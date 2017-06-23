США та Росія близькі до гонки ядерних озброєнь без будь-яких обмежень - директор Arms Control Association

Конгресмени проігнорували позицію американських військових та заблокувати кошти на продовдження угоди START, яка відповідає інтересам США

Підкомітет Палати представників США з питань стратегічних сил, який входить до Комітету з питань збройних сил, залишив без змін пункт проекту закону про військовий бюджет США, який передбачає припинення фінансування виконання угоди про Скорочення стратегічних ядерних озброєнь (START). Дана угода обмежує кількість ядерних боєголовок, які можуть перебувати на боєвому чергуванні у США та Росії.

Низка експертів поспішили назвати рішення підкомітету загрозливим для США.

Дурне рішення, собі ж на шкоду. Воно може відкрити шлях до повномасштабної ядерної гонки між США та Росією і позбавити президента можливості його переглянути

Відповідно до законопроекту, який лишається у силі, заради продовдження фінансування START, президент США має підтвердити, що Москва виконує іншу угоду щодо ядерних озброєнь - INF - яка стосується ядерних сил середнього радіусу дії.

Запропоновану поправку було відхилено в результаті голосування у підкомітеті. START прямо торкається безпеки США, а INF - безпеки Європи, адже дана угода обмежує використання наземних пускових систем балістинчих та крилатих ракет радіусом дії до 5500 кілометрів. Росію звинувачують у порушенні INF.

Яка логіка у тому, щоб карати Росію, закривши США можливість продовжити угоду START, яка захищає США. Так постановка питання зачіпає безпеку нашої країни. Це прост позбавлено логіки

"Мені здається, що у рішенні законодавців покарати Росію відмовившись поновлювати START відсутня логіка та здоровий глузд. Порушення стосуються угоди INF, яка у свою чергу стосується безпеки Європи. Яка логіка у тому, щоб карати Росію, закривши США можливість продовжити угоду START, яка захищає Америку... Це позбавлено логіки", - заявив автор відхиленої у ході голосування поправки, демократ Джим Купер.

Експерти наполягають на тому, що рішення підкомітету несе загрозу.

"Конгресмени проігнорували позицію американських військових та заблокувати кошти на продовдження угоди START, яка відповідає інтересам США", - заявив колишній посол США в Україні, експерт з непоширення ядерних озброєнь у Brookings Institution, Стівен Пайфер.

Повідомляється, що законодавці від демократичної партії були незадоволені тим, що угода START у її останньому формулюванні передбачала більш суворі вимоги щодо інспекції ядерних об'єктів.

"Не сказав би, що умови START щодо інспекцій стали жорсткішими, але можу сказати, що американські військові дуже цінують обмін даними в рамках START, повідомлення та інспекції", - також додав Пайфер.

Натомість Дарил Кімбал, директор Асоціації контролю за поширенням зброї (Arms Control Association - прим. ГА) назвав рішення підкомітету Палати представників США з питань стратегічних сил "дурним".

"Дурне рішення, собі ж на шкоду. Воно може відкрити шлях до повномасштабної ядерної гонки між США та Росією і позбавити президента можливості його переглянути", - заявив Кімбал.

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