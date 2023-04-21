Генпрокурор Костін: Трибунал над Путіним має бути саме міжнародним

Україні потрібно, щоб злочин агресії Росії було покарано на міжнародному рівні. Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін в інтервʼю Голосу Америки.

«Якщо це буде трибунал, в якому не буде найвищого керівництва Російської Федерації – не зовсім зрозуміло, навіщо він потрібен», - наголошує генеральний прокурор.

Саме міжнародний трибунал, за словами Костіна, зміг би подолати персональний імунітет керівництва Росії – президента Росії Путіна, прем’єр-міністра Росії та міністра закордонних справ. «Україні потрібно в першу чергу, щоб злочин агресії було покарано на міжнародному рівні. Закон дозволяє нам це зробити в рамках українського законодавства. Єдине, що ми не можемо зробити – ми не можемо висунути обвинувачення «трійці» – Путіну, прем’єр-міністру Росії та міністру закордонних справ, бо ці три особи мають персональний імунітет», - говорить генеральний прокурор України. Керівництво Росії можна переслідувати в кримінальному провадженні тільки на рівні міжнародного судового органу, додає він.

Андрій Костін в інтервʼю Голосу Америки наголошує на складових «належного» трибуналу для розслідування злочину агресії Росії: «Перше, це має бути інтернаціональний судовий орган, друге – цей орган повинен мати юрисдикцію щодо найвищого керівництва Росії, так званої «трійки» - Путіна, прем’єр-міністра Росії та міністра закордонних справ». Також, генпрокурор України наполягає на важливості того, щоб трибунал підтримали якомога більше країн: чим більше країн підтримає - тим більше, за його словами, буде превентивний ефект стосовно будь-якої іншої країни, яка захоче знову стати агресором.

«Давайте будемо дуже принциповими – це не тільки війна Росії проти України, це глобальна війна, і я думаю, що дуже мало є країн у світі, які не відчули на собі наслідки цієї війни, хоча вона ще триває, і вона ще в дуже гарячій фазі. Таким чином говорити, що це українське питання - хай це буде український суд, а ми якимось чином долучимось до цього, - на мій погляд, це якийсь дуже дивний компроміс», - говорить Андрій Костін.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення, російські військові вчинили більше 80 тисяч воєнних злочинів проти цивільного населення в Україні. Про це Костін заявив американським законодавцям 19 квітня. Саме його офіс займається притягненням російських воєнних злочинців до відповідальності.

Під час візиту у Вашингтон генпрокурор України поговорив із журналістом української служби Голосу Америки Олексієм Коваленком про те, як має виглядати «належний трибунал» за злочин агресії для Путіна, що потрібно робити лідерам інших країн заради повернення незаконно депортованих українських дітей та як конфіскують російські активи.

Костін наголошує: питання тиску на Путіна задля повернення незаконно депортованих дітей, створення міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії, а також конфіскація російського майна залежать перш за все від політичної мужності країн. Кожне спілкування з Путіним від будь-кого має починатись: «Путін, поверни українських дітей», говорить генпрокурор України.