Українські військові продовжують протистояти на усіх напрямках атаки агресора - Генштаб Збройних сил України

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням зброї дальньої дії та авіації.

У роз’ясненні йдеться, що «управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі і ТОТ АР Крим.

Українські військові кажуть, що «з метою залякування населення України ворог все частіше вибирає для ураження об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки».

Як повідомляє Генштаб, «через ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель, який знаходиться під Києвом, російські військові вирішили висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ.»

«На білоруському аеродромі у Гомелі здійснили посадку російські Іл-76 з десантниками на борту».

Повідомлено, що бої ведуться на Сіверщині підрозділи, де бійці 1-ої окремої танкової бригади по річці Білоус зупинили наступаючі російські війська.

Також, за інформацією Гештабу, нападники, отримавши відсіч оборонців Чернігова, «намагаються обійти місто та здійснити наступ на Київ. З цією ж метою - наступ на Київ -, не рахуючись з втратами, росіяни прориваються у напрямку Козелець-Бровари та Конотоп-Ніжин-Київ».

Українські військові кажуть, що втратили місто Конотоп.

«На Донецькому напрямку без змін».

Як каже український Генштаб, російські війська успіху не мають і мети - вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей - на досягли. В той же час, вони не припиняють обстріли українських позицій.

«На Слобожанщині в районах Харкова та Валуйків українські підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили агресора та закріпились по визначеному рубежу».

«Угруповання Повітряних Сил здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Веде постійну повітряну розвідку».

Повідомляють, що на півдні України російські війська вийшли на рубіж Херсон, Нова Каховка з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Веде бій за українське місто Мелітополь.

Одним із найважчих місць на мапі України став Кримський перешийок, де одним із перших ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти. Генштаб повідомив, що для зупинки просування танкової колони, було прийнято рішення підірвати Генічеський автомобільний міст.

«Виконати цю задачу визвався інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун. Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг. За словами побратимів, Віталій вийшов на зв’язок та повідомив, що підриває міст. Одразу ж пролунав вибух. Наш побратим загинув. Його героїчний вчинок значно уповільнив просування ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватись та організувати оборону», - значиться у повідомленні Генштабу.