“Сумнівні зустрічі” Джуліані у Києві. Що пишуть американські ЗМІ

Візит Руді Джуліані до Києва став несподіванкою як для України, так і для американських журналістів. Здавалося б, у сам розпал процедури імпічменту, у якій приватний адвокат Дональда Трампа відіграє одну з центральних ролей, він мав би триматись подалі від будь-яких контактів з Україною. Адже саме в цьому його і звинувачують: в організації каналу комунікації з українськими чиновниками, щоб знайти компромат на політичних опонентів президента Трампа.

Втім, схоже, Руді Джуліані вирішив діяти по-іншому. За його словами, він вирушив в Україну для зйомок документального фільму, який має розвінчати звинувачення демократів і довести, що вся процедура імпічменту - один великий фарс.

Відомо, що для збору доказів він зустрівся із колишніми генпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним, із чинними депутатами Ради Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, а також із колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, та нещодавно звільненим прокурором Костянтином Куликом.

“Поїздка Джуліані до Східної Європи відбувається тоді, коли він зіткнувся з величезною увагою до своєї причетності до українського скандалу”, - звертає увагу CNN.

Республіканці наполягають, що Трамп не намагався обміняти прихильну політику на конкретні розслідування. ... І саме в цей момент Джуліані повертається в Україну, розбиваючи цей захист на друзки.

New York Magazine дивується, що Джуліані навіть не чекає на закінчення процедури імпічменту, аби продовжити свою роботу: “Республіканці наполягають, що Трамп не намагався обміняти прихильну політику на конкретні розслідування. Він просто хотів впевнитись, що Україна змінить свою поведінку, перш ніж надіслати їй чек. І саме в цей момент Руді Джуліані повертається в Україну, розбиваючи цей захист на друзки”.

На думку BuzzFeed, приїзд Джуліані напередодні зустрічі Нормандської четвірки та переговорів із Росією - це остання річ, яку хотіла українська влада, що всіляко намагається дистанціюватись від драми у Вашингтоні.

“Джуліані перебуває у Києві з місією “знищити” розповідь демократів про імпічмент. Але судячи з сумнівного набору українських персонажів, з якими він зустрічається, будь-яка інформація, яку він намагається викопати, ймовірно буде дуже непевною”.

Втім, основний акцент американські медіа роблять на тому, з ким саме зустрічався адвокат Трампа. “Джуліані перебуває у Києві з місією “знищити” розповідь демократів про імпічмент. Але судячи з сумнівного набору українських персонажів, з якими він зустрічається, будь-яка інформація, яку він намагається викопати, ймовірно буде дуже непевною”, - пише BuzzFeed.

CNN характеризує українських “друзів Джуліані” так: “Деркач і Дубінський мають підозрілі політичні мотиви. Вони є політично маргінальними фігурами, які публічно просували розслідування теорії, що Україна втручалась у вибори президента США в 2016 році на користь демократів. Теліженко, своєю чергою, також просував цю розвінчану теорію змови”.

Також американські ЗМІ згадують про те, що Юрія Луценка, Віктора Шокіна та Костянтина Кулика неодноразово звинувачували в корупції, і що саме вони допомагали Джуліані складати звинувачення проти Джо Байдена та його сина.

Bloobmerg проводить паралелі з іншим відвідинами. Видання пише, що поїздка Джуліані в Україну відбувається одночасно із офіційним візитом до Києва в.о. помічника держсекретаря США Філіпа Рікера. “В той час, коли Джуліані зустрівся з колишнім генпрокурором Луценком, якого у звіті про імпічмент Палати Представників звинувачують у корупції, - Рікер бачився з Русланом Рябошапкою, новим генпрокурором Зеленського, щоб обговорити зміни в правоохоронних структурах країни”.

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