Рішення губернатора штату Джорджія відкрити економіку викликало обурення – Washington Post

У понеділок губернатор південного американського штату Джорджія Браян Кемп оголосив, що вже цієї п’ятниці, 24-го квітня, у штаті, за умови дотримання суворих заходів соціально дистанціювання та моніторингу здоров’я працівників, можуть відкритися спортзали, перукарні, салони татуювання та інші бізнеси, а з понеділка, 27-го квітня, - кінотеатри і відновити повноцінну роботу ресторани. Наприкінці місяця у штаті витікає термін дії заходів із соціальної ізоляції.

Цей крок, пише видання Washington Post, викликав критику з боку експертів у сфері охорони здоров’я, які вказують на те, що Джорджія не відповідає критеріям Білого дому щодо відкриття економіки, та може спричинити конфлікт губернатора із мером столиці штату, Атланти, та очільниками інших міст штату.

Згідно із рекомендаціями Білого дому, штат може перейти до першої фази відкриття економіки, що включає часткове відновлення комерційної діяльності, після того як там була зафіксована спадна траєкторія нових випадків ураження коронавірусом COVID-19 протягом 14 днів.

Під час прес-конференції у понеділок губернатор сказав, що зростання нових випадків можливе, але штат є краще підготовленим, аби мати справу із осередками зараження. Його уповноважена із охорони здоров’я Кетлін Тумі заявила, що у штаті була зафіксована 14-денна спадна траєкторія виявлення нових випадків, але з цим не погоджується Джеффрі Каплан, колишній директор базованого в Атланті Центру із контролю та профілактики захворювань.

«Я не бачив цифри, які доводять, що Джорджія вже там. Йдуть розмови про досягнення плато, про те, що ситуація краще, ніж передбачалося, згідно із проекціями, але все це виглядає дуже передчасно», - каже він.

Згідно зі даними Університету Джонса Гопкінса, Джорджія знаходиться на 12-му місці за кількістю уражених серед усіх штатів США. Там було зафіксовано понад 19 тисяч інфікованих, померло 774 особи.

Рішення губернатора засудила мер Атланти Кіша Ленс Баттамс. У своїй офіційній заяві, вона повідомила, що хоча це рішення є повноваженням губернатора, вона закликає мешканців міста залишатися вдома та приймати рішення, керуючись інтересами власних родин.

Згідно зі даними Університету Джонса Гопкінса, Джорджія знаходиться на 12-му місці за кількістю уражених серед усіх штатів США.

Штат Джорджія, згідно із проектом відслідковування COVID-19, знаходиться на 42-му місці в країні за охопленням населення тестуванням. Епідеміологи говорять, що тестування – необхідна складова стримування поширення коронавірусу та оцінки ситуації із його поширенням.

Крім Джорджії, штат Південна Кароліна зробив перші кроки у відкритті економіки. Губернатор дозволив вже у понеділок відновити роботу певних типів крамниць і залишив за місцевою владою рішення щодо відкриття пляжів.

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