ФБР розслідує обставини загибелі чорношкірого чоловіка, який помер після затримання поліцією

З поліції Міннеаполіса звільнені чотири співробітника, які брали участь у затриманні чорношкірого чоловіка, у ході якого один з поліцейських тиснув на його шию коліном. Сцену затримання, яке сталося в понеділок, зняв на відео перехожий. Ролик набув широкого поширення. У ньому показано, як білий поліцейський притискає закутого в наручники Джорджа Флойда до землі, давлячи коліном йому на шию.

«Будь ласка, я не можу дихати», - благає затриманий, в той час як перехожі закликають поліцейського послабити хватку. За словами поліції Міннеаполіса, загиблий чоловік, Джордж Флойд, був схожий на підозрюваного, який розшукується у справі про підробку. Повідомляється також, що поліцейські почали діяти після того, як він чинив опір затриманню. Застосована поліцейським тактика тиску коліном в Міннеаполісі вважається прийнятною при затриманні підозрюваного, який надає опір.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей написав у Twitter, що звільнення чотирьох поліцейських було «правильним рішенням». Поліція Міннеаполіса обіцяла провести повне розслідування, а ФБР проводить перевірку, щоб встановити, чи були порушені громадянські права Флойда.

«Він не повинен був померти. Те, що ми побачили, жахливо. Це абсолютно дико. Життя цієї людини має значення, - написав мер. - Я вірю тому, що побачив, і вважаю це неправильним з усіх точок зору. Бути чорношкірим в Америці не повинно бути смертним вироком».

Ми всі маємо бути обурені поведінкою поліцейських. Незалежно від того, як ви виглядаєте. Ми як люди, незалежно від раси, маємо бути солідарні

У вівторок ввечері сотні людей зібралися на місці загибелі Флойда на знак протесту проти того, що сталося. Демонстранти пройшли кілька кілометрів до поліцейської дільниці, де вступили в зіткнення з поліцією, розгромили одну з поліцейських машин, розбили вікна ділянки і змалювали графіті фасад будівлі. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і гумові кулі.

Міська профспілка поліцейських закликає громадськість дочекатися результатів розслідування, перш ніж «робити поспішні висновки і засуджувати офіцерів».

Обурення з приводу інциденту висловили багато відомих політиків, у тому числі сенатори Корі Букер і Камала Харріс, конгресмени Олександра Окас-Кортес, Джеррольд Надлер, Кевін Маккарті і ін.

Колишній віце-президент і ймовірний кандидат в президенти Джо Байден написав у Twitter, що Флойд «заслуговував кращого, а його сім'я заслуговує правосуддя». Він закликав залучити притягнути поліцейських до відповідальності за їх «обурливі дії».

"Ми всі маємо бути обурені поведінкою поліцейських. Незалежно від того, як ви виглядаєте. Ми як люди, незалежно від раси, маємо бути солідарні", відзначив у Twitter відомий американський спортсмен, боєць змішаних єдиноборств Даніель Корм'є.

В історії США є чимало прикладів насильства з боку поліції щодо афроамериканців і представників інших меншин.

Згідно з дослідженням видання «Праці Національної академії наук США», «приблизно один з тисячі чорношкірих чоловіків може очікувати, що його застрелить поліція». Для чоловіків-латиноамериканців ймовірність бути вбитими поліцією також значно вище, ніж для білих. Серед жінок те саме стосується чорношкірих і представниць корінного населення США.

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