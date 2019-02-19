Генеральний штаб ЗСУ: російські військові літаки не перетинали український кордон

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію спостережної місії ОБСЄ про виявлення російської військової авіації в безпосередній близькості до українського кордону. В поширеному повідомленні йдеться, що протичовновий літак Ту-142 збройних сил Російської Федерації з'явився на радарах 15 лютого о 9.56 в районі аеропорту Таганрог.

За даними Генштабу ЗСУ, літак здійснював тестовий політ навколо аеродрому з приближенням до державного кордону України на відстань до 10 км. Протягом всього маршруту літак супроводжувався радіолокаційними станціями радіотехнічних українських військ. Літак Ту-142 ЗС РФ залишив зону, що наближена до державного кордону України, о 12.30 в районі аеродрому Таганрог. Водночас, українські військові кажуть, що "російський літак державний кордон України не перетинав та в повітряний простір України не входив".

Напередодні спостерігачі ОБСЄ заявили про виявлення російської військової авіації в безпосередній близькості до зони бойових дій на Донбасі. Представники місії зафіксували літальний об'єкт під час патрулювання населеного пункту Старобешеве. При цьому в повідомленні СММ ОБСЄ йдеться, що літак ТУ-95 чи Туполєв ТУ-142 декілька разів в першій половині дня 15 лютого пролетів над непідконтрольними українському уряду територіями в зоні безпеки.

Командування операції об'єднаних сил також заявило про активізацію проросійських бойовиків на Донбасі. "Від початку поточного року сьогодні зареєстровано найбільше застосування противником засобів вогневого ураження", - йдеться у повідомленні ООС.