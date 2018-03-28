Генерал США попереджає про загрозу від гіперзвукових ракет Росії та Китаю

У ряді незвично прямолінійних коментарів, генерал США, який відповідає за американський ядерний арсенал, застеріг, що Росія та Китай «агресивно» розробляють нову високошвидкісну гіперзвукову зброю, проти якої США не мають захисту, повідомляє CNN.

Зброя, можливо, не ввійде у застосування ще декілька років, однак, командувач Стратегічного командування США генерал Джон Гайтен вважає, що необхідно негайно ввести зміни до системи протиракетної оборони, бо інакше США не зможуть виявити цю зброю, коли її почнуть застосовувати.

«Китай провів випробування гіперзвукових можливостей. Росія провела. Ми також. Гіперзвукові можливості – це значний виклик», - повідомив CNN Гайтен.

«Нам потрібний буде інший вид сенсорів для того, щоб бачити ультразвукові загрози. Наші супротивники про це знають».

Гайтен, як і інші військові посадовці, стверджують, що теперішнє покоління супутників та радарів, які виявляють ракети, не будуть в змозі виявити нове покоління зброї.

Гіперзвуковою вважається швидкість, що перевищує 3 806 миль (або понад 5 тисяч кілометрів) на годину.

«Ми бачили, як вони тестують ці можливості», - заявляв Гайтен на слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Сенату минулого тижня.

Відповідаючи на питання CNN про те, наскільки Росія просунулась в гіперзвуковій програмі, Гайтен наголосив: «Я не хочу ставити питання про те, хто виграє в гонці. Зазначу лише, що ця гонка існує».

Коментуючи те, скільки часу Росії знадобиться для створення дієздатної гіперзвукової зброї, Гайтен заявив: «Це подібно до проблеми Північної Кореї. Якщо Ви продовжите працювати над цією технологією, ви цього досягнете. І росіяни цього досягнуть, китайці досягнуть, і ми досягнемо і потрібно буде вирішувати, що з цим робити».

Дивіться також: Курт Волкер відвідає Україну: ексклюзивне інтерв'ю