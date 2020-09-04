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Лукашенка потрібно переконати в неможливості бути главою держави - постійний представник США в ОБСЄ

Джеймс Гілмор

Президента Білорусі Олександра Лукашенка потрібно переконати в неможливості бути главою держави.

Таку думку озвучив постійний представник США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Джеймс Гілмор в інтерв'ю журналу Foreign policy.

«Він не може бути президентом країни в поточних обставинах», - сказав Гілмор.

Гілмор зауважив, що, на думку Лукашенка, «сфальсифіковані вибори з подальшим жорстоким придушенням народу - це прийнятно».

Постійний представрник США при ОБСЄ додав, що як і раніше глибоко стурбований втручанням Росії у Белaрусі з метою надати підтримку Лукашенка.

Як повідомлялось, американські конгресмени, які представляють обидві партії, звернулись з листом до держсекретаря США, закликавши його надавати більш активну підтримку опозиції в Білорусі.

У середу держсекретар США Майк Помпео запевнив, що США тісно координують з Європейським Союзом можливе запровадження санкцій через ситуацію в Білорусі.

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