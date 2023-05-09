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- Голос Америки
У США на місце генерала Міллі можуть призначити кар'єрного пілота винищувача F16, генерала ВПС Чарльза Брауна
Об'єднаний комітет начальників штабів США може очолити колишній пілот F16, генерал ВПС Чарльз Q. Браун молодший.
Як повідомляють американські ЗМІ, президент США Джо Байден може призначити на цю посаду генерала військово-повітряних сил США Чарльза Q. Брауна молодшого.
Нинішній очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі закінчує свою каденцію в жовтні цього року.
Видання АР з посиланням на офіційних осіб пише, що Браун вже протягом тривалого часу вважається фаворитом на цю посаду, і президент Байден, ймовірно, вже незабаром оголосить кандидатуру на цю посаду.
За даними АР, 61-річний генерал Браун є кар’єрним пілотом винищувача F-16, у нього за спиною - понад 3000 годин польоту та досвід командування на всіх рівнях.
Якщо його затвердить Сенат, у США вперше в історії станеться так, що главою Пентагону та очільником Об'єднаного комітету начальників штабів будуть чорношкірі чоловіки.
Браун служив у Європі та в Тихоокеанському регіоні. За даними видання Air Force Magazine, він був пілотом F-16 та командувачем підрозділу на авіабазі Кунсан (Південна Корея) та на авіабазі Авіано (Італія). Пізніше він служив заступником командувача Центрального командування США та головою Тихоокеанських військово-повітряних сил.
“Мало які військові операції США можуть бути успішними або навіть початись без авіації”, - заявив генерал Браун у своїй промові “Повітряні війська - це відповідь”, яку він оголосив під час симпозіуму AFA Warfare Symposium у штаті Колорадо кілька місяців тому.
У липні минулого року під час Безпекового форуму Аспен в Колорадо генерал Чарльз Q. Браун молодший заявив, що офіційні особи США розглядають можливість навчання українських пілотів, повідомляє видання Military.com.
“Я гадаю, у нас є таке розуміння і відповідальність, як і у всіх наших союзників та партнерів, бути готовими навчати їх (українців) різних можливостей і на різні види військ, — сказав Браун і додав: — Частиною цього є розуміння, куди Україна хоче рухатись, і як ми їх підтримуємо там, де вони є зараз".
А в інтерв'ю виданню Reuters у 2022 році генерал Браун заявляв, що США та союзники обговорюють “довгостроковий план України щодо того, як підтримати їхні ВПС, та ті військово-повітряні сили, які українцям знадобляться в майбутньому».
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Британія: Потрібно надати Україні найкращі інструменти для швидкої перемоги. Відео
"Наша позиція в тому, що Україна повинна бути успішною, переможною, і найбільш гуманний спосіб це зробити — це перемогти швидко, і найкращий спосіб для цього — щоб ми надали їм для цього найкращі інструменти, тут і зараз", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
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Волонтерська організація із Лос-Анджелеса Kidsave започаткувала незвичний проект, аби привернути увагу до українських дітей, які постраждали через російську війну.
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Якщо НАТО збереже єдність, Україна переможе – заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане
НАТО може допомогти Україні перемогти у протистоянні з Росією, якщо збереже єдність, сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час виступу у Вашингтоні у вівторок.
За його словами, найголовніше для Альянсу – зберегти єдність у допомозі Україні до її перемоги, але при цьому Альянс не має надсилати в Україну своїх військ, щоб не підняти конфлікт з Росією до рівня «війни між ядерними наддержавами».
«Наш обов’язок номер один – зберегти єдність нашої підтримки України. І якщо ми це зробимо, я знаю, що українці переможуть з нашою допомогою. Але при цьому ми не маємо перетворити вже кровопролитну війну на ще більшу війну між ядерними наддержавами», – сказав посадовець.
Відповідаючи на запитання з аудиторії щодо можливості окремих країн НАТО надіслати свої війська на допомогу Україні, Мірча Джоане сказав, що головним завданням НАТО є забезпечити безпеку своїх членів. Для цього Альянс зміцнює східний фланг НАТО, переосмислює процеси оборонного планування, привносить інновації та нові технології.
Також країни-союзники індивідуально та колективно у форматі «Рамштайн», у якому беруть участь понад п’ятдесят країн, не тільки країни НАТО, «масово підтримують Україну», надаючи їй військову, матеріально-технічну та практичну підтримку «для перемоги у війні, перемоги, на яку вони заслуговують», сказав другий за рангом керівник НАТО.
«Я вважаю, що ми зробили досить хорошу роботу для підтримки України, яка зараз готується до контрнаступу, який, сподіваємось, буде успішний», – сказав Мірча Джоане.
Він звернув увагу на те, що, як повідомляв Голос Америки, США у вівторок оголосили ще 1,2 мільярда доларів США додаткової військової допомоги.
Виступ високопосадовця НАТО організував вашингтонський дослідницький центр «Атлантична Рада», головною темою зустрічі була посткомуністична трансформація Східної Європи та роль Європейського Союзу та НАТО в регіоні та у відбудові України.
- Голос Америки
Єдиний танк на параді в Москві - символ втрат РФ на війні проти України - експерти
Міжнародна преса та експерти критикують російський парад до Дня перемоги, де Красною площею проїхав один танк, Путін у промові намагався виправдати війну, і куди не приїхав жоден західний лідер.
Один танк на параді є символом російських втрат проти війни в Україні, пишуть оглядачі у Twitter.
“Один старий T-34 - єдиний танк Росії, який цього року вдалося мобілізувати на парад на Красній площі 9 травня. Тисячі танків знищені або все ще воюють в божевільній війні Путіна проти України”, - пише у Twitter Карл Більдт, співголова Європейської ради з міжнародних відносин, а в минулому міністр закордонних справ Швеції.
Оглядачі в Twitter звертають увагу, що єдиний танк T-34, який вивезли в Росії на парад, вироблений в українському Харкові.
“Ніщо так не підкреслює, скільки танків Росія втратила у своїй невиправданій війні проти України, ніж єдиний Т-34, який взяв участь у московському параді на честь Дня перемоги”, - пише Стівен Пайфер, співробітник Центру міжнародної безпеки та співпраці Стенфордського університету, колишній посол США в Україні.
Видання CNN описує “беззвучний” парад у Росії як образ “періоду ухвалення невдалих рішень у Кремлі”. Американські журналісти звертають увагу на те, як Путін впродовж цієї війни змінює риторику. У своїй промові на параді він заявив, що війну, яку Кремль почав в Україні, нібито нав'язало йому НАТО.
“Головне питання - скільки людей у натовпі відчули цей дисонанс”, - задається питанням CNN.
“Їм постійно доводиться доводити свою силу і могутність, але фактичних потужностей для цього залишається небагато. Зрештою це закінчується виявом слабкості”, - описує видання парад на Красній площі, де не пролітала авіація, і проїхав лише один танк, створений ще до народження Путіна.
Британське видання The Guardian пише, що промова Путіна на параді співзвучна із його тогорічним виступом. Господар Кремля вже традиційно повторює звинувачення Заходу у “руйнуванні сім’ї” та спотворенні “традиційних цінностей”.
Втім, як пише автор статті The Guardian, що залишилось невисловленим у промові Путіна, це втрати, яких зазнала російська армія в Україні за більш ніж рік.
Експерти американського Інституту досліджень війни, який регулярно публікує дані про хід війни в Україні, вважають, що президент Росії намагається використати московський парад до Дня Перемоги, щоб продемонструвати вплив Росії на Центральну Азію.
Видання пише, що на парад до Москви приїхали президент Казахстану Токаєв, президент Киргизстану Джапаров, президент Узбекистану Мірзійоєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, а також президенти Білорусі та Вірменії Лукашенко та Пашинян. Деякі з цих лідерів підтвердили свій візит лише за день до параду.
“Цього року пізнє оголошення про присутність лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, вказує на їх небажання продемонструвати пряму та публічну підтримку війни, попри спроби Кремля продемонструвати свою силу”, - пишуть експерти ISW.
Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, опублікував фотографію, де президент Росії після параду обідає з президентами сусідніх країн. На фото відсутній Олександр Лукашенко.
“Сьогодні Путін влаштував обід з президентами, які прибули до Москви на парад. Лукашенко на ньому не був присутній. Російські Telegram-канали пишуть, що Лукашенко не був на обіді через проблеми зі здоров'ям і вже покинув Москву, його супроводжувала в аеропорт швидка допомога. Що з ним могло статися?” - пише Геращенко.
Посолка США в Україні Бріджит Брінк провела паралель, що поки росіяни святкують День перемоги, днем раніше Україна, США та Європа вшанували перемогу над тиранією.
“Україна, Європа та США вчора вшановували перемогу над тиранією. Росія ж відзначає 9 травня новими ракетами та дронами, які запустили в напрямку українських міст і сплячих мирних жителів”, - написала у Twitter посолка США в Україні Бріджит Брінк.
Як писав Голос Америки, сьогодні 9 травня до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, попри масовані російські бомбардування України. Вона приєднається до святкування Дня Європи, який в Україні планують затвердити як державне свято.
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