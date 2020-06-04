У Google заявили про націлені кібератаки на виборчі кампанії Трампа та Байдена

У Групі аналізу загроз компанії Google заявили, що встановили спрямовані кібератаки проти співробітників виборчих штабів президента США Дональда Трампа та його імовірного конкурента на осінніх президентських виборах, Джо Байдена. Як повідомив у Twitter Шейн Гантлі з Google Threat Analysis Group, загроза штабу Трампа походить з Ірану, а загроза кампанії екс-віце-президента США Байдена - з Китаю. При цьому використовується фішинг, тобто за допомогою оманливих імейлів співробітників кампанії намагаються підштовхнути до того, щоб завантажити шкідливе програмне забезпечення, яке дозволить зловмисникам отримати доступ до інформації.

"Жодних ознак уповільнення. Ми попередили користувачів про напад та повідомили правоохоронців", - відзначив Гантлі.

Представник Google заявив, що групи, які беруть участь у кібератаках на виборчі кампанії Байдена на Трампа отримали назви APT31 та APT35.

Кібервтручання було помітною рисою виборчої кампанії 2016-го року у США.

"Якщо ви працюєте на виборчу кампанію ваші персональні облікові записи можуть стати ціллю. Використовуйте найкращий доступний вам захист. Використання дворівневої авторизації та просутуного захисту може допомогти", - відзначив Гантлі.

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