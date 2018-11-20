Лиха слава. Західні репортери коментують закриття сторінки Грема Філліпса у Twitter

Адміністрація соціальної мережі Twitter припинила дію сторінки проросійського автора Грема Філліпса, якого українські ЗМІ та Міністерство інформаційної політики України називають пропагандистом. Про це сам Філліпс заявив у Facebook.

Блокування сторінки викликало жваву реакцію оглядачів.

"Заблоковано сторінку Грема Філліпса у Twitter. Одного разу він пограбував тіло загиблого українського солдата та розмістив у Twitter фото його дітей знайдених у гаманці загиблого, він також контрабандою провіз через кордон частину трупа та одружився на неповнолітній, але саме те, що він накричав на депутата Європарламенту перетнуло межу...", - твітує журналіст Джейк Ханрахан, не уточнивши про яку подію він пише.

Раніше посол України у Австрії Олександр Щерба повідомляв, що Філліпс провокував його на бійку біля будівлі посольства у Відні.

"Хотіло на бійку спровокувати....А являє воно собою маленьку істоту, яка живиться на ненависті, злобі і війні. Без цієї ненависті, злоби і війни воно було б ніщо. Воно і є ніщо. Я йому це передав. Від всіх нас", - писав український дипломат на своїй сторінці у Facebook.

Після зникнення Філліпса з Twitter деякі західні журналісти вчергове відмовили йому у праві вважатись власне представником журналістської професії.

"Twitter призупинив роботу сторінки Грема Філліпса, британського "репортера" який давно викликає відразу у справжніх журналістів. Філліпс зажив недоброї слави публікаціями відео "відгуків" про повій з якими переспав та злісними нападками на Україну", - твітує кореспондент The Washington Post у Москві Емі Ферріс-Ротман.

"Грем - не журналіст, він перекладач", - твітує про "бан" Філліпса у Twitter редактор англомовного видання Meduza Кевін Ротрок.

"Грем Філліпс гонзо репортер для YouTube та прихильник сепаратистів в Україні тепер заборонений у Twitter. Цікаво за що, адже раніше він проводив агресивні інтерв'ю із українськими військовополоненими, що очевидно становило порушення Женевської конвенції", - твітує московський кореспондент Financial Times Макс Седдон.

У вересні ТСН повідомляли, що соціальна мережа Facebook повідомляла, про видалення однієї із Facebook-сторінок Філліпса.

Сам Філліпс відреагував на закриття його сторінки у Twitter закликом до прихильників на своїй діючій сторінці у Facebook. Філліпс закликає писати листи до адміністрації соціальної мережі Twitter з проханням розблокувати сторінку "незалежного британського журналіста, який каже правду".

"Через нинішній стан сторінки Грема Філліпса мій день почався на позитивній ноті", - кепкує Александр Кларксон, відомий оглядач-міжнародник, експерт з питань України у Королівському коледжі Лондона.

Як нагадує "Українська правда", Філліпс відомий антиукраїнськими провокаціями. Наприклад, він здійснив наругу на могилою лідера ОУН Степана Бандери у Мюнхені. Повідомляється, що Філліпс намагався українських дипломатів у Великій Британії.

Окремі користувачі соціальних мереж висловили підтримку Філліпсу.

"Досить огидно бачити, як журналісти радіють, що у Twitter закрили сторінку іншого журналіста", - відписав один із користувачів, який на власній сторінці у Twitter охарактеризував себе, як "кремлівський троль".

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