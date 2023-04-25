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Ставлення до російських керівників різко погіршилось у світі в 2022
Після того, як президент Росії Путін вирішив провести вторгнення до України минулого року, ставлення до керівництва Росії в світі різко змінилося. Більшість населення в десятках країн не схвалюють дії Кремля.
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Згідно з результатами опитування, опублікованими Gallup у вівторок, дані, зібрані на основі опитувань тисяч людей у 137 країнах і регіонах, показали помітне зниження схвалення Кремля. У всьому світі 57% респондентів повідомили, що вони не схвалюють керівництво Росії в 2022 році, порівняно з лише 38% роком раніше. Лише 21% респондентів сказали, що вони підтримують керівників Росії, порівняно з 33% у 2021 році. Показники схвалення, і несхвалення були найбільш екстремальними з 2007 року, коли Gallup почав ставити це запитання в рамках свого щорічного опитування, яке відстежує ставлення до світових лідерів.
«Це неймовірно», — сказав Голосу Америки Закк Ріттер, старший науковий співробітник Gallup і провідний автор звіту.
«Не думаю, що ми раніше спостерігали подібні зміни в даних Gallup для жодної країни».
Незважаючи на те, що враження людей про керівництво Росії різняться в окремих країнах, які брали участь в опитуванні, загальним результатом стало погіршення суспільного іміджу її керівництва в усіх напрямках. Ця зміна була найбільш помітною в Латинській Америці та Карибському басейні, де середній рейтинг схвалення впав на 21 відсотковий пункт до 16%, а середній рейтинг несхвалення підскочив на 30 пунктів до 61%. Навіть у тих частинах Африки та Азії, де вплив Росії залишається сильним, ставлення погіршилось.
У Північній Африці та на Близькому Сході рівень несхвалення зріс на 12 пунктів до 55%. В Африці на південь від Сахари, де Росія проводить активні операції впливу, рівень несхвалення все ж підскочив з 21% до 32%, погіршившись навіть у країнах, лідери яких відмовилися засудити війну.
Тим не менш, Африка на південь від Сахари була єдиним регіоном, опитаним Gallup, в якому середній рейтинг схвалення керівництва Росії (35%) залишався вищим за середній рейтинг несхвалення.
Відмінності на рівні держав
Дані Gallup вказують на значні регіональні відмінності у ставленні до керівництва Росії, причому несхвалення найбільше сконцентровано в Європі, Північній Америці, Австралії, Південній Кореї та Японії.
В Україні зафіксовано найвищий рівень несхвалення – 96%, за нею йде Польща – 95%
Ставлення до Росії більш неоднозначне в Африці, Азії та на Близькому Сході. Не дивно, що в Україні зафіксовано найвищий рівень несхвалення – 96%, за нею йде Польща – 95%.
В США, Канаді та 10 різних європейських країнах рівень несхвалення - 90% або вище. На Тайвані, самоврядному острові, на який претендує Китай, і який сам перебуває під постійною загрозою вторгнення, ставлення до Росії значно погіршилось.
У 2021 році лише 26% опитаних тайванців не схвалювали керівництво Росії. До 2022 року ця цифра зросла до 72%.
Ситуація також кардинально змінилась в Казахстані, колишній радянській республіці на схід від Росії. Зазвичай надійний союзник Москви, Казахстан, продемонстрував значну зміну ставлення між 2021 і 2022 роками. Схвалення російського керівництва впало до 29% з 55%, а несхвалення підскочило до 50% з лише 20%.
Маленький сюрприз
Стівен Пайфер, колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту США, який також був послом в Україні, сказав Голосу Америки, що ні для кого не секрет, що Росія завдала серйозної шкоди своєму міжнародному авторитету, особливо в Європі.
«Звичайно, щодо ставлення європейців до Росії, я вважаю, що воно значно гірше, ніж до початку цієї війни», – сказав Пайфер, який зараз є співробітником Центру міжнародної безпеки та співпраці Стенфордського університету.
«Дії Росії настільки суперечать фундаментальним принципам, які ми вважаємо основою європейської безпеки… що зараз, коли вони говорять про безпеку в Європі, мова йде не про безпеку, включаючи Росію. Йдеться про безпеку проти Росії».
На глобальній арені, за його словами, більшості світових лідерів важко змістовно взаємодіяти з високопоставленими російськими посадовцями і важко довіряти їм у тих випадках, коли взаємодія можлива.
«Почніть згори. Володимиру Путіну висунули звинувачення у воєнних злочинах. Насправді важко зрозуміти, як будь-який західний лідер може сісти з ним за стіл перемовин зараз. Це коштує репутації», — сказав Пайфер.
Він сказав, що готовність високопоставлених російських дипломатів повторювати очевидну брехню про війну, яку просуває Кремль, ще більше ускладнить спілкування.
«Російські дипломати, до яких я раніше відчував певну повагу, говорять найдивніші речі, — сказав Пайфер. - Це їм зашкодить. До них значно менше довіри, і складно побачити, як вони її можуть повернуть».
Результати інших опитувань подібні
Незважаючи на те, що опитування Gallup виділяється завдяки розміру вибірки, його висновки перегукуються з висновками низки інших великих дослідницьких фірм, які досліджували зменшення впливу Росії в світі, зокрема Pew Research Center та Ipsos.
Минулого місяця Brand Finance, британська консалтингова компанія, яка публікує щорічний індекс глобальної "м’якої сили", повідомила, що минулого року Росія була єдиною країною, вплив якої в цій сфері зменшився, порівняно з попереднім роком.
"М’яка сила", яка стосується здатності країни впливати на поведінку інших країн, не вдаючись до сили, включає серед іншого економічні зв’язки та культурний вплив.
«У той час, як країни використовують м’яку силу, щоб відновити торгівлю та туризм після руйнівної кризи в галузі охорони здоров’я, світовий порядок був зруйнований жорсткою силою російського вторгнення в Україну, — сказав у заяві голова та генеральний директор Brand Finance Девід Хей. - Подія, в яку було б важко повірити, якби не інтенсивність образів, які ми спостерігали протягом місяців, і наслідки конфлікту як для політики, так і для економіки».
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ЄС наполягає, що програма мільйона боєприпасів для України діє
Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і з питань безпеки Жозеп Борель заявив, що триваючі дискусії між європейськими урядами щодо розподілу замовлень на боєприпаси для України не означають зупинки програми, яка передбачає постачання мільйона одиниць амуніції для української армії впродовж цього року.
Після наради міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі 24 квітня Борель визнав, що стосовно використання €1 млрд. залишаються «деякі розбіжності», але наполіг, що відбуваються фінальні узгодження, і що при цьому Україна й далі отримує збройну допомогу в межах зусиль Євросоюзу.
Європейська преса передає, що в неофіційних розмовах посадовці припускають завершення узгодження цього тижня, можливо навіть у середу.
Борель підкреслив, що програма ЄС має три потоки:
«Потік один - вартістю €1 млрд. і призначений реагувати на найнагальніші потреби вже діє. Я не можу подати вам конкретні цифри, але я маю загальні оцінки того, що відбувається. Україні надали понад 1000 ракет і певну кількість боєприпасів. Це збільшується і буде ще швидше збільшуватися в наступні дні.
Потік два - це інший €1 млрд., який країни - члени завершують узгоджувати. Були деякі розбіжності, але робота триває. Ми не чекаємо на завершення з юридичними документами, щоб починати роботу. Робота триває і все готують до впровадження одразу ж, як будуть готові юридичні документи.
Щодо потоку три, який стосується оновлення і розширення потужностей оборонної промисловості, мій друг і колега (комісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі) Бретон незабаром подасть конкретні пропозиції того, як збільшити оборонні виробничі потужності. А тим часом там треба використовувати те, що ми маємо, а ми маємо багато».
Затримки з втіленням так званого другого потоку програми ЄС про спільну закупівлю боєприпасів пояснюють розходженнями довкола того, чи дозволяти використовувати європейські кошти на замовлення компаніям за межами Євросоюзу.
Український міністр закордонних справ Дмитро, який брав участь в нараді з допомогою відеозв'язку, знову наголосив на тому, що боєприпаси потрібні українцям негайно.
Польський міністр закордонних справ Збіґнєва Рау розповів після наради, що український колега доводив європейським партнерам, що українські бойові операції не варто зводити до очікування одного контрнаступу, який має все одразу вирішити.
Натомість, як сказав Збіґнєв Рау, міністри країн ЄС почули, що Київ бачить процес визволення українських земель від російських загарбників як тривалий процес з багатьма бойовими діями, які потребуватимуть значних ресурсів.
Росія проти "колективного заходу", - підсумки засідання Ради Безпеки під головуванням Лаврова
У штаб-квартирі ООН відбулося засідання Ради Безпеки під головуванням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, проти якого низка країн ввела персональні санкції.
Його присутність у кріслі головуючого – це прямий наслідок головування Росії у Раді Безпеки, яке розпочалося 1 квітня. Ще на початку місяця постійний представник Росії при ООН Василь Небензя повідомив, що 24-25 квітня Лавров буде присутній на відкритих дебатах міністерського рівня. Цей формат і дозволив йому головувати на засіданні. 25 квітня відбудуться ще одні дебати, присвячені ситуації на Близькому Сході.
У понеділок росіяни скликали дебати на тему «Ефективна багатостороння робота дипломатів через захист принципів Статуту ООН». Ще до початку засідання низка послів назвали таку поведінку Росії «цинічною».
Під час свого виступу Лавров обвинуватив, як він назвав, «колективний захід» у тому, що, ініціюючи саміти та форуми, він, у першу чергу, підриває вплив ООН. Лавров також зазначив, що «західна меншість» диктує свої правила решті світу, і вона має розпочати поважати інших. Також звучало визначення західних країн як «золотий мільярд», який підриває «багатосторонню дипломатію», а Росія та Китай намагаються цьому протистояти.
Наприкінці виступу він згадав і про ситуацію з російськими журналістами. «Ваших колег із російських засобів масової інформації сюди не пустили. Посольство США в Москві знущально повідомило про готовність видати їм паспорти з візами у той момент, коли наш літак злетів», - розповів Лавров. Ще у неділю російський МЗС повідомив, що візи російським журналістам взагалі не видали.
Посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, виступаючи на засіданні, заявила, що Росія порушує універсальні права людини та фундаментальні свободи – як за межами, так і всередині власних кордонів. Як приклад, навела затримання двох громадян США Пола Вілана та Евана Гершковича. «Еван – журналіст. Він просто виконував свою роботу. Використання людей як пішаків – стратегія слабкості. Це не дії відповідальної країни. І поки Росія грає в політичні ігри, страждають реальні люди», - додала вона.
У штаб-квартирі ООН була присутня сестра Пола Вілана Елізабет, вона разом з Томас-Грінфілд вийшла з заявою до журналістів. І вже виступаючи на засіданні, американська посолка сказала, що вона хоче, аби Лавров подивився в очі сестрі Вілана, яка вже чотири роки чекає на брата, та щоб побачив її страждання. Дипломатка США закликала негайно звільнити обох американців.
Згадала Томас-Грінфілд і про дії Росії в Україні. «Поки ми тут сидимо, ця агресія триває. Поки ми тут сидимо, російські війська продовжують вбивати та травмувати мирних жителів. Поки ми тут сидимо, російські сили руйнують критичну інфраструктуру України. Сидячи тут, ми готуємось до наступної Бучі, наступного Маріуполя, наступного Херсона. Наступного військового злочину. Наступного немислимого злодіяння», - попередила вона.
За її словами, сто сорок одна держава-член ООН абсолютно чітко заявила, що метою повномасштабного вторгнення Росії не була «самооборона». «Росія просто хоче силою перекроїти міжнародні кордони, порушуючи цей самий Статут ООН. І це суперечить всьому, що стоїть за цією установою. «Це стосується не тільки України чи Європи. Це стосується всіх нас», - переконана вона.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який також взяв участь у засіданні, засудив вторгнення Росії в Україну, яке спричинило міжнародну кризу. «Багатостороння система зазнає найбільшого навантаження за весь час із моменту створення ООН. Напруженість між провідними державами сягнула історичного максимуму. Отже, є ризики виникнення конфлікту внаслідок неправильних дій або прорахунків. Вторгнення Росії в Україну, з порушенням Статуту ООН і міжнародного права, завдає величезних страждань і руйнувань країні та її народу і посилює глобальні економічні потрясіння, спричинені пандемією COVID-19», – заявив він.
Посолка Великої Британії Барбара Вудворд заявила, що Росія серйозно підірвала свою репутацію в міжнародній спільноті. «Для росіян світ стає меншим. Багато десятків тисяч російських чоловіків і жінок були вбиті. Сотні тисяч були мобілізовані проти їхньої волі, мільйони тікають з країни, рятуючись від призову. Незалежних журналістів заарештовували, свободу слова пригнічували. Економіка Росії скорочується, її армія в безладі, покладається на «Вагнера» — непідзвітну групу найманців, існування якої було заперечено рік тому, але яка тепер пропонує вашому міністерству поради щодо вашого головування в Раді безпеки», - зазначила вона.
"Поки ми тут сидимо, російські війська продовжують вбивати". Реакції західних дипломатів на Лаврова в ООН. Відео
Цинічними і лицемірними назвали західні дипломати спроби Росії "представити себе як захисника статуту ООН та ідеї багатосторонності". У понеділок російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров головував на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому саме цим питанням.
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