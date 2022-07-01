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Влада Туреччини заблокувала Голос Америки та Deutsche Welle
Турецька влада заблокувала доступ користувачів до німецького мовника Deutsche Welle та американського мовника Голос Америки.
В лютому Верховне правління з радіо та телебачення (RTUK) попередило дві організації, що вони мають отримати ліцензію, або будуть заблоковані. В четвер суд в Анкарі прийняв рішення обмежити доступ до мовників, повідомляє АР. З п'ятниці доступ до цих сайтів в країні заблоковано.
Голос Америки назвав "цензурою" блокування міжнародних мовників.
"Ми виступаємо проти погано завуальнованої спроби цензури несприятливого висвітлення у ЗМІ", - заявила в.о. директора Голосу Америки Йоланда Лопез.
“Спроби RTUK блокувати Голос Америки та Deutsche Welle - вибір, що прокладає шлях до цензури в Інтернеті, - сказала Келу Чао, в.о. керівника USAGM (Агенції США зі світових ЗМІ, до якої входить Голос Америки). - Незважаючи на цей напад на свободу преси, USAGM не відступить у своїй місії підтримувати вільний потік інформації до людей в Туреччині і світі".
Мовник заявив про можливості обходу обмежень: "Введені варіанти обходу цензури, відповідна інформація наявна для аудиторій в соцмедіа".
Deutsche Welle також виступив проти ліцензування, заявляючи, що це "дозволить турецькому уряду цензурувати редакційний контент".
Більшість в наглядовому органі RTUK контролюють прибічники турецького президента Реджепа Ердогана. Член RTUK від опозиційної партії Іхан Таці виступив проти блокування мовників. Він саркатично зауважив у Twitter: "Ось вам і свобода преси, і просунута демократія", - пише АР.
Обидва міжнародні мовники фінансуються за рахунок бюджетних коштів цих країн.
В статті використано матеріал АР.
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Міністр оборони США Остін: Майбутні покоління черпатимуть натхнення у стійкості та доблесті народу України
У п’ятницю, 1 липня, Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін представив нового очільника Європейського командування сил США в Європі (Eucom) генерала Сухопутних сил Крістофера Каволі на церемонії в казармах Патч в Німеччині. Очільник Пентагону також заявив, що Каволі, який служив командувачем Сухопутних сил США в Європі та Африці, є правильним лідером у вірний час. Про це повідомляється на офіційному сайті Пентагону.
За словами Остіна, зміна командування відбувається у критичний момент в історії, коли «російське вторгнення в Україну зруйнувало мир, який Європейське командування США допомагало підтримувати протягом 70 років холодної війни, розпаду Радянського Союзу та епохи після 11 вересня».
"Умисна та безпідставна агресія Росії проти України становить найбільшу загрозу європейській безпеці з моменту закінчення Другої світової війни", - сказав Остін.
"Війна Путіна загрожує не тільки суверенітету України: це напад на трансатлантичний мир і безпеку. Це нагадування про те, що тирани вважають, що їхні імперські апетити важливіші за права їхніх мирних сусідів", - додав посадовець.
Очільник Пентагону наголосив на великій ролі командування у наданні безпекової допомоги Україні і координації зусиль США та НАТО. За даними Пентагону, Eucom включає понад 100 000 військовослужбовців США у регіоні, що охоплює більше 50 країн і територій і де мешкає мільярд людей.
Їхня присутність, сказав генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, який був теж присутній на церемонії у Німеччині, є запевненням у тому, що США працюватимуть із союзниками та партнерами, щоб захистити кожен дюйм території НАТО.
"Ці війська несуть вахту прямо зараз в один із найбільш вирішальних і найнебезпечніших періодів нашого життя, - сказав Міллі. - Вони підтримують Україну, оскільки Україна бореться за захист своєї держави та свого суверенітету".
Міністр оборони США сказав, що майбутні покоління будуть пам’ятати цей момент в історії та "черпатимуть натхнення у стійкості та доблесті народу України".
"Вони будуть радіти тому, як нації доброї волі згуртувалися проти агресії Путіна. Вони будуть пам’ятати наші кроки, щоб захистити кожного члена НАТО. Вони згадають, як ми відновлювали інституції та альянси, які поглиблюють нашу спільну безпеку. І вони черпатимуть силу з тієї самої пристрасної надії служити вільному людству та нашої боротьби за його безпеку".
Призначення Каволі відбулося після закінчення саміту НАТО в Мадриді, на якому члени Альянсу погодили поставки важкого озброєння та домовилось про довгостроковий пакет військової підтримки для України.
"Цілком зрозуміло, що союзники готові до довготривалої перспективи... тому що вони [українці] борються за свою незалежність. Але вони також борються за цінності, важливі для НАТО, фундаментальні для НАТО — суверенітет, територіальна цілісність кожної держави. І тому це має важливо для нашої безпеки", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу в Мадриді.
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Вперше в історії Європа придбала більше зрідженого газу у США, ніж трубопровідного з Росії -IEA
Вперше в історії імпорт зрідженого газу зі США до Європи перевищив імпорт газу трубопроводами з Росії, заявив директор Міжнародної енергетичної агенції (IEA) Фатіх Бірол.
Він вказав на нещодавні обмеження Росії на поставки газу, як на причину того, що "у цей місяць вперше в історії ЄС імпортував більше зрідженого газу зі США, ніж газу трубопроводами з Росії".
В соцмедійному дописі Бірол закликав Європу зменшувати споживання газу і "готуватись до жорсткої зими".
В Bloomberg вказують - загалом імпорт газу з Росії до Європи може все ще перевищувати імпорт газу зі США, адже Росія була серед найбільших постачальників зрідженого газу до Європи, а не лише трубопровідного.
Раніше цього тижня Бірол, який виступав перед учасниками саміту "Групи семи" заявляв, що "в теперішньому контексті" не виключена повна зупинка поставок газу з Росії, але в такому випадку виникає загроза недостатнього заповнення європейських газосховищ перед зимою.
В червні Росія різко скоротила поставки газу до Європи через "Північний потік-1". В Німеччині заявили про загрозу зупинки деяких промислових підприємств через нестачу газу. Путін поклав провину за це на санкції, через які Росія, буцімто, не може повернути турбіни, що проходять ремонт в Канаді. Питання доставки турбіни Siemens з Канади серед іншого обговорили канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту "Групи семи" цього тижня, повідомив речник міністра природних ресурсів Канади Кінан Нембхард. "Уряд Канади веде активні перемовини з Німеччиною щодо цих турбін і ми працюємо над рішенням", - сказав Нембхард.
Наскільки жорсткою буде зима для Європи і чи буде далі Росія обмежувати поставки, стане очевидним, після того, як "Північний потік-1", трубопровід, що постачає газ з Росії до Німеччини, знову запрацює після десятиденного ремонту в липні, пише аналітична агенція Barron's.
В пошуках альтернативних джерел газу, Європа звернулась до світових поставок зрідженого газу. "В той час, як Росія припинила поставки газу до деклькох країн-членів ЄС, Сполучені Штати та інші виробники збільшили поставки", - йдеться в спільній заяві президента США Джо Байдена та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Лєяєн з питань енергетичної безпеки, виданій цього тижня. З березня світовий експорт зрідженого газу до Європи зріс на 75%, порівняно до 2021 року, а експорт зрідженого газу зі США до Європи зріс майже втричі, заявили лідери Європи та США.
Однак, конкуренція за зріджений газ в світі може зрости, адже цього тижня Росія заявила про зміну власності російського пакету акцій в "Сахаліні-2" - проекті газовидобутку, який в основному постачає газ до Японії. Японія вже заявила про намір збільшити поставки зрідженого газу зі США та Австралії, щоб зменшити залежність від Росії, пише в Bloomberg.
Чи може війна закінчитись до зими? - думки політиків та посадовців у США
"Війна в Україні має завершитись до зими", - таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив під час онлайн-звернення до лідерів Групи семи на саміті в Брюсселі у неділю, 26 червня.
"Я не знаю жодної армії, яка б могла так довго витримувати такий натиск. Більшість конфліктів, які тривають довгий проміжок часу, не мають таких інтенсивних боїв."Майк Квіґлі, конгресмен-демократ, 5-й виборчий округ штату Іллінойс.
Пізніше, 29-го червня, речник Пентагону Джон Кірбі зявив, що попри бажання США завершити цю війну якомога швидше, Путін наразі, не налаштований на деескалацію.
"Ми усі хотіли би побачити, щоб ця війна закінчилася вже сьогодні. І вона могла би закінчитися вже сьогодні, якщо пан Путін зробив те, що потрібно зробити. Але Путін не демонструє жодного наміру йти на переговори. Водночас він демонструє усі наміри продовжувати атаку на Україну і досягти своїх військових цілей. Саме тому, ми разом із міжнрародною спільнотою, продовжимо допомагати Україні захищати себе", — сказав Кірбі в інтерв’ю американському виданню Bloomberg.
Раніше, в інтерв’ю Російській службі Голосу Америки конгресмен-демократ Майк Квіґлі, зауважив що такі інтенсивні бої, як зараз, не можуть тривати довго, як з точки зору фінансів, так і з точки зору воєнного та людського ресурсу.
"Я думаю, що війна може тривати іще принаймні, пару років. Я не військовий експерт, але важко уявити, що це може тривати довше. Я не знаю жодної армії, яка б могла так довго витримувати такий натиск. Більшість конфліктів, які тривають довгий проміжок часу, не мають таких інтенсивних боїв", - сказав член Палати представників від Демократичної партії, який представляє 5-ий виборчий округ штату Іллінойс.
"Україна - це зовсім інша ситуація. Не порівнюйте воїнів-афганців з українськими воїнами. Вони б'ються на смерть. Зараз багато з них втрачають життя. Вони не кидають усе та тікають".Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо
Саме тому, говорить Квіґлі, негайна та потужна допомога НАТО та партнерів Україні може мати вирішальне значення.
"Саме зараз настав час, коли НАТО має подвоїти свої зусилля і зробити набагато більше щодо санкцій та військової допомоги", - стверджує конгресмен.
Історія знає багаторічні конфлікти. Війна в Афганістані тривала 20 років. Але цей випадок із російським повномасштабним вторгненням в Україну порівнювати не можна, вважає Джим Ріш, сенатор-республіканець від штату Айдахо та співголова Комітету з міжнародних відносин.
"Не можна порівнювати Афганістан з Україною, - це як порівнювати яблука та апельсини. Вони різні. Ми засвоїли багато уроків в Афганістані. І один із головних уроків полягає в тому, що ми не можемо дати людям те, чого вони не хочуть і за що не хочуть боротися. Саме це сталося в Афганістані. Ми витратили багато грошей, щоб зміцнити їхнє військо, але коли почалась битва, вони розвернулися і втекли. Не порівнюйте воїнів-афганців з українськими воїнами. Вони б'ються на смерть. Зараз багато з них втрачають життя. Вони не кидають усе та тікають", - сказав Ріш в понеділок, 27-го червня, під час телефонної конференції із журналістами по завершенню свого візиту в Україну 26-27 червня.
За словами демократа Квіґлі, щоб результат цієї війни був позитивнм для Києва, українці мають якомога швидше переходити на озброєння за стандартами НАТО.
"Члени Верховної ради так мені й кажуть, що зброя – це і є гуманітарна допомога. Вони поінформували нас, що росіяни знають загальну кількість боєприпасів, яка залишилась до цієї зброї з радянських часів. І вони чекають, поки вони закінчаться. Ось чому цей перехід на західний тип озброєння, - зокрема американський, як-от гаубиці, - є таким важливим", - зауважив Квіґлі в коментарі для Голосу Америки.
Сенатор-республіканець Джим Ріш стверджує, що українські військові мають великий потенціал та мотивацію у веденні бойових дій проти російської армії, але їм потрібне відповідне озброєння.
"На цих вихідних я відвідав території, з яких росіян вже прогнали. Тож мені важко погодитися із аргументом, що українці не зможуть повернути свої землі. Вони вже повернули частину своїх земель, повернули аеродром, повернули Ірпінь, повернули Гостомель. Тож мене буде важко переконати, що вони не зможуть повернути усе, використовуючи правильну зброю та ту силу духу, із якою вони воюють. Я думаю, вони можуть це зробити", - заявив Ріш журналістам в понеділок.
Нагадаємо, що в четвер, 30-го червня, президент США Джо Байден заявив, що новий пакет військової підтримки вже на шляху до України. Відповідну заяву американський лідер зробив за підсумками зустрічі лідерів країн членів НАТО в іспанському Мадриді.
У статті використано інформацію агенства Bloomberg.
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