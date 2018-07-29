Американські військові прибули в Грузію напередодни навчань НАТО

Мешканці грузинського міста Ґорі в суботу зустрічали солдатів сухопутних військ США в Європі. Американські військовослужбовці прибули до країни на навчання, очолювані НАТО.

Колона військової техніки попрямувала на базу Вазіані на південний схід від Тбілісі. Солдати візьмуть участь в спільних маневрах Грузії та США Noble Partner, які почнуться 1 серпня.

Один з американських військовослужбовець сказав, що навчання - це, перш за все, можливість налагодити контакти між двома країнами. "Для нас це відмінний шанс перетнути Чорне море і продовжити розвивати професійні відносини з грузинськими військовими. Я дуже радий тут перебувати", - сказав Кетен Ґетмен.

Грузія проводить такі навчання в четвертий раз. В цьому році в них візьмуть участь близько 1300 місцевих військовослужбовців і 1000 солдатів США, а також 500 військових фахівців з інших країн, включно з Україною, Францію, Туреччину і Вірменію. Навчання триватимуть до 15 серпня.

Грузія прагне вступити в НАТО, і цю ініціативу підтримують США, в той час як Росія рішуче опирається такому кроку.

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