У США на місце генерала Міллі можуть призначити кар'єрного пілота винищувача F16, генерала ВПС Чарльза Брауна  

Об'єднаний комітет начальників штабів США може очолити колишній пілот F16, генерал ВПС Чарльз Q. Браун молодший.

Як повідомляють американські ЗМІ, президент США Джо Байден може призначити на цю посаду генерала військово-повітряних сил США Чарльза Q. Брауна молодшого.

Нинішній очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі закінчує свою каденцію в жовтні цього року.

Видання АР з посиланням на офіційних осіб пише, що Браун вже протягом тривалого часу вважається фаворитом на цю посаду, і президент Байден, ймовірно, вже незабаром оголосить кандидатуру на цю посаду.

За даними АР, 61-річний генерал Браун є кар’єрним пілотом винищувача F-16, у нього за спиною - понад 3000 годин польоту та досвід командування на всіх рівнях.

Якщо його затвердить Сенат, у США вперше в історії станеться так, що главою Пентагону та очільником Об'єднаного комітету начальників штабів будуть чорношкірі чоловіки.

Браун служив у Європі та в Тихоокеанському регіоні. За даними видання Air Force Magazine, він був пілотом F-16 та командувачем підрозділу на авіабазі Кунсан (Південна Корея) та на авіабазі Авіано (Італія). Пізніше він служив заступником командувача Центрального командування США та головою Тихоокеанських військово-повітряних сил.

“Мало які військові операції США можуть бути успішними або навіть початись без авіації”, - заявив генерал Браун у своїй промові “Повітряні війська - це відповідь”, яку він оголосив під час симпозіуму AFA Warfare Symposium у штаті Колорадо кілька місяців тому.

У липні минулого року під час Безпекового форуму Аспен в Колорадо генерал Чарльз Q. Браун молодший заявив, що офіційні особи США розглядають можливість навчання українських пілотів, повідомляє видання Military.com.

“Я гадаю, у нас є таке розуміння і відповідальність, як і у всіх наших союзників та партнерів, бути готовими навчати їх (українців) різних можливостей і на різні види військ, — сказав Браун і додав: — Частиною цього є розуміння, куди Україна хоче рухатись, і як ми їх підтримуємо там, де вони є зараз".

А в інтерв'ю виданню Reuters у 2022 році генерал Браун заявляв, що США та союзники обговорюють “довгостроковий план України щодо того, як підтримати їхні ВПС, та ті військово-повітряні сили, які українцям знадобляться в майбутньому».