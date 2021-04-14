Чи готові українські війська дати відсіч росіянам? Оцінка генерала США

Американське командування у Європі підвищило рівень загрози в Україні зі статусу “можливої” кризи до “потенційної неминучої”. У вівторок сенатори провели слухання із командувачами американських військ у Європі на тему фінансування війська на наступний рік, значну частину запитань присвятили накопиченню російських військ у східній Україні і в Криму. Серед іншого, американських законодавців цікавило, наскільки реальною є загроза російського вторгнення в Україну і чи готові українські війська дати відсіч росіянам.

Ангус Кінг, сенатор: Генерале, головний речник росіян, який також є радником Путіна, заявив, що війна в Україні невідворотна, що вона станеться через масивну кібер-атаку, яка дійде аж до нас. І що в них настільки велика кількість зброї, яку неможливо відбити, якщо вони відбиратимуть Донбас, якщо не всю країну. Яка ваша реакцію на думку, що вторгнення в східну Україну вже не зупинити?

Чи українці мають достатньо зброї, тренувань і сили, щоб зупинити спробу такої анексії?

Генерал Тод Уолтерс, командувач американських військ у Європі:

Нас це дуже хвилює. І в Україні, і їхні партнери у регіоні, роблять все, що вони можуть, аби посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у найкращій своїй позиції. І йдеться не лише про їхні війська, а й війська їхніх партнерів у регіоні.

Ангус Кінг, сенатор: Чи ви гадаєте, вони могли б відбити вторгнення, якщо воно почнеться наступного тижня?

Генерал Тод Уолтерс: Думаю, з часом, це точно.

Сенатор Ангус Кінг: Політично мені це нагадує 1939 рік, коли німці казали, що вони звільняють німецькомовних громадян. Дуже схожі речі ми зараз чуємо від Росії. ​

У східній Україні дуже багато російськомовних людей. Який політичний настрій стосовно відданості Україні та відданості Росії?

Генерал Тод Уолтерс: Сенаторе, я б це відніс у категорію: висока відданість державі Україна.

Сенатор Ангус Кінг: Тож аргумент, що Росія "визволяє" цих російськомовних людей з української території, там не сприймається?

Генерал Тод Уолтерс: Погоджуюся з вами.

Сенатор Ангус Кінг: Чи ми повідомили росіянам, що такий тип вторгнення матиме відповідь шляхом стримування? Бо як на мене, у нас зараз єдиний шлях реагування - це стримування.

Генерал Тод Уолтерс: Мені відомо, що наші військові і цивільні лідери мали розмови з колегами в Україні і на високому рівні в Росії. Я не можу вам передати всі ті слова, які були сказані. Але я знаю, що наше керівництво висловило глибоку стурбованість через високий рівень активності на Донбасі і в Криму.

Сенаторка Джин Шагін: Чи маєте Ви розуміння, що Росія насправді робить, чи готується до потенційної атаки?

Генерал Тод Волтерс: Пані сенаторко, ми поділили дії Росії на чотири категорії. Я б віддав перевагу поговорити про це на закритому слуханні.

Що я можу сказати публічно, це те, що має місце суттєве накопичення російських військових сухопутних, повітряних та морських сил, і їхні масштаби, розміри викликають надзвичайне хвилювання. Вони віддзеркалюють масштаби, розміри військ, які застосовувались у 2014 році. Ми лишаємось дуже і дуже пильними, розглядаємо якомога більше варіантів реагування, і очевидно, дуже стурбовані.

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