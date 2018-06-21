Газова криза загрожує пиву у Європі - ЗМІ

Асоціація виробників газованих напоїв у Великій Британії ( British Soft Drinks Association) повідомила про брак у Північній Європі двоокису вуглецю, який використовується у виробництві пива і зокрема гарантує пінність пива. Про це повідомляє агенція новин AP.

За словами представника Асоціації, брак хімічної речовини зумовлений збігом у часі кількох чинників: закриття, або переобладнання низки виробництв та технічними проблемами на кількох хімічних підприємствах, які постачають речовину пивоварам.

Як повідомляє видання The Evening Standard, виробники пива у Великій Британіх зараз вимушені покладатись на єдиний завод, який забезпечує їх двоокисом вуглецю. Проблема вже торкнулась Північної Європи загалом.

Видання Gas World назвало брак двоокису вуглецю "найгіршою ситуацією з постачанням двоокису вуглецю за десятки років".

Видання Guardian також повідомля\, що ситуація може торкнутись і виробників курятини. Двоокис вуглецю використовується у процесі забію птахів.

Повідомляється, що виробники пива вже попереджають бари у Великій Британії про можливі проблеми із виконанням замовлень. Cитуація торкнулась, серед іншого, компаній Heineken, Coca-Cola та ін.

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