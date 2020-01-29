Джуліані передав у Сенат і Мінфін США листи із закликом ввести санкції щодо українських посадовців - ЗМІ

Приватний адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані наприкінці 2018-го року передав сенатору-республіканцю Ліндсі Грему та високопосадовцю Мінфіну США Сіґалу Манделкеру листи, автор яких "народжений в Україні громадянин США на ім'я Майкл Гуральник" закликав до запровадження персональних санкцій проти 12 українських високопосадовців. Про це стверджує адвокат обвинуваченого в корупційних махінаціях бізнесмена українського походження Льва Парнаса, повідомляє Daily Beast.

Парнас був партнером Джуліані й раніше допомагав йому налагодити контакт з Офісом президента України. Зараз він хоче свідчити у справі імпічменту Дональда Трампа.

Я вперше чую про якісь спроби лобіювання персональних санкцій проти мене. Я законослухняна громадянка і заперечую причетність до будь-яких незаконних операцій

Юрист Джозеф Бонді показав журналістам обидва листи.

За словами журналістів, у листах йдеться про необхідність запровадження персональних санкцій проти українських посадовців, які, буцімто, були залучені до корупційних схем в оборонній сфері.

У листах йдеться, що українські посадовці начебто організували схему закупівель військових деталей для українських збройних сил у компанії з Росії, яка була під санкціями США. Запчастини нібито закупляли за кошти військової допомоги уряду Сполучених Штатів.

На переконання автора листів, Гуральника, єдиним ефективним методом зупинити це було запровадження персональних санкцій. За його словами, тодішній генпрокурор Юрій Луценко хотів розпочати розслідування в Україні, але “йому цього не дозволив Петро Порошенко”.

Серед імен українських посадовців, які, буцімто, були залучені до схем, згадують Миколу Злочевського, а також екс-керівницю НБУ Валерію Гонтарєву та її заступницю Катерину Рожкову. Ми звернулись до Катерини Рожкової по коментар - вона відповіла, що була дуже здивована, побачивши своє ім’я в новинах.

“Я вперше чую про якісь спроби лобіювання персональних санкцій проти мене. Я законослухняна громадянка і заперечую причетність до будь-яких незаконних операцій”, - сказала Катерина Рожкова.

Сьогодні Лев Парнас та його адвокат приїхали у Вашингтон, щоб “переглянути історичний суд Сенату й висловити підтримку чесній процедурі”.

У розмові з журналістами Парнас був небагатослівний і заявив, що хоче розповісти всі відомі йому деталі під присягою у Сенаті. Згодом Парнас натякнув на те, що до тиску на Україну причетний також і сенатор-республіканець Ліндсі Грем. В офісі сенатора Грема поки що ніяк не прокоментували ці заяви.

Ми звернулись до адвокатів Льва Парнаса з проханням надати більше інформації про ці листи та імена українських посадовців у них, але поки що не отримали відповіді.

Демократи у Вашингтоні знають, що їх спроба імпічменту зазнає провалу... тож вони звернулись до звинуваченого у злочинах Льва Парнаса (він носить монітор на нозі)

Із початком процесу щодо імпічменту у Сенаті США Лев Парнас став джерелом нової інформації щодо обставин спілкування президента США Трампа із владою України щодо бажаного Трампом початку там розслідувань, які, як твердять у Демократичній партії США, були покликані зашкодили конкуренту Трампа на виборах 2020 Джо Байдену.

Спілкування Трампа з владою України з даного приводу лежить в основі процесу щодо імпічменту президента США. Трампу вже оголошено імпічмент у Палаті представників Конгресу США, де за це проголосували представники Демократичної партії США. Тепер суд щодо імпічменту іде у Сенаті, де більшість має Республіканська партія.

Днями Парнас оприлюднив запис розмови за участі президента США Трампа, у якій той серед іншого говорить про Україну.

Прихильник Трампа конгресмен-республканець Марк Мідовс так прокоментував повідомлення ЗМІ про нову інформацію від Парнаса.

"Демократи у Вашингтоні знають, що їх спроба імпічменту зазнає провалу ... тож вони звернулись до звинуваченого у злочинах Льва Парнаса (він носить монітор на нозі) і раптом публікують старі телефонні розмови, які не мають стосунку до справи. Вони у розпачі. Це відбувається у вас на очах", - твітує Мідовс.

Напередодні впливова сенаторка-демократка, кандидатка у президенти США Елізабет Воррен згадала Парнаса у контексті корупції у Вашингтоні за адміністрації Трампа.

"Гордон Сондленд (посол США у ЄС - ред.) отримав свою посаду після пожертви у мільйон доларів інавгураційному комітету Трампа. Лев Парнас отримав доступ до президента, використовуючи закордонні кошти. У перший же день мого президентства, я здійсню агресивні кроки, щоб покінчити з корупцією у Вашингтоні", - твітувала Воррен.