Промову Трампа згенерували за допомогою робота

Видання The Washington Post пропонує читачам дати роботу-спічрайтеру завдання згенерувати президентську промову. На сайті видання можна обрати президентів, промови яких робот візьме на за основу, та поставити перед ним завдання створити варіант промови "про стан держави". Данна промова є традиційною для США і узагальнює обриси цілей президента у поточному році та пропоує огляд його досягнень.

"Замість того, щоб за звичкою виписувати промову, давайте дозволимо роботу взяти відповідальність на себе та написати прекрасну, переконливу промову. (Наш робот очевидно чоловік)", - відзначає стаття.

Попри обіцяну "переконливість" кінцевого продукту, робот переважно генерує ланцюжки слабко пов'язаних реплік.

Наприклад, на основі попередніх промов чинного президента США, робот видав у якості перших двох речень Трампа наступне: "І ми хочемо, щоб кожен громадянин, який дивиться нас вдома, сказав це його дружині Ребецці? У час коли ми відбудовуємо наш арсенал, сподіваюсь, що нам ніколи не доведеться нашим чудовим героям, нашим ветеранам?". Хмммм..

Президент США Дональд Трамп виголосить щорічну промову про стан держави перед повним складом Конгресу у вівторок 5-го лютого о 9-й годині вечора за місцевим часом.

Дивіться також: Ось чому президент США щороку доповідає Конгресу про стан держави