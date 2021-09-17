Світу не вдається виконати план зі стримання глобального потепління, - звіт ООН

Згідно з планами зі зменшення викидів парникових газів, які подали майже 200 країн, світу не вдасться досягнути цілі з обмеження глобального потепління на 2 градуси. Про це йдеться у звіті, який оприлюднила ООН.

Натомість з такими темпами, як зараз, до кінця ХХІ століття планету чекатиме потепління на 2,7 градуси Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем. На переконання науковців, для того, щоб уникнути найгірших наслідків кліматичної кризи, температура на планеті має залишатись не вищою за 1,5 градуси порівняно з доіндустріальним рівнем. За ще одним звітом ООН, який оприлюднили у серпні, станом на зараз підвищення температури вже досягло позначки 1,2 градусів.

У своїй заяві з приводу глобального потепління Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав шлях, яким рухається планета, “катастрофічним”. “Невиконання нашої мети буде вимірюватися масовими втратами життів та засобів для існування", - сказав Антоніу Гутерреш.

У своїй заяві Генеральний секретар закликав країни встановити сміливіші кліматичні цілі для створення реалістичного шляху до зменшення темпів потепління на планеті.

У тексті використані матеріали CNN та The Hill.

Дивіться також: У горил в американському зоопарку виявили COVID-19