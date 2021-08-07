Лісові пожежі у Греції викликали порівняння із апокаліпсисом - низка урядів відправляє до країни пожежників

Масштабні лісові пожежі у Греції, які наблизились і до столиці країни Афін, викликають порівняння із апокаліпсисом. Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, протягом доби у країні спалахнули понад 400 лісових пожеж, найбільша з них на острові Евія.

Сьогодні у Британії заявили про відправку до Греції пожежників. Як відзначається у заяві британської "Ради начальників пожежної охорони" (NFCC), британські експерти будуть брати участь у тактичній боротьбі з вогнем поруч із грецькими колегами.

У МЗС Ізраїлю також заявили про відправку до Греції команди пожежників та рятувальників.

Мер турецького Стамбулу висловився на підтримку Греції, вказавши, що його країна також потерпає від лісових пожеж.

Раніше президент України Володимир Зеленський поставив уряду завдання надати допомогу Греції.

Кадри пожеж у Греції приголомшують.

Журналіст видання The Intercept Муртаза Хуссейн назвав події у Греції "апокаліптичними".

Колишній американський дипломат Нікола Бернс пише про "жахливі сцени".

У статті використано матеріали Reuters.

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