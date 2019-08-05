Вчені: в Африці виникне хаос через зміни клімату

Вчені попереджають, що мешканці Африки, ймовірно, будуть серед тих, хто у найближчі десятиліття найбільше постраждає від змін клімату. При цьому у мешканців Африки - чи не найменше можливостей для боротьби з наслідками глобальних змін клімату.

Раптові повені через значну кількість опадів стануть набагато поширенішими в Африці

Згідно з новим звітом, зміни клімату торкнуться багатьох країн Африки сильніше, ніж вважалося раніше. Дослідники попереджають, що стрімкий приріст населення означає, що у найближчі роки екстремальні погодні явища на континенті зачеплять ще більше людей

У доповіді Британського метеорологічного бюро (Met Office) та Університету Лідса міститься застереження, що зміни клімату, спричинені спаленням викопного палива, принесуть хаос в Африку - спільні посухи та повені.

Вперше застосовано кліматичну модель високої точності, нарівні з моделями, які використовуються для прогнозу погоди

Елізабет Кендон з Метеорологічного бюро є співавтором дослідження.

«Вперше ми застосували кліматичну модель високої точності, нарівні з моделями, які ми зазвичай використовуємо для прогнозу погоди. Тож ця кліматична модель здатна представляти процеси малого масштабу в атмосфері із значно більшим реалізмом. Такі процеси дійсно значущі для того, як можуть змінитися крайні кліматичні зміни в Африці ", - сказала дослідниця.

Кендон заявила, що раптові повені через значну кількість опадів стануть набагато поширенішими в Африці.

Ми виявили, що погодні події, які зазвичай траплялись раз на 30 років, зможуть відбуватись раз на три-чотири роки у майбутньому

«Ми виявили, що погодні події, які зазвичай траплялись раз на 30 років, зможуть відбуватись раз на три-чотири роки у майбутньому. Що стосується крайнощів у сенсі опадів, ми спостерігаємо зміни по всьому континенту. Що стосується екстремальної посухи - ми спостерігаємо, що потерпає Центральна та Західна Африка", - сказала вона.

Всесвітня метеорологічна організація попередила, що у липні цього року по всьому світу спостерігаються рекордні теплові хвилі.

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