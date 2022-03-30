Німецький уряд попереджає про загрозу зупинки постачання газу з Росії

Німецький уряд оприлюднив «раннє попередження» про можливість проблем у газопостачанні країни через загрозу перебоїв або зупинки надходження газу з Росії.

Оголошення міністра економіки і віце-канцлера Німеччини Роберта Габека з’явилося 30 березня на тлі вимог Москви, щоб західні країни, які запровадили санкції щодо Росії і допомагають Україні оборонятися від російського вторгнення, платили за російський газ російською валютою - рублями.

Нам треба підвищити запобіжні заходи, щоб бути готовими до ескалації з боку Росії.

Країни Європейського Союзу купують в Росії приблизно 40% імпортованого газу, і якби уряди були змушені купувати рублі для оплати постачань, то це ймовірно зміцнило б російську валюту, яка значно ослабла внаслідок оголошення західних санкцій.

Росія заявила, що західні санкції і зокрема замороження $300 мільярдів резервів російського центрального банку прирівнюється до проголошення економічної війни.

Європейські уряди заявили, що не погоджуються з російськими вимогами і вказують, що підписані раніше газові контракти передбачають оплату переважно європейською валютою - євро.

Європейці також стверджують, що після початку повномасштабної російської війни проти України вони працюють над планами зменшенням залежності від постачань російського газу й нафти.

Роберт Габек тепер окремо закликав підприємства та побутових споживачів у Німеччині намагатися зменшити енергоспоживання.

За словами міністра зараз німецькі газосховища заповнені на приблизно 25% і становище наразі не вимагає надзвичайних кроків.

«Тим не менше нам треба підвищити запобіжні заходи, щоб бути готовими до ескалації з боку Росії. Оголосивши раннє попередження, ми створили кризову групу», - повідомив урядовець.

Кризова група, до якої входять представники уряду та компаній - операторів газових мереж будуть спостерігати за ситуацією і визначати, чи потрібні подальші кроки.

У Москві тим часом заявили, що розмірковують над можливістю вимагати від інших країн оплату російськими рублями також за інші енергоносії та сировину.

Голова нижньої палати російського парламенту Думи В’ячеслав Володін припустив, що ціна в рублях може бути виставлена також за мінеральні добрива, зерно, олію, нафту, метали, деревину тощо.

Зараз міжнародних ринках торги більшістю нафтопродуктів та інших експортних товарів відбуваються з допомогою американських доларів.