Джуліані назвав умову, за якої свідчитиме у Конгресі

Дональд Трамп називає розслідування демократів щодо імпічменту «брехнею».

У своєму Твітері президент США написав: "Йдеться про телефонну розмову, яка не могла бути гарнішою, теплішою чи кращою. Жодного тиску (як і підтвердив український президент). Це лише черговий обман демократів".

Трамп закликав оприлюднити особу «викривача», який написав доповідну про ознаки порушення законів президентом США під час комунікації з українськими урядовцями.

"Чому ми не можемо поговорити з ним і дізнатись все про викривача, і також про того, хто дав йому всю цю фальшиву інформацію", - додав у Твітері президент Дональд Трамп.

Напередодні Комітет з розвідки Палати представників зобов'язав адвоката Трампа Руді Джуліані надати законодавцям документи, пов'язані з Україною.

На питання журналістів, чи погодиться він прийти на слухання у Конгрес, Джуліані не виключив такої можливості. "Ще не знаю. Зважую варіанти", - сказав він. Як пише видання The Daily Beast, Джуліані додав, що на його рішення, чи прийти на слухання, може вплинути рішення законодавців дозволити використати відео та аудіо записи, які буцімто назбирав адвокат Трампа за період своїх "українських пригод".

Тим часом журналіст каналу NBC Ричард Енгель повідомив у Твітері, що розмовляв про Джуліані з колишнім міністром закордонних справ України.

"Українські посадовці «підозріло» та «скептично» ставились до місії Джуліані збирати бруд на Джо Байдена", - пише журналіст у Твітері.

"Українські посадовці сприймали теорію змови щодо Байдена, яку озвучував Джуліані, вигадкою", - додав він, посилаючись на розмову з екс-главою МЗС України.

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