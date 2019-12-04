Джуліані перебуває у Києві, а до цього зустрівся з Луценком у Будапешті - The New York Times

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у середу перебуває у Києві, де планує зустрітись із колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним та прокурором Костянтином Куликом. Про це повідомляє американське видання The New York Times.

За інформацією видання, у вівторок Руді Джуліані зустрівся у Будапешті, Угорщина з екс-генпрокурором України Юрієм Луценко. Повідомляється, що Джуліані подорожує із телевізійною командою кабельного каналу One America News, яка знімає документальну стрічку, яка покликана обстояти тези табору Трампа про належність його вимог до України щодо розслідування буцімто втручання з України у вибори у США 2016-го року, діяльності екс-віце-президента США Джо Байдена в Україні, та роботи його сина Хантера Байдена у компанії Burisma.

Повідомляється, що із Джуліані та знімальною командою OAN у Будапешті також спілкувались колишній український дипломат Андрій Теліженко, екс-нардеп Андрій Артеменко, та екс-очільник ЦВК Михайло Охендовський. Повідомляється, що Артеменко та Охендовський поставити під сумнів автентичність т.з. "амбарної книги Партії Регіонів" у частині, яка стосувалась колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа, Пола Манафорта.

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