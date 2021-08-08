У США та Грузії згадують тринадцяту річницю військової агресії Росії

8 серпня минає тринадцять років з військової агресії Росії проти Грузії, внаслідок якої Москва окупувала Абхазію та Південну Осетію. Грузинські лідери заявили, що Тбілісі докладе максимальних зусиль для мирного возз'єднання країни, близько 20% якої досі залишається окупованою.

“Це наш обов’язок - захистити країну, її територіальну цілісність та суверенітет і вберегти наш народ від будь-якої агресії, загарбників та окупантів. Я вірю, що внаслідок нашої цілеспрямованої, послідовної та мирної політики настане час, коли наша країна відновить свою єдність”, - заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, коментуючи війну 2008 року.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі додала, що 8 серпня не має бути днем скорботи, оскільки цей день є “днем надії на майбутнє, яку ми ніколи не повинні втратити”.

Заяви з приводу тринадцятої річниці з початку війни прозвучали і в США. Речник Державного департаменту Нед Прайс опублікував відеозвернення, у якому закликав Росію виконати свої зобов’язання.

“Російські війська незаконно вторглись в Грузію, вбили сотні мирних жителів і примусили тисячі людей покинути свій дім, - заявив Прайс. - Ми закликаємо російську владу дотримуватись угоду про припинення вогню від серпня 2008 року. Ми солідарні з грузинським народом і чекаємо того дня, коли він возз’єднається”.

Заяву оприлюднила також сенаторка Джин Шагін.

“Тринадцять років тому Росія вторглася в Грузію, що поклало початок затяжному конфлікту з Грузією. Це також поклало початок війні Путіна проти демократії. Ми не забудемо російського вторгнення, ми підтримуємо наших грузинських партнерів у їхньому суверенітеті та територіальній цілісності”, - написала сенаторка у Twitter.

Всі країни світу, за винятком Венесуели, Нікарагуа, Науру та Сирії вважають Абхазію та Південну Осетію грузинськими територіями.

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