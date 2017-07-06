Грузія шукає нову стратегію для боротьби проти окупації

Російський МЗС назвав звинувачення Тбілісі «абсурдними»

Грузії необхідна нова стратегія для боротьби проти російської окупації, вважає глава Ради безпеки Грузії Давид Раквіашвілі. Необхідно розробити політику на противагу поетапної анексії і поетапної окупації» «Те, чого до цих пір досягла Грузія разом зі своїми партнерами в плані політики невизнання (Абхазії та Південної Осетії – Н.Ч.) необхідно закріпити новими підходами. Необхідно розробити політику на противагу поетапної анексії і поетапної окупації», – заявив 6 липня глава грузинського Радбезу, коментуючи чергове перенесення лінії окупації російськими військовими в Цхінвальському регіоні.

Примітно, що російський МЗС назвав «інформаційною провокацією» звинувачення Тбілісі щодо перенесення розділової лінії. У Москві вважають, що це «пропагандистська качка», яка була «сфабрикована» з метою затьмарити зустріч заступника голови російського МЗС Григорія Карасіна із спецпредставником прем’єра Грузії з питань врегулювання відносин з Росією Зурабом Абашидзе, яка відбудеться 7 липня в Празі.

Примітно, що сам Зураб Абашидзе назвав раніше «нелюдським актом» перенесення лінії окупації російськими військовими в Цхінвальському регіоні. Як повідомляють ЗМІ, він має намір включити це питання до порядку денного своєї зустрічі з Григорієм Карасіним, незважаючи на те, що формат празьких переговорів не передбачає обговорення питань такого характеру.

Нагадаємо, в заяві від 4 липня МЗС Грузії звинуватив Росію в грубому порушенні принципів міжнародного права, а також зобов’язань, які вона взяла, підписавши угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Офіційна реакція Тбілісі надійшла після того, як стало відомо, що в Цхінвальському регіоні російські військові знову пересунули лінію окупації на 700 метрів углиб території, підконтрольній Тбілісі. При цьому за лінією окупації опинилася частина оброблених сільськогосподарських земель, які перебувають у власності місцевих фермерів.

«Політика активних дій»

Експерт Гія Хухашвілі бачить проблему в непослідовності грузинської влади. За його словами, з одного боку, Тбілісі має певні успіхи на дипломатичній арені, але з іншого боку, у Грузії немає конкретного плану дій у відповідь на російські провокації, в результаті чого реакція на перенесення лінії окупації зводиться до заяв, зроблених пост-фактум.

«Перемогти в бою – не означає виграти війну», – вважає Хухашвілі.

Як приклади дипломатичних перемог Тбілісі, досягнутих за останній час, експерт називає ряд міжнародних документів на підтримку Грузії. Зокрема, серед найважливіших Хухашвілі виділяє декларацію «Про підтримку євроатлантичної інтеграції Грузії», прийняту Парламентською Асамблеєю НАТО, в якій міститься заклик до Росії відкликати визнання незалежності окупованих грузинських регіонів, вивести з цих територій свої збройні сили і проявити повагу до суверенітету і територіальної цілісності Грузії, а також резолюцію, що визнає право всіх біженців і вимушено переміщених осіб на повернення в Абхазію і Південну Осетію, прийняту вже десятий раз Генеральною Асамблеєю ООН.

Одночасно на кожну дипломатичну перемогу Грузії, або навіть же крок вперед на шляху євроатлантичної інтеграції, Росія відповідає «черговим попереджувальним демаршем», нагадує експерт. Проте, як стверджує Хухашвілі, кожен раз Тбілісі виявляється «як би непідготовленим», і реагує на подібні дії Росії «однотипними заявами».

«Так відбувається з року в рік, і це настільки передбачувано, що природно, є очікування, що Тбілісі буде не тільки робити заяви пост-фактум про незаконні дії Росії, але і заздалегідь зробить превентивні заходи, визначить можливі ризики, активізує всі дипломатичні канали – тобто замість політики оцінок, ми вже давно повинні були перейти на координовану і послідовну політику активних дій», – зазначив Гія Хухашвілі в інтерв’ю з« Голосом Америки ».

«Декларувати небезпеку»

Віце-президент Атлантичної ради Грузії Бату Кутелія вважає, що для того, щоб зупинити Росію, Тбілісі в першу чергу повинен «офіційно декларувати», що ця країна є головною небезпекою для державності й суверенітету Грузії, і що ця небезпека конкретно виражається в окупації, повзучій анексії, впливі над громадську думку в Грузії шляхом пропаганди тощо. І вже у відповідь на це, каже він, грузинська влада повинна виробити свою власну проактивний державну стратегію, яка залишить Росії «мінімальний простір» для здійснення незаконних кроків.

«Періодично зроблені заяви про те, що Росія порушує міжнародне право, насправді неефективні. Треба декларувати, що саме Росія представляє головну загрозу для Грузії, а окупація, анексія і так далі є вже складовою частиною цієї загрози. Нам потрібна єдина державна відповідь у вигляді нового документа за участю всіх гілок влади і громадськості, яка, крім розробки політики, також буде мати на увазі визначення інституційного механізму для її здійснення», – вважає Бату Кутелія.

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