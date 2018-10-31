Сенатор США розмістив у Twitter лист від реального маніяка

Сенатор-республіканець Тед Круз на Гелловін розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter копію одного з листів, які минулого сторіччя відправляв американський серійний вбивця "Зодіак".

Останній вбив 5-х і поранив 2-х осіб у Каліфорнії у 60-х та 70-х роках, хоча кількість жертв може сягати кількох десятків. Досі не встановлено особу вбивці, який отримав прізвисько через те що у листах до ЗМІ використовував своєрідні символи та кодування.

"Веселого Гелловіну", - приписав Круз до фото листа "Зодіака".

Під час виборчої кампанії 2016-го року Тед Круз став об'єктом сатири в Інтернет, де поширювалися порівняння його власної зовнішності із описами зовнішнього вигляду маніяка "Зодіака". Повідомлення Круза на Гелловін очевидно іронізує з цього приводу. Як відзначає видання The Hill, Круз був народжений за 2 роки після першого вбивства "Зодіака".

Не всі онлайн оцінили жарт законодавця.

"Не смішно. Цей серійний вбивця вбивав людей. Навіщо про таке жартувати???", - відзначив один із коментаторів.

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