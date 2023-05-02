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Німеччина видворила російських дипломатів, "щоб зменшити присутність розвідки"
Німеччина вислала російських дипломатів у середині квітня, щоб «зменшити присутність розвідувальних служб» у країні, заявив уряд країни у понеділок. Кремль у відповідь також вислав деяких дипломатів Німеччини.
Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що «діяльність цих людей не відповідала їхньому дипломатичному статусу», додавши, що протягом останніх тижнів контактувало з Росією з цього приводу.
Раніше Берлін не пояснював видворення дипломатів, на яке Москва відповіла тим, що видворила близько 20 співробітників посольства Німеччини в Москві. Міністерство закордонних справ Німеччини підтвердило, що співробітники посольства покинули Москву в понеділок.
"На відміну від представників Росії в Німеччині, наші колеги завжди дбали про те, щоб поводитися відповідно до свого дипломатичного статусу", - заявили в міністерстві.
Німеччина, яка була активним економічним партнером Росії до військового наступу в Україні, віддаляється від Москви і підтримує Київ у конфлікті як фінансово, так і військово.
За даними німецьких служб безпеки, з початку конфлікту в Україні російське шпигунство в Німеччині росло такими темпами, які рідко трапляються в останні роки.
Навесні 2022 року Німеччина вже вислала близько 40 російських дипломатів, які, на думку Берліна, становили загрозу її безпеці.
У жовтні минулого року керівника німецького агентства з кібербезпеки Арне Шенбома було звільнено після того, як новини виявили його близькість до консультаційної компанії з кібербезпеки, яка, як вважають, мала контакти з російськими спецслужбами.
Через місяць німецький офіцер запасу отримав умовний термін ув'язнення на рік і дев'ять місяців за шпигунство на користь Росії.
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- Голос Америки
Держдеп США підтримує політику відкритих дверей НАТО для України, але зосереджений на викликах війни
Офіційну позицію щодо перспектив членства України в НАТО (та зокрема обговорення цього питання влітку на Вільнюському саміті) журналістам пояснив речник Державного департаменту США Ведант Пател.
Так, за його словами, Сполучені Штати підтримують політику “відкритих дверей” НАТО, але наразі зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України у її протистоянні російській агресії.
Таку ж позицію раніше висловив і представник Білого дому, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.
Ведант Пател також додав, що потенційний вступ України до НАТО – колективне рішення, і це визначатиме весь Альянс.
Під час брифінгу журналісти попросили речника Держдепу прокоментувати публікацію французької газети Le Monde про розбіжності серед союзників щодо перспективи членства України в НАТО.
“Те, на чому ми зосереджені зараз – це забезпечення підтримки наших українських партнерів у вирішенні викликів, з якими вони зараз стикаються, а це величезна російська агресія, російські напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Росія нехтує основами Статуту ООН, що стосуються територіальної цілісності та суверенітету. Тож це те, на чому ми продовжуємо зосереджуватися”, - сказав посадовець.
Пател також наголосив, що Сполучені Штати продовжують вживати заходів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за вчинені звірства.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні заявив, що «усі союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом», і що Україна заслужила своє місце в Альянсі. При цьому зауважив, що зараз питання членства – не на часі. «Зараз головна увага полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України над Росією», – сказав Столтенберґ.
Міністри оборони Бухарестської дев'ятки, союзників зі східного краю НАТО і ЄС закликали обговорити майбутнє членство України в НАТО саме на липневому саміті у Вільнюсі.
Про це йдеться у спільній заяві, виданій за результатами зустрічі у Варшаві 26 квітня.
Україна проситиме західні літаки - «нам нема куди діватися», каже Зеленський
Українські керівники повторюють заклики до західних партнерів про потрібність додаткових засобів протиповітряної оборони, як наземних систем так і бойових літаків західного виробництва для захисту від бомбардувань, а також для підтримки українського контрнаступу.
Від імені українського головнокомандувача Валерія Залужного повідомлено, що він підкреслював це у телефонній розмові 1 травня з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, а на передодні також на зустрічі у Києві з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО у Європі - Командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Ми затягувати не будемо, і тому ми будемо починати ще до того, як у нас з'являться F-16, або щось ще.Володимир Зеленський
Зокрема сказано, що Залужний «наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії».
«У нас нема сучасної авіації, що там казати. Це правда. Ми не можемо перекрити небо», - зізнався західним журналістам президент Володимир Зеленський 29 квітня.
Він підкреслив, що дієвий захист з повітря повинен бути комплексним і, що частиною цього є авіація.
Східноєвропейські держави, зокрема Польща і Словаччина, передали Україні десятки успадкованих з радянських часів бойових літаків - винищувачів Міг-29.
Президент Зеленський підкреслює вдячність за надану допомогу, але дає зрозуміти, що очікує на зміну позицій урядів стосовно постачання українцям саме західних літаків.
«Тут повинна бути воля лідерів держав, які мають сучасну авіацію. Ми будемо звертатись по авіацію дуже наполегливо найближчим часом. Ми дуже наполегливі. Нам нема куди діватися», - наголосив український президент, підкресливши провідну роль США.
Зеленський при цьому відкинув припущення, що Україна, очікуючи західні літаки, може відкладати свої контрнаступальні операції, хоча визнав, що без дієвої авіації «буде набагато складніше. Ми будемо втрачати більше людей».
«Якщо чесно. Це сильно допомогло б. Ми затягувати не будемо, і тому ми будемо починати ще до того, як у нас з'являться F-16, або щось ще», - заявив Зеленський, підкресливши, щоб будь-які паузи дають Росії можливість зміцнюватися і готувати нові напади на Україну.
«Контрнаступ складатиметься з коштовних битв»
Західні коментатори також вказують, що для успішних дій проти зміцнених російських позицій на сході й півдні українцям потрібно комплексне застосування військ, які включають також авіацію.
Старший співробітник аналітичного центру Європейська рада закордонних відносин Ґустав Ґрессель підкреслює, що Україна перебуває у процесі переходу на західні системи озброєнь, і постачання українцям бойових літаків західного виробництва є логічним кроком та необхідністю.
Ґустав Ґрессель вказує, що російська авіація використовує літаки новіших поколінь і з сучаснішими системами озброєння у порівнянні з виробленими понад 30 років тому літаками, які має Україна - переважно Міг-29, Су-27.
«Укріплення в російському тилу можуть сповільнювати українські просування принаймні настільки, щоб російські літаки могли завдавати ударів по військах, що розчищатимуть перешкоди. А використання тими літаками крилатих бомб дозволяє їм завдавати ударів за межами досяжності Гепардів. Щоб захистити наземні сили від таких ударів українській авіації доведеться вилітати, щоб принаймні перешкоджати російським нападам. Це означає, що контрнаступ складатиметься з коштовних битв на виснаження», - пише аналітик.
«Нам буде набагато складніше. Ми будемо втрачати більше людей. Це може гальмувати процеси визволення нашої держави», - сказав також і український президент Володимир Зеленський, коли його запитали, що означатиме для України відсутність нових західних літаків.
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