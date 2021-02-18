Глобальний борг через пандемію зріс на рекордні 24 трильйона доларів - звіт

Через реакцію світу на пандемію Ковід-19, глобальний борг лише за один рік зріс на рекордні 24 трильйона доларів. Про це свідчать дані щорічного звіту Інституту міжнародних фінансів за 2020 рік, який оприлюднили у середу, 17 лютого.

Таким чином загальний глобальний борг сягнув 281 трильйона доларів, зрісши на 35 процентних пунктів у глобальному співвідношенні боргу до світового ВВП, і сягнувши 355%.

Як відзначає інформаційна агенція Reuters, збільшення у співвідношенні глобальний борг-до-ВВП є вищим, ніж у часи Великої рецесії, коли у 2008 та у 2009 роках ріст спостерігався на 10 та 15 процентних пунктів відповідно.

Одна з головних причин росту глобального боргу - програми урядової підтримки у різних країнах. У 2021-му році, як прогнозує Інститут міжнародних фінансів, глобальний урядовий борг зросте ще на 10 трильйонів доларів. За даними фінансистів, наразі у близькій перспективі практично не видно ознак стабілізації.

“Політичний та соціальний тиск обмежать зусилля урядів зменшити дефіцити та борги, що поставить під загрозу їхню здатність впоратися із кризами у майбутньому”, - мовиться у звіті.

За даними Університету Джонса Гопкінса, за час пандемії у світі 109 мільйонів людей заразились коронавірусом і майже два з половиною мільйони померли внаслідок Ковід-19.

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