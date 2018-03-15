Генсек НАТО поставив отруєння в Британії в ряд з агресією Росії в Україні

Виступаючи на презентації щорічного звіту НАТО 2017 року, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ різко засудив використання нервово-паралітичного газу в Великобританії, в якому звинувачують Росію, повідомляє DefenseNews.

Столтенберґ назвав напад "першим використанням, з метою нападу, нервового газу на території альянсу з часу заснування НАТО".

Він назвав напад частиною "нерозсудливої російської поведінки, що триває багато років". Така поведінка, за словами Столтенберґа, включає незаконну анексію Криму, військову підтримку сепаратистів на сході України, військову присутність в Молдові та Грузії проти волі цих країн.

Розмивання межі між ядерною та звичайною війною знижує поріг для використання Росією ядерної зброї

"Всі союзники згодні, що напад був чітким порушенням міжнародних норм і домовленостей", - заявив Столтенберґ, повідомивши, що альянс "закликав Росію розв’язати питання Великобританії".

Він також згадав про російське "втручання в Чорногорії та в інших районах Західних Балкан".

Столтенберґ вказав, що “розмивання межі" між ядерною та звичайною війною "знижує поріг для використання Росією ядерної зброї".

Він наголосив, що альянс продовжить пошуки "змістовного діалогу" з Росією, що "складно", але "життєво необхідно для збільшення прозорості і зниження ризиків".

Говорячи про майбутні дії НАТО у відповідь на нарощення Росією озброєнь, він зазначив, що "НАТО не буде відповідати Росії танком на танк, ракетою за ракету, або дроном за дрон. Ми не хочемо нової "холодної війни". І ми не хочемо, щоб нас втягували до нової гонки озброєнь. В гонці озброєнь немає переможців. Вона коштовна, ризикована і не служить нічиїм інтересам. Однак, не сумнівайтеся: НАТО захистить своїх союзників проти будь-якої загрози", - наголосив він.

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