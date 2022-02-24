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Генеральний секретар НАТО засудив напад Росії на Україну

Germany NATO

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ засудив рішення Володимира Путіна напасти на Україну

"Я рішуче засуджую безрозсудний і неспровокований напад Росії на Україну, який ставить під загрозу життя незліченої кількості цивільних. Незважаючи на наші неодноразові застереження та невтомні зусилля дипломатії, Росія обрала шлях агресії проти суверенної та незалежної країни."

"Це загрозливе порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці. Я закликаю Росію негайно припинити військові дії та поважати суверенітет та територіальну цілісність України. Союзники НАТО зустрінуться, щоб обговорити наслідки агресивних дій Росії. Ми разом з народом України в цей жахливий час. НАТО зробить все необхідне для захисту всіх союзників."

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Акції на підтримку України проходять в різних країнах світу. Відео

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Акції на підтримку України проходять в різних країнах світу. Відео

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