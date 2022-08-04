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Генсек НАТО: "В наших інтересах, щоб агресивна політика Росії не увінчалась успіхом"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що не можна допустити, аби Росія перемогла у війні, яку вона розв’язала проти України, і що стало найбільшою загрозою безпеці Європи з часів Другої світової війни.
Столтенберґ, виступаючи в Норвегії 4 серпня, додав, що країнам-членам альянсу, можливо, доведеться продовжувати підтримувати Україну зброєю та іншою допомогою протягом тривалого часу, аби не дати Росії перемогти у неспровокованому вторгненні в Україну.
«В наших інтересах, щоб така агресивна політика не увінчалася успіхом... Це найбільш небезпечна для Європи ситуація з часів Другої світової війни», – сказав Столтенберґ, додавши, що «те, що відбувається в Україні, є жахливим, але було б значно гірше, якби була війна між Росією і НАТО».
Столтенберґ підтвердив рішучість альянсу захищати усіх 30 країн-членів.
«Якщо президент Путін бодай подумає зробити щось подібне з країною НАТО, як він це зробив із Грузією, Молдовою чи Україною, то відразу буде задіяне усе НАТО», – заявив генсек Північноатлантичного альянсу.
Війна в Україні змусила Фінляндію і Швецію домагатися членства в НАТО, і наразі це прохання ратифікували 23 з 30-ти держав-членів, включаючи США.
«Це не тільки напад на Україну, незалежну демократичну державу з населенням у понад 40 мільйонів людей, це також напад на наші цінності та світопорядок, якого ми прагнемо», – сказав глава НАТО про війну.
Після вторгнення Росії в Україну дві традиційно нейтральні скандинавські країни, Фінляндія і Швеція, подали заявки на швидкий вступ до НАТО. Фінляндія має з Росією спільний кордон довжиною понад 1000 км.
Згідно зі списком НАТО, сім країн-членів ще не досягли офіційної згоди щодо вступу Фінляндії і Швеції – це Чехія, Греція, Угорщина, Португалія, Словаччина, Іспанія та Туреччина.
Найжорсткіша позиція - у Туреччини, яка вимагає активізувати екстрадицію з обох країн десятків опонентів турецького уряду, яких Анкара називає «терористами», в обмін на підтримку їхнього вступу в Альянс. Туреччина заявила, що цього місяця спеціальний комітет зустрінеться з представниками влади Фінляндії та Швеції, щоб оцінити, чи дотримуються ці дві країни їхніх умов.
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Законодавці у США закликають Білий дім не повторювати “українських помилок” у Тайвані
Передбачити агресію на Тайвань і підготуватись до неї закликає сенатор-демократ від штату Нью-Джерсі Роберт Менендес. В авторській статті для газети New York Times він закликає винести уроки з помилок в американській політиці щодо України, аби не повторити їх у Тайвані.
Ми бачили тривожні сигнали щодо України в 2014 році і не вжили заходів, щоб стримати подальшу російську агресію. Не можна дозволити повторити цю помилку з Тайванем.
“Чіткий урок від війни в Україні полягає в тому, що останніми роками авторитарні лідери підбадьорені непрацюючими демократіями та нерішучими міжнародними інституціями. Відповідно, Сполученим Штатам потрібно менше двозначності, щоб формувати наш підхід до Тайваню”, - пише сенатор Менендес у статті для NYT.
За його словами, план Китаю у Тайвані “моторошно нагадує план пана Путіна в Україні”.
“Ми бачили тривожні сигнали щодо України в 2014 році і не вжили заходів, які могли б стримати подальшу російську агресію. Ми не можемо дозволити собі повторити цю помилку з Тайванем”.
Напередодні сенатор-демократ Роберт Менендес разом із колегою від Республіканської партії Ліндсі Гремом презентували двопартійний законопроект “Про політику щодо Тайваню 2022”.
Законопроект передбачає виділення Тайваню 4,5 мільярда доларів безпекової допомоги впродовж наступних чотирьох років та визнає Тайвань “головним союзником США поза НАТО”.
“Якщо ми нічого не зробимо, тоді ми повинні будемо задовольнитись фактично поступками щодо Тайваню, дозволивши Китаю продовжити свою невпинну військову, економічну та дипломатичну кампанію залякування”, - продовжує у статті американський законодавець.
“Яснішого пояснення катастрофічних глобальних наслідків, ніж ілюзії пана Путіна в Україні, не може бути”, - додав Менедес.
Тим часом представник від Республіканської партії, колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч рекомендує Адміністрації Байдена озброїти Тайвань. В інтерв’ю "Голосу Америки" Гінгріч заявив, що, на його думку, США повинні були почати поставки зброї в Україну ще за два роки до війни, щоб не допустити російського вторгнення.
“Ви можете перетворити Тайвань на дикобраза, ви могли б оснастити його такою кількістю різноманітної оборонної зброї, що вартість навіть спроби атакувати його була б настільки непомірною, що китайці просто б не пішли на це. Якби ми зробили це два роки тому з Україною, нападу Росії б не сталося, тому що це було б занадто дорого. І я думаю, що це справжній урок, який ми повинні винести з катастрофи в Україні”, - заявив Ньют Гінгріч в інтерв'ю “Голосу Америки” .
У 1997 році Ньют Гінгріч, як нині Ненсі Пелосі, на посаді спікера Палати представників відвідував і Тайвань, і Китай.
Щоб не допустити ще одного військового конфлікту у світі, політик рекомендує адміністрації Байдена “відновити американську армію. Дуже драматично. Переконайтеся, що ви можете домінувати в космічній боєготовності, щоб вижити атаку електронного магнітного імпульсу, бути готовим домінувати в кібервійні. Спочатку треба мати інструменти. Це не дипломатичні танці. Йдеться про те, щоб мати абсолютну силу, щоб за будь-яким прийнятним стандартом китайська диктатура вирішила, що протистояти нам неможливо”,- зазначив Гінгріч в інтерв’ю “Голосу Америки”.
Якщо вони не зможуть імпортувати, вони почнуть голодуватиНьют Грінгріч
Пізніше, в інтерв'ю телеканалу “Фокс” Ньют Гінгріч також назвав “малоймовірним” військове зіткнення Китаю зі США.
“Ми можемо дуже швидко ізолювати Китай. У їхніх містах (почнеться - ред.) безробіття. Якщо вони не зможуть імпортувати, вони почнуть голодувати. То ж китайці не обов'язково перебувають у сильній позиції, щоб намагатися залякувати нас”, - сказав колишній спікер Палати представників США.
Група семи закликає Китай до переговорів з Тайванем
У середу, 3 серпня, міністри закордонних справ країн “Групи семи” у спільній заяві закликали Китай не намагатися силою змінити ситуацію щодо Тайваню, натомість врегулювати розбіжності мирним шляхом.
“Ми стурбовані нещодавніми оголошеними загрозливими діями КНР, особливо навчаннями з бойовими стрільбами та заходами економічного тиску, які можуть призвести до непотрібної ескалації. Немає жодних підстав використовувати цей візит (візит Ненсі Пелосі до Тайваню - ред.) як привід для агресивних військових дій в Тайванській протоці. Для законодавців наших країн поїздки за кордон є нормальним і звичним явищем”, - мовиться у заяві міністрів закордонних справ “Групи семи”.
Глави МЗС США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Євросоюзу закликали Китай не змінювати статус-кво в регіоні в односторонньому порядку "і мирним чином врегулювати розбіжності у протоці".
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Як американська громадська організація Nova Ukraine дає гранти українцям. Відео
Благодійники з Nova Ukraine запустили проект мікрогрантів - надання українцям невеликих сум для вирішення поточних питань на місцях. В організації кажуть - програма вже допомогла понад 2 мільйонам українців.
- Олексій Коваленко
- Голос Америки
Як через війну в Україні призупинився процес усиновлення українських сиріт американцями. Відео
Руйнівні наслідки російського вторгнення в Україну відчули на собі мільйони родин, серед них - і американські сім’ї, які зараз у процесі усиновлення українських сиріт. Нині Україна призупинила всі міжнародні усиновлення, адже суди та соціальні служби працюють на межі можливостей.
"Хід війни змінюється на користь України". Що далі – наступ чи переговори? Обговорюють західні експерти
Хід війни з Росією змінився на користь України, і українські війська мають "вікно можливостей", щоб почати наступ на півдні, вважає один з провідних фахівців у галузі стратегічних досліджень Великої Британії. У своїй статті Лоуренс Фрідман, почесний професор військових досліджень в Королівському коледжі Лондона, каже, що причина у тому, що росіяни мають проблеми з надходженням сучасної зброї та заміною особового складу, який швидко вибуває.
Британський експерт посилається на слова представника Пентагону, що Росія задіяла в Україні майже 85% своїх військових, оголивши таким чином всі інші напрямки всередині країни та у світі. Також, за словами експертів, росіяни використали сучаснішу «розумнішу» зброю, тож тепер вимушені покладатися на старішу і менш точну. Тим часом, хоча росіяни і намагаються знешкодити HIMARS, успіхів у цій справі вони не досягли через високу мобільність систем, яка дозволяє швидко пересуватися з місця пострілу.
На думку Ричарда Мура, глави британської розвідки МІ-6, якого цитує Фрідман, росіяни «видохлися». Тому їм доведеться зробити паузу, і це дасть українцям можливість завдати удару у відповідь. Як вважає шеф британської розвідки, "українці можуть мати вікно, яким вони зможуть скористатися", бо може виявитися, що це "лише тимчасова слабкість Росії".
За словами офіційного представника Пентагону та українського міністра Олексія Резнікова, на яких посилається Фрідман, реактивними системами залпового вогню HIMARS українським військовим вдалося вразити близько 100 "важливих цілей" – російські командні пункти, склади боєприпасів, об’єкти протиповітряної оборони, радіолокаційні вузли та вузли зв’язку, а також позиції далекобійної артилерії. Після цього, за словами одного українського командира батальйону, якого цитує газета The Washington Post, російські обстріли зменшилися "у 10 разів".
Якщо на піку нападу на Сєвєродонецьк та Луганськ російська артилерія робила по 20 тисяч пострілів на день, то зараз інтенсивність російських операцій значно знизилася. Відповідно, зменшилися і українські втрати, які однак не йдуть в порівняння з американськими чи британськими під час їхніх нещодавніх військових операцій.
Наступ на Херсон чи Донецьк
І хоча деякі спостерігачі висловлюють побоювання, що українські війська є виснажені, не мають належної підготовки для використання західних артилерійських систем та достатнього запасу боєприпасів і дронів, щоб локалізувати і заглушити вогневі точки, Фрідман вважає, що зараз створено умови для контрнаступу, метою якого є повернути Херсон.
Це місто має життєво важливе значення для української економіки через її електростанції та порти. Також, як зауважує військовий експерт, підкріплення з російського боку туди довго не надходило, місто не є добре укріплене, а також має активний рух опору, який переслідує російських військових та місцевих колабораціоністів.
Разом з тим, на думку Фрідмана, Україна повинна стежити за тим, щоб росіяни не активізувалися на Донбасі. Зрештою, саме він є задекларованою ціллю Росії у цій війні.
Масивний контрнаступ чи оточення
Як вважає Фрідман, найнадійнішим способом витіснити російські війська з нинішніх позицій – це "здійснити широкомасштабний контрнаступ, який супроводжуватиметься артилерійським обстрілом з використанням бронетехніки та піхоти". З іншого боку, розповідає Фрідман, це не обов’язково має бути єдина українська стратегія. Ще можна зробити позиції Росії настільки незручними, наприклад, відрізавши їх від ліній постачання та оточивши, що війська будуть змушені відійти самі.
Українці, на думку Фрідмана, покладаються на те, що 200-кілометрова лінія фронту занадто довга, щоб бути укріпленою по всій довжині. Росіяни намагаються контролювати на ній деякі населені пункти та транспортні вузли. Також слабким місцем росіян є брак толкових командирів, які дуже важливі в російській суворій ієрархії, і які б запобігли тому, щоб їхні війська не опинилися в оточенні, єдиним виходом з якого були б переговори.
Захід може почати тиснути на переговори
Як каже британський експерт, Україні потрібен швидкий контрнаступ ще і тому, що західна підтримка може ослабнути. Лоуренс Фрідман не думає, що Україна буде отримувати менше грошей чи зброї. На його думку, небезпека для України полягає у тому, що західні уряди під російським економічним тиском будуть більш схильні шукати шляхи примирення з Москвою.
Також активними є і ті коментатори, які вказують, що Україна була і залишається значно слабшою за Росію. Вони виходять з припущення, що ідея перемоги України є примарною, а зусилля США краще було б витратити на мирне врегулювання.
Зокрема, таких поглядів дотримується Баррі Позен, професор політології Массачусетського технологічного інституту (МІТ) та почесний директор Програми досліджень безпеки МІТ, який на початку липня написав статтю у часописі Foreign Policy під назвою «Неправдоподібні теорії перемоги України. Фантазія російської поразки та аргументи на користь дипломатії».
Аргументи Позена зводяться до того, що в якийсь момент Україна і Росія будуть мусити погодитися на компроміс – Україна відмовитися від частини своїх територій, а Росія відмовитися від деяких завоювань та пообіцяти не захоплювати більше. Україні буде потрібно отримати "сильні запевнення" від США та ЄС у тому, що вона дістане від них військову допомогу (зброю для захисту, але не для наступу) в разі, якщо Росія нападе ще раз. А Росія повинна буде погодитися з тим, що такі умови є цілком легітимними. За це Захід послабить багато економічних санкцій, а НАТО домовиться з Росією про обмеження на майбутніх спільних кордонах.
"Шанси України виграти війну проти Росії дуже мізерні, - пише Баррі Р. Позен і додає. - Києву та його партнерам слід відмовитися від думок про перемогу, і натомість працювати над більш реалістичним компромісом", – мовиться у твіті, яким Foreign Policy запрошує до прочитання статті.
Проте Фрідман вважає, що така домовленість була б цілком не реалістичною. За його словами, українці не підуть на жодні "значні територіальні поступки". І росіяни не проявляють жодного бажання ні про що домовлятися. Фрідман наводить слова міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який сказав, що нова зброя в руках українців веде не до зменшення, а до збільшення територіальних апетитів Москви. Обстріли Одеського порту відразу після домовленостей про розблокування українського експорту, настрої в самій Росії та ймовірна боротьба за владу, що вже почалася в Кремлі, не дають підстав говорити про те, що Москва готова в чомусь поступитися.
На думку Фрідмана, наступні кілька тижнів є критичним моментом у перебігу цього конфлікту, оскільки кожен етап визначає умови для наступного. Якщо наступ не відбудеться, «сувора зимова погода буде супроводжуватися важким вибором щодо майбутнього ведення війни».
Вимагати поступок від Києва було б просто небезпечно – Пайфер
Над тим, яким буде наступний етап цієї війни, розмірковує також колишній посол США в Україні, а нині старший науковий співробітник Центру Інституту Брукінгса, Стівен Пайфер. На його думку, час для переговорів ще не настав, адже Москва не демонструє жодного бажання до примирення.
«Захід не повинен тиснути на Київ, щоб він почав переговори, особливо коли Кремль не демонструє жодної згоди. Можливо, прийде час для переговорів, але рішення про переговори має залишатися за Києвом», – пише колишній посол у Києві в своєму твіті.
Попри великі втрати та недосягнення свої цілей, «президент Володимир Путін і його Кремль не демонструють жодних ознак готовності до серйозної розмови».
«Російські чиновники від початку сформулювали свої військові цілі щодо України: денацифікація (уряду на чолі з єврейським президентом), демілітаризація, нейтралітет, визнання окупованого Криму територією Росії та визнання Донецької та Луганської незалежних так званих «народних республік», – каже Стівен Пайфер і додає, що цілі Кремля з того часу не змінилися. Кремль практично хоче від України капітуляції.
«Навіть припинення вогню становить небезпеку для української сторони. Це призведе до того, що російські війська окупують значні частини східної та південної України без жодних гарантій, що вони підуть», – каже Пайфер і нагадує, що так уже було в 2014-15 роках, коли росіяни не лише не пішли з українських територій на Донбасі, але і продовжували їх обстрілювати. Нині ж цілком імовірно, що російські військові можуть використати припинення вогню для перегрупування та переозброєння для нового нападу на Україну.
З огляду на те, що більшість українців не підтримують здачі територій, включно з тими, які живуть на сході (77%) та півдні (82%), де б вівся наступ, питання готовності до переговорів потрібно залишити на розсуд керівництву України, вважає Пайфер.
«Якщо лідери України вирішать почати переговори, Захід не повинен їм перешкоджати, але Захід також не повинен тиснути на них, щоб вони почали переговори, поки вони не побачать чистої вигоди від цього. Західні офіційні особи повинні з обережністю відкривати будь-який канал до Москви, який росіяни намагатимуться перетворити на переговори через голови українців», – каже колишній американський посол в Україні.
На його думку, в цій війні є чіткі агресор і жертва. І навіть якщо Захід боїться конфронтації Росії з НАТО, це не лише малоймовірна перспектива, вважає Пайфер, утім, на його думку, вимагати поступок від Києва було б просто небезпечно.
Такі поступки агресору, за словами Пайфера, могли б «зменшити розміри та економічну життєздатність Української держави, які викликали б різку внутрішню реакцію в країні». Тож чи може послаблення України зменшити російську загрозу? - запитує експерт. І як на такі поступки відреагує Володимир Путін, який хоче «повернення історичних земель Росії» і поза Україною?
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