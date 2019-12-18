Генасамблея ООН закликала Росію припинити порушення прав людини у Криму. Вірменія, Білорусь і Сербія виступили проти

Генеральна асамблея ООН у середу, 18-го грудня, ухвалила резолюцію із закликом до Російської Федерації припинити порушення прав людини в автономній республіці Крим і у місті Севастополь. 65 країн підтримали рішення, 23 виступили проти.

Серед цих 23 країн: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Гвінея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела і Зімбабве.

Попри значну протидію РФ, яка подекуди зводилася до відкритих погроз, Україні вдалося провести в ООН два вкрай важливі документи – про проблему мілітаризації Кримського півострова

Документ засуджує тимчасову окупацію Росією частини території України - і підкреслює що ООН не визнає законності цієї анексії. Резолюція закликає Російську Федерацію виконувати свої зобов'язання як окупаційна влада, відповідно до міжнародних законів.

Зокрема, негайно припинити утиски та порушення прав населення Криму, дискримінацію, арешти, тортури та інші порушення. Негайно зупинити політику демографічної ситуації в Криму, шляхом примусового виселення одних та переселення туди свого наслення.

"Попри значну протидію РФ, яка подекуди зводилася до відкритих погроз, Україні вдалося провести в ООН два вкрай важливі документи – про проблему мілітаризації Кримського півострова, а також про захист прав людей, які вимушені жити в умовах окупації", - повідомив у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Ніколенко додав, що "попри міжнародно-правове невігластво, РФ є елементом системи міжнародних відносин, для якої резолюції ООН мають значення. Ухвалені рішення, скоріш за все, не будуть виконувати в Кремлі, але на них будуть зважати у Вашингтоні, Брюсселі, Токіо чи Веллінгтоні".

Представник України в ООН Володимир Єльченко заявив: Україна доб'ється деокупації Криму.

Як повідомляло Радіо Свобода, раніше в МЗС України заявили, що в анексованому Криму "постійно порушують" права українців і кримських татар. У відомстві зазначили, що "зараз у Криму за сфабрикованими звинуваченнями затримано не менше ніж 35 кримських татар".

У свою чергу, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 27 листопада сказав, що розмови про порушення прав людини в анексованому Криму – це "вигадка".

У вересні цього року ООН оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерріша про порушення прав людини в Криму. Зокрема, в доповіді були відображені ключові аспекти порушення громадянських і політичних прав жителів півострова.

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