Німеччина видворила російських дипломатів, "щоб зменшити присутність розвідки"

Німеччина вислала російських дипломатів у середині квітня, щоб «зменшити присутність розвідувальних служб» у країні, заявив уряд країни у понеділок. Кремль у відповідь також вислав деяких дипломатів Німеччини.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що «діяльність цих людей не відповідала їхньому дипломатичному статусу», додавши, що протягом останніх тижнів контактувало з Росією з цього приводу.

Раніше Берлін не пояснював видворення дипломатів, на яке Москва відповіла тим, що видворила близько 20 співробітників посольства Німеччини в Москві. Міністерство закордонних справ Німеччини підтвердило, що співробітники посольства покинули Москву в понеділок.

"На відміну від представників Росії в Німеччині, наші колеги завжди дбали про те, щоб поводитися відповідно до свого дипломатичного статусу", - заявили в міністерстві.

Німеччина, яка була активним економічним партнером Росії до військового наступу в Україні, віддаляється від Москви і підтримує Київ у конфлікті як фінансово, так і військово.

За даними німецьких служб безпеки, з початку конфлікту в Україні російське шпигунство в Німеччині росло такими темпами, які рідко трапляються в останні роки.

Навесні 2022 року Німеччина вже вислала близько 40 російських дипломатів, які, на думку Берліна, становили загрозу її безпеці.

У жовтні минулого року керівника німецького агентства з кібербезпеки Арне Шенбома було звільнено після того, як новини виявили його близькість до консультаційної компанії з кібербезпеки, яка, як вважають, мала контакти з російськими спецслужбами.

Через місяць німецький офіцер запасу отримав умовний термін ув'язнення на рік і дев'ять місяців за шпигунство на користь Росії.