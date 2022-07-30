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"Газпром" зупинив поставки газу Латвії
30 липня (Reuters) - Російський виробник газу "Газпром" заявив у суботу, що зупинив поставки газу до Латвії, і звинуватив її в порушенні умов постачання. Це, за словами балтійської країни, матиме незначний вплив на забезпечення країни газом.
Росія вже зупинила поставки газу до Польщі, Болгарії, Фінляндії, Нідерландів і Данії, які відмовилися платити за газ відповідно до розпорядження президента Володимира Путіна про необхідність відкрити рублеві рахунки в російському банку.
Росія також припинила продаж газу Shell Energy Europe у Німеччині.
У суботній заяві "Газпром" не уточнив, які саме умови постачання газу Латвія, член Європейського Союзу та НАТО, що межує з Росією, нібито порушила.
Едій Сайканс, заступник державного секретаря з енергетичної політики Міністерства економіки Латвії, сказав, що крок “Газпрому” матиме незначний ефект, оскільки Латвія вже вирішила заборонити імпорт російського газу з 1 січня 2023 року.
"Ми не бачимо серйозних наслідків від такого кроку", - сказав він.
Оголошення "Газпрому" з'явилося наступного дня після того, як латвійська енергетична компанія Latvijas Gaze заявила, що купує газ у Росії та розраховується в євро, а не в рублях, необхідних для торгівлі з "Газпромом".
Проте представник Latvijas Gaze заявив у п'ятницю, що він не купує газ у "Газпрому". Latvijas Gaze не назвав свого російського постачальника, посилаючись на ділову конфіденційність.
Latvijas Gaze не відповів відразу на запит про коментар у суботу після оголошення "Газпрому".
Країни ЄС погодили у вівторок постанову щодо обмеження споживання газу цієї зими, готуючись до непевності у поставках з Росії.
У березні Путін заявив, що найбільший у світі виробник природного газу вимагатиме від країн, які він вважає «недружніми» щодо дій Москви в Україні, платити за газ, що надходить через трубопроводи, у рублях.
Європейська комісія, яка попередила, що виконання наказу Путіна може порушити санкції ЄС проти Москви, закликала компанії продовжувати платити у валюті, узгодженій у їхніх контрактах із «Газпромом». Більшість таких контрактів укладено в євро або доларах.
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ООН обіцяє допомогу в розслідуванні, на Заході вимагають відповідальності за «масове вбивство» в Оленівці
ООН обіцяє допомогу Україні у розслідуванні загибелі українських полонених в Оленівці, Червоний Хрест хоче допомагати пораненим.
Організація Об’єднаних Націй у суботу пообіцяла допомогу Україні у розслідувані нападу на в’язницю в Оленівці Донецької області, де загинули десятки українських полонених. Про це повідомив у заяві представник генерального секретаря ООН.
«Щодо нещодавньої трагедії в СІЗО в Оленівці, ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування за згодою сторін, і ми повністю підтримуємо ініціативи Міжнародного Комітету Червоного Хреста ( МКЧХ)», – сказав Фархан Хак, заступник речника Генерального секретаря ООН.
Близько 50-ти українських військовополонених загинули в п'ятницю, коли в'язниця була зруйнована ракетним ударом. Україна звинувачує у вбивстві Росію, у Росії покладають вину на Збройні сили України. Незалежних даних про вибухи на цей момент немає.
Червоний Хрест обіцяє допомогу пораненим
Червоний Хрест заявив, що він звернувся за дозволом отримати доступ до місця загибелі українських в’язнів. Але в заяві не йдеться про те, що гуманітарна організація хоче займатися з’ясуванням обставин загибелі полонених.
Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідноЗаява Червоного Хреста
Як сказано в заяві Червого Хреста, його представники хочуть визначити, як допомогти живим і пораненим. «Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідну допомогу та щоб з тілами вбитих, поводилися гідно», – йдеться в заяві Червоного Хреста.
Представники українського Міністерства оборони заявиили, що Росія має надати списки загиблих і поранених внаслідок вибуху в Оленівці.
Там повідомили, що одразу після появи інформації про вбивство українських полонених, які утримувалися в колонії Оленівки, координаційний штаб, що займається справами полонених, звернувся до представників Росії з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених.
«Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація об’єднаних націй, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я українських військовополонених, мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних», – ідеться у заяві.
Західні політики вимагають відповідальності для винних у «масовому вбивстві» в Оленівці
Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою наголосив, що Сполучені Штати робитимуть усе для того, щоб винні у загибелі військовополонених в Оленівці були притянуті до відповідальності.
«Держсекретар підтвердив зобов’язання США притягнути Росію до відповідальності за звірства, вчинені її військовими проти народу України», – цитує слова Ентоні Блінкена заяваречника Державного департаменту.
Конгресмен від Штату Пенсильванія, республіканець Браян Фітцпатрік сказав в інтерв’ю «Голосу Америки», що Росія є «спонсором тероризму» та «вбивчим терористичним режимом, який взагалі не зважає на людське життя».
Президент Естонії Алар Каріс заявив у твітері, що «масове вбивство» в Оленівці «є ще одним доказом того, що Росії байдужі людські життя та міжнародне право».
«Рішуче засуджуємо масове вбивство в Оленівській виправній колонії. Цей абсолютно жахливий обстріл є недоступний для людського розуміння і є ще одним доказом того, що Росії не байдужі людські життя чи міжнародне право, а вона продовжує здійснювати військові злочини», – написав естонський лідер у мережі Twitter.
Президентка Молдови Майя Санду написала у Twitter, що вона «приголомшена і нажахана вбивством Росією військовополонених в Оленівській виправній колонії».
«Ця невиправдана війна проти України є грубим порушенням міжнародного права та прав людини. Ми рішуче засуджуємо його дії та закликаємо до міжнародного розслідування та застосування санкцій», – написала лідерка Молдови.
Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала до міжнародного розслідування подій в Оленівці, які, на її думку, можуть бути частиною моделі «військових злочинів, які безкарно скоюються на окупованому Сході».
«Оленівка потребує розслідування. Це виглядає як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини та, можливо, військових злочинів, які безкарно скоюються на окупованому Сході», – написала у Twitter амбасадорка Британії.
Тим часом посольство Росії у Великій Британії опублікувало твіт, в якому написало, що бійців полку «Азов» потрібно було навіть не розстрілати, а повіcити, бо вони «заслуговують на принизливу смерть».
Twitter приховав це повідомлення російського посольства, пояснивши, що воно «містить мову ненависті», але його можна прочитати у мережі.
Спікер українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував слова російського посольства у Великій Британії, сказавши, що «між російськими дипломатами і російськими солдатами немає різниці».
«Прочитайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати», – написав Ніколенко у Twitter, навівши зображення твіта посольства.
За словами Ніколенка, цей твіт доводить, що російські дипломати є «співучасниками воєнних злочинів».
«Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні відповідати», – написав речник МЗС України.
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Посол США в ООН: Росія хоче "стерти Україну з карти світу"
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ — Посол США в ООН заявила у п’ятницю, що не залишається жодних сумнівів у тому, що Росія має намір знищити Україну «і повністю стерти її з карти світу».
Лінда Томас-Грінфілд повідомила Раді Безпеки ООН, що Сполучені Штати бачать дедалі більше ознак того, що Росія закладає основу для спроби анексувати всі східні українські регіони Донецької та Луганської, а також регіони Херсонської та Запорізької областей, аж до встановлення «нелегітимних довірених осіб на контрольованих Росією територіях з метою проведення фіктивних референдумів або указів про приєднання до Росії».
За її словами, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "навіть заявив, що це воєнна мета Росії".
Лавров заявив на арабському саміті в Каїрі в неділю, що головною метою Москви в Україні є звільнення її народу від її «неприйнятного режиму».
Очевидно припускаючи, що воєнні цілі Москви виходять за межі індустріального Донбасу на сході України, який включає Донецьк і Луганськ, Лавров сказав: «Ми, безумовно, допоможемо українському народу позбутися режиму, який є абсолютно антинародним і антиісторичним".
Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив у п'ятницю в Радбезі, що "денацифікація та демілітаризація України будуть проведені в повному обсязі".
«Більше не повинно бути загрози ні для Донбасу, ні для Росії, ні для звільнених українських територій, де вперше за кілька років люди нарешті можуть відчути, що вони можуть жити так, як хочуть», - сказав він.
Полянський також попередив західні країни, які постачають далекобійну артилерію та реактивні снаряди РСЗВ класу «земля-земля», що вони зміщують «тимчасову лінію безпеки» далі на захід, «і тим самим ще більше уточнюють цілі та завдання нашої спеціальної військової операції".
Томас-Грінфілд розкритикувала країни, які говорять, що «безпека однієї країни не повинна відбуватися за рахунок іншої» і поставила запитання: як такі країни називають вторгнення Росії в Україну. Вона не назвала жодної країни, але цю точку зору часто повторював Китай. В п’ятницю її озвучив заступник посла країни в ООН Ген Шуан.
Він сказав Раді: «Ставити власну безпеку вище за безпеку інших, намагатись посилити військові блоки, встановлювати абсолютну перевагу - це призведе лише до конфлікту та конфронтації, розділить міжнародне співтовариство та зробить його менш безпечними».
Посол США також критично відгукнулась про країни, які закликають усіх до дипломатії, але не називають Росію: «Давайте чітко говорити: теперішні дії Росії перешкоджають вирішенню цієї кризи». Вона знову не назвала жодної країни, але значна кількість країн Африки, Азії та Близького Сходу дотримуються цього підходу.
Томас-Грінфілд навела докази зростання звірств, включаючи повідомлення про вибухи шкіл і лікарень, «вбивства працівників гуманітарних організацій і журналістів, напади на цивільних осіб, які намагалися втекти, жорстокі вбивства у стилі страти тих, хто займався своїми повсякденними справами у Бучі», передмісті столиці України Києва, де, за словами місцевої влади, під час окупації російськими військами були вбиті сотні людей.
Вона сказала, що є докази того, що російські війська «допитували, примусово затримували, депортували приблизно сотні тисяч українських громадян, у тому числі дітей, вириваючи їх із домівок і відправляючи у віддалені регіони на сході».
Майже 2 мільйони українських біженців були відправлені до Росії, за даними українських і російських чиновників. Україна називає ці поїздки примусовим переміщенням на ворожу землю, що вважається воєнним злочином. Росія називає це гуманітарною евакуацією жертв війни, які вже говорять російською і вдячні за новий дім.
Нещодавнє розслідування Associated Press, яке ґрунтується на десятках інтерв’ю, виявило, що, хоча ситуація є більш нюансованою, ніж припускають українці, багато біженців справді змушені вирушити в сюрреалістичну подорож до Росії, зазнаючи на цьому шляху порушень прав людини, вилучення документів, без відомостей стосовно того, де вони. Ті, хто виїжджають, проходять через низку так званих “пунктів фільтрації”, де їх піддають допитам, роздяганню, також деяких відтягують в сторону і їх більше не бачать.
"Організація Об'єднаних Націй має інформацію про те, що чиновники з адміністрації президента Росії контролюють і координують операції з фільтрації", - сказала Томас-Грінфілд Раді.
Полянський заперечив і сказав, що попри спроби України залякати своїх громадян, «люди обирають країну, якій довіряють» — Росію.
Він попередив, що важке озброєння, яке Захід перекидає в Україну, «перекинеться в Європу» через, за його словами, «процвітаючу корупцію серед політичного та військового керівництва України».
Полянський заявив, що західна зброя лише «затягує агонію та збільшує страждання українського народу».
Звертаючись до західних послів, він сказав: «Цілі нашої спеціальної військової операції будуть досягнуті в будь-який спосіб, скільки б палива у вогонь ви не підливали у вигляді зброї».
- Голос Америки
Винні у звірствах будуть притягнуті до відповідальності – речник Держдепу про розмову щодо Оленівки Блінкена з Кулебою
Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив співчуття у зв’язку із загибеллю понад 50 українських військовополонених в Оленівці, які загинули внаслідок ракетного обстрілу табору, в якому їх утримували в підконтрольному Росії районі Донецької області.
Про це повідомив речник Державного департаменту Нед Прайс.
«Державний секретар США Ентоні Блінкен учора розмовляв телефоном з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб висловити свої співчуття у зв’язку зі смертю вчора вранці понад 50 українських в’язнів у Донецькій області, яку контролює Росія», – мовиться у заяві Державного департаменту.
Він наголосив, що Сполучені Штати робитимуть усе для того, щоб винні були притянуті до відповідальності.
«Держсекретар підтвердив зобов’язання США притягнути Росію до відповідальності за звірства, вчинені її військовими проти народу України», – цитує заява слова Ентоні Блінкена.
Як зазначається у повідомленні Державного департаменту, Блінкен також переказав українському колезі розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і наголосив на «непохитній підтримці Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, оскільки війна президента Путіна триває».
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародні організації, які виступали гарантами збереження життя українських військовополонених, «рішуче засудити Росію за обстріл Оленівського СІЗО», та дослідити обставини їхньої загибелі.
«Я закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з «Азовсталі», рішуче засудити Росію за обстріл Оленівського СІЗО та відвідати місце для встановлення всіх фактів цього жахливого злочину. Я теж закликаю Міжнародний комітет Червоного Хреста перевірити всіх українських військовополонених», – написав міністр закордонних справ України у своєму твітері.
За повідомленнями, близько 50-ти українських полонених загинули в колонії так званої «ДНР» на території Оленівки, селища міського типу в Донецькій області.Російська сторона одразу заявила, що обстріл здійснили Збройні сили України. Київ відкидає звинувачення і каже, що це був цілеспрямований терористичний акт, який здійснила Росія з метою приховати свої злочини – катування та вбивства, які відбувалися в колонії.
Підконтрольні Росії сили 29 липня заявили про 53 загиблих та 75 поранених. 30 липня Росія заявила про 50 загиблих. Російська сторона не повідомила про загибель жодного зі співробітник в'язниці.
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- Голос Америки
Винищувачі США забезпечать "повітряний щит" НАТО між Чорним та Балтійським морями - ВПС США
Цього тижня США американські винищувачі Raptor F-22 прибули до Німеччини. Винищувачі буде розміщено у Польщі на ротаційній основі і вони стануть частиною повітряного захисту НАТО від Чорного до Балтійського морів, повідомили у ВПС США.
Цей захист "створить єдиний практично безшовний щит від Балтійського моря до Чорного моря, забезпечуючи здатність союзників НАТО захищати і обороняти територію Альянсу, населення та сили від загроз з повітря та ракет", йдеться у повідомленні ВПС США в Європі.
Цього тижня лідери країн Балтії закликали президента США Джо Байдена збільшити присутність США в регіоні а також на східному фланзі НАТО загалом. "Рішення прийняті в Мадриді є ключовими для миру в Європі та безпеки всієї трансатлантичної спільноти", - написав президент Литви Гітанас Науседас у соцмедіа.
Як повідомляв Голос Америки, на саміті НАТО в Мадриді, що відбувся наприкінці червня, країни Альянсу погодили значне збільшення кількості військ, розгорнутих у Європі.
Наразі країни НАТО чергуються в патрулюванні повітря над країнами Балтії, адже ті не мають власних винщувачів, повідомили в НАТО.
З 1 серпня на патрулювання неба над країнами Балтії заступають сили Німеччини, Угорщини та Італії, повідомили в НАТО. Вони замінять підрозділи сил Бельгії, Франції та Іспанії.
"Патрулювання повітря з боку НАТО - чіткий приклад солідарності Альянсу в дії, - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску. - В час, коли європейську безпеку кардинально змінила війна Росії проти України, винищувачі НАТО готові в будь-який час захистити повітряний простір Альянсу".
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