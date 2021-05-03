У Гельсінській комісії США заявили про підтримку України

Голова Гельсінської комісії США сенатор-демократ Бен Кардин, та конгресмен-республіканець Річард Хадсон під час зустрічі з членами української делегації в ОБСЄ 30-го квітня заявили про сильну та двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у Конгресі США. Про це йдеться у повідомленні на сайті Гельсінської комісії (Комісія з безпеки та співробітництва у Європі).

Так, Хадсон заявив, що США лишаються "сильно та твердо об'єднаними у підтримці України".

Сенатор-демократ Бен Кардин підкреслив, що США підтримували Україну перед лицем агресії Росії, яка за його словами "порушила кожен принцип Гельсінської угоди.

Гельсінська комісія, відзначає сайт організації, це комісія уряду США, яка просуває права людини, військову безпеку та економічну співпрацю у 57 країнах Європи, Євразії та Північної Америки. Членами комісії є 9-ро сенаторів, 9-ро законодавців Палати представників Конгресу, а ще 3-є представляють виконавчу владу.

Як повідомляється, з українського боку у зустрічі взяли участь Микита Потураєв та Артур Герасимов.

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