Росія не може уникнути протестів, бо люди зрештою вмтомлюються від підтримки правоохоронцями здирництва та цензури ЗМІ. Про це, коментуючи протести у Москві на підтримку журналіста Голунова, заявив Майкл Карпентер, колишній посадовець Міноборони США, старший директор аналітичного Центру Байдена (Penn Biden Center Fol Global Engagement).

Раніше у Росії було затримано, а пізніше звільнено, журналіста-розслідувача Івана Голунова, якому правоохоронці закидали збут наркотиків. На тлі протестів та акцій підтримки журналіста, у МВС Росії заявили про припинення його переслідування. Про справу Голунова висловилися навіть журналісти та ведучі федеральних телеканалів.

Між тим, протести, пов'язані із Голуновим, продовжились. Люди вимагають уваги і до політичних в'язнів, які перебувають за решіткою в Росії. Як повідомляє правозахисна організація "ОВД-Инфо", на непогодженій з владою акції на підтримку Голунова, де мітингарі вимагали покарання винних у переслідуванні журналіста, було затримано сотні осіб.

Протести прокоментував Майкл Карпентер, колишній посадовець Міноборони США, старший директор аналітичного Центру Байдена (Penn Biden Center Fol Global Engagement).

"Підтверджується, що кількість мирних протестувальників затриманих у Москві, вимірюється сотнями. Режим, побудований на беззаконні, не може уникнути подібних демонстрацій, бо зрештою люди втомлюються від підтримки поліцією кримінального здирництва та цензури ЗМІ", – твітує Карпенетер.

Оглядач-міжнародник Максим Еріставі висловив думку, що затримання протестувальників у Росії вказують на те, що звільнення Голунова не було виявлом слабкості режиму Путіна.

Не забувайте про багатьох інших, кого у Росії переслідують за надуманими звинуваченнями

"Наївно святкувати вчорашнє звільнення популярного російського журналіста з хорошими зв'язками як прояв "слабкості режиму Путіна" – лише подивіться, як десятки людей сьогодні затримують у Москві на мітингу на підтримку численних інших політв'язнів", - твітує Еріставі.

"Чудові новини про закриття справи проти Івана Голунова, але не забувайте про багатьох інших, кого у Росії переслідують за надуманими звинуваченнями", – твітує журналіст видання The Times of London Том Парфітт.

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