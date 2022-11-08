Актуально
- Голос Америки
Україна отримає додаткові 25 мільйонів доларів у рамках програми USAID - посолка США в ООН
Додаткові 25 мільйонів доларів у рамках програми USAID на підтримку українців оголосила посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час неоголошеного візиту до Києва. Ці гроші, пояснила вона, підуть на розширення програм підготовки до зими для майже 75 тисяч українців.
Представниця США в ООН відвідує Україну та зустрічається із представниками української влади, щоб наголосити на міцній американській підтримці суверенітету та незалежності України.
Підтримка України з боку США – непохитна і триватиме допоки Україна не переможе у війні, наголосила у коментарі журналістам представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час поїздки в Україну.
Росіяни почули чітко і голосно від світу, що їх дії неприйнятні. І хоча у них є право вето, воно не захищає їх від засудження.Лінда Томас-Грінфілд
"Ми зробили усе можливе аби ізолювати Росію у Раді Безпеки і ми ізолювали їх у Генеральній Асамблеї. І хоча у них є право вето, вони ніколи не змогли накласти вето на наше засудження, на наші голоси. Ми отримали 144 голоси які засудили Росію на Генеральній Асамблеї і 143 голоси із засудженням анексії, проведеної росіянами. Тож росіяни почули чітко і голосно від світу, що їхні дії неприйнятні. І хоча у них є право вето, воно не захищає їх від засудження", – заявила представниця США в ООН в Києві.
Ми єдині з першого дня і ми не бачили жодних тріщин у цій єдності. НАТО єдине. Європа єдинаЛінда Томас-Грінфілд
У Вашингтоні тим часом запевнили, що нинішня політика підтримки України має підтримку обох американських партій у Конгресі, і залишиться міцною і після проміжних виборів, що відбуваються у США у вівторок, 8 листопада.
«Є чітка двопартійна підтримка Сполученими Штатами України і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – заявив високопосадовець США у коментарі журналістам про поїздку Лінди Томас-Грінфілд.
Лінда Томас-Грінфілд під час поїздки зауважила, що Європа і НАТО єдині у підтримці України.
«Ми єдині з першого дня і ми не бачили жодних тріщин у цій єдності. НАТО єдине. Європа єдина», - заявила Томас-Грінфілд.
У Києві Томас-Грінфілд зустрілась із жертвами воєнних злочинів Росії.
"Матір розповіла мені, як вона тримала свою вмираючу дитину після атаки на їхній будинок. Цивільний медпрацівник розповів мені, як його затримали та катували тижнями російські сили. Ми мусимо притягнути Росію до відповідальності за ці злочини", - написала у Twitter представниця США в ООН.
Подробиці зустрічі Томас-Грінфілд з представниками української влади невідомі, втім, за словами високопосадовця, якого цитує видання CNN, представниця США в ООН донесла президенту України Володимиру Зеленському повідомлення про «залізну відданість» підтримці суверенітету та територіальній незалежності України.
Томас-Грінфілд також зустрілась із українськими фермерами та обговорила із ними Чорноморську зернову ініціативу.
"Вона почула розуміння "відчаю" та додала: "Я передам це повідомлення в Генасамблею, Генеральному Секретарю", - пише в Twitter журналістка CNN Дженніфер Ганслер.
У Києві, за повідомленнями, американської посолка проведе ряд зустрічей, щоб підтвердити "непохитну підтримку з боку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет на тлі жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії".
"Я з нетерпінням чекаю на спілкування з українським народом, лідерами гуманітарних організацій та урядовцями", - написала Томас-Грінфілд у Twitter.
Дивіться також: Експлейнер: Впливові проміжні вибори в історії політики США. Відео
Всі новини дня
- Голос Америки
Експлейнер: Впливові проміжні вибори в історії політики США. Відео
Проміжні вибори в США часто розглядаються як референдум щодо політики чинного президента. У той час як президента обирають кожні чотири роки, проміжні вибори відбуваються через два роки після президентських виборів, тобто в середині президентського терміну.
Бігли, щоб нагадати світу про війну: як українці присвятили нью-йоркський марафон рідним містам. Відео
Щороку у перший понеділок листопада у Нью-Йорку вже понад чотири десятиліття проходить один з найчисельніших марафонів у світі – Нью-Йоркський марафон. У різні роки у події брали участь понад пятсот тисяч бігунів.
Американська влада намагається посилити довіру до виборів. Проміжні вибори покажуть, чи зусиль було достатньо
Виборці США та представники служби безпеки на виборах готуються до потенційних збоїв, втручання та навіть насильства, які можуть супроводжувати голосування мільйонів американців на проміжних виборах до Конгресу у вівторок 8 листопада.
За нещодавнім опитуванням Economist/YouGov, трохи більше половини американців (51%) вважають, що насильство на виборчих дільницях певною мірою можливе або дуже вірогідне.Опитування за участі 1500 дорослих у період з 29 жовтня по 1 листопада, показало, що стільки ж (51%) вважають, що іноземні країни будуть втручатися. Окреме опитування YouGov у липні показало, що 32% опитаних майже не довіряють результатам проміжних виборів.
«Я б сказав, що мене турбує система, — сказав Голосу Америки виборець з Аризони на ім’я Фред, який відмовився назвати своє прізвище. - Хто скаже, що вони правильно порахували всі голоси?»
Незважаючи на такий скептицизм, представники виборчої комісії США незмінно повторюють, що голоси будуть захищені.
«Американці повинні йти до виборчої урни з упевненістю», – сказала Джен Істерлі, директорка Агентства з кібербезпеки та безпеки виборів (CISA), на форумі з кібербезпеки минулого місяця.
«Було виконано неймовірний обсяг роботи по всіх напрямках, щоб гарантувати безпеку нашої виборчої інфраструктури», – сказала вона, це повідомлення згодом було підтримано представниками внутрішньої безпеки та Білим домом.
Проте офіційні посадовці США також визнають, що загрози виборам у вівторок є серйозними та ставляться до них з належною обережністю.
Насильство очікують швидше від «самотніх вовків», ніж організоване
Представники внутрішньої безпеки країни почали бити на сполох щодо можливого насильства, пов’язаного з виборами, ще в лютому. Вони повторили це попередження в оновленому бюлетені Національної консультативної системи з питань тероризму (NTAS) у червні.
«За нашими оцінками, заклики до насильства з боку внутрішніх насильницьких екстремістських сил, спрямовані проти демократичних інституцій, політичних кандидатів, партійних офісів, виборчих подій і виборчих працівників, ймовірно, збільшаться», – йдеться в бюлетені.
Останні оцінки розвідки, виголошені офіційними особами США, застерігають, що найбільшу загрозу становлять так звані «самотні вовки» – розлючені або ображені особи, які вирішують діяти самостійно.
Ймовірною ціллю нападів можуть бути й інфраструктура, пов’язана з виборами, як-от виборчі дільниці та урни для голосування, і працівники виборчих дільниць, і навіть політичні кандидати та учасники мітингів.
Дезінформація, противладні настрої та втручання з-за кордону
Додаткове занепокоєння викликає частіше використання мови ворожнечі та войовничих образів у кампаніях з дезінформації в США, деякі з яких посилюються іншими країнами, такими як Росія.
«Спроби впливу… безпосередньо не заохочують людей до насильницьких дій, але, швидше за все, закладають основу та натякають на певні фізичні дії», – сказав Голосу Америки електронною поштою Брайан Лістон, старший аналітик із вивчення загроз фірми з кібербезпеки Recorded Future.
З червня 2021 року Федеральне бюро розслідувань отримало понад 1000 повідомлень про погрози працівникам виборчих органів, було здійснено щонайменше шести арештів.
Майже 60% зареєстрованих загроз надійшли із семи штатів – Аризони, Колорадо, Джорджії, Мічигану, Пенсильванії, Невади та Вісконсина. В усіх цих штатах або проходили перевірки чи перерахунки результатів голосування, або велись значні дебати щодо легітимності президентських виборів 2020 року.
Занепокоєння з приводу кампаній із дезінформації та операцій впливу постійно зростає напередодні проміжних виборів.
Офіційні особи та дослідники США вважають, посилаючись на зростання антиурядових і противладних настроїв у США, що більшість дезінформації походить зсередини країни.
Але вони попереджають, що численні супротивники США на міжнародній арені доклали спільних зусиль, щоб використати сумніви щодо самої виборчої системи.
Росія, Китай та Іран «скористаються наративами щодо доброчесності виборів у США», – сказав високопоставлений чиновник ФБР минулого місяця під час брифінгу для журналістів. «Ми це вже бачили, зокрема з досвіду Росії».
Фірма з кібербезпеки Recorded Future також попередила, що Росія та Китай відновили неактивні акаунти в соціальних мережах, щоб посилити сумніви та поглибити політичні розбіжності в США перед проміжними виборами.
У випадку з Росією кілька відроджених облікових записів були націлені на аудиторію на платформах соціальних мереж, таких як Gab і Gettr, які обслуговують консервативну аудиторію, повідомляє Recorded Future.
Компанія Recorded Future каже, що операції впливу Китаю, такі як кампанія, що почалася у вересні минулого року, охоплюють такі платформи, як Facebook, Instagram, YouTube, TikTok і Douyin, описані як китайськомовна версія TikTok.
«Багато з цих [дописів і коментарів], схоже, критикують як Республіканську, так і Демократичну партії та пропагують крайні погляди з обох сторін», – йдеться у звіті Recorded Future.
Китай постійно заперечує звинувачення про використання операцій з впливу для втручання у вибори в США.
Але в понеділок ключова наближений до президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин, у супереч попереднім запереченням Кремля, визнав втручання у вибори: «Ми втручалися, втручаємося і будемо втручатися. Обережно, акуратно, хірургічно і по-своєму, як ми вміємо».
Окреме дослідження попередило про ймовірні кампанії дезінформації, спрямовані на дискредитацію виробників систем голосування.
Спробам дезінформації намагається протистояти провідне федеральне агентство з безпеки виборів, CISA, яке проводило свою кампанію у соціальних мережах. Метою було спрямовувати виборців до тих, кому вони довіряють – посадових осіб штату та місцевих органів влади.
CISA також оновила свій веб-сайт боротьби з фейками, створений для розвінчування пов’язаної з виборами дезінформації та теорій змови.
Кіберзагрози є здебільшого на низькотехнологічному рівні
Незважаючи на побоювання, що супротивники, такі як Росія, Китай та Іран, можуть спробувати зірвати вибори за допомогою комбінації кіберзламів і програм-вимагачів, офіційні особи США висловили впевненість, що ризики невеликі.
«Немає достовірної чи конкретної інформації про спроби зірвати або скомпрометувати цю виборчу інфраструктуру», – заявила минулого тижня директорка CISA Джен Істерлі.
Інші представники CISA заявили, що починаючи з виборів у США 2020 року, агентство разом із державними та місцевими партнерами продовжувало розвивати заходи безпеки. Ці заходи включали покращення захисту виборчих систем, а також систем і баз даних, пов’язаних з виборами, наприклад тих, які відстежують зареєстрованих виборців.
Водночас кіберкомандування США наказувало своїм командам шукати потенційні атаки, але неодноразово заявляло, що не знаходить нових загроз.
Ці повідомлення узгоджуються з висновками багатьох фірм з кібербезпеки, які сказали, що більшість з того, що вони бачили, досі є «досить простим».
«Увага постійно зосереджується на посадових особах, які займаються виборами в штаті. Однак це є досить низькотехнологічний підхід, який фокусується на самому користувачі, фішингу та спробі змусити його здати свої облікові дані», – каже у розмові з Голосом Америки Пет Флінн, керівник програмної групи в компанії Trellix.
«Я не бачу жодних ознак того, що будь-яка технологія скомпрометована, або ми повинні втратити довіру до виборчої системи», – додав він.
Тим не менш, CISA попереджає, що хакери можуть спробувати зламати системи, які ускладнять голосування, можливо, намагаючись вивести з ладу електростанції або атакуючи веб-сайти місцевих органів влади за допомогою програми-вимагача.
Але Істерлі попередила, що те, що є проблеми, не означає, що відбувається напад.
«Будуть помилки. Будуть збої. Так буває на кожних виборах, – сказала вона. – Хтось забуде ключ від виборчої дільниці. Десь може прорвати водопровід… Це звичайні речі. Це не шкідництво».
60 млрд для України? Яке майбутнє двопартійної підтримки Києва в Конгресі - ексклюзивні коментарі політиків та експертів
Під час виборів до Конгресу США представники Республіканської партії можуть отримати контроль як у Палаті представників, так і в Сенаті. Як це може позначитись на допомозі Україні у російській війні?
За кілька тижнів до проміжних виборів, республіканці та демократи зробили низку заяв, які посіяли сумніви щодо подальшої підтримки пакетів допомоги для України. Зокрема, лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що Україна більше не буде отримувати "безлімітні чеки" без позначення суми допомоги. А група демократичних законодавців склала лист до президента Джо Байлена, в якому закликав до переговорів із Путіним, пізніше вони назвали цей лист "помилковим".
Більшість людей, які будуть обрані... підтримуватимуть політику адміністрації Байдена по Україні. І я думаю, що ми маємо подякувати за це Володимиру Путіну
Яким буде майбутнє двопартійної підтримки України в новому Конгресі Голосу Америки прокоментували американські політики та експерти.
Незалежно від перестановок у Конгресі підтримка України залишиться незмінною, кажуть деякі оглядачі.
"Більшість людей, які будуть обрані, республіканці чи демократи, підтримуватимуть політику адміністрації Байдена по Україні. І я думаю, що ми маємо подякувати за це Володимиру Путіну. Через ядерні загрози та жахливість його дій", - заявив у коментарі для Голосу Америки Стівен Бланк, старший науковий співробітник Інституту Досліджень Зовнішньої Політики.
За словами Джона Гербста, колишнього посла США в Україні, а нині директора Євразійського Центру Атлантичної Ради США, "американська підтримка України залишатиметься сильною протягом наступних кількох років".
"У новому Конгресі буде більше республіканців, які скептично ставляться до допомоги Україні, але я не думаю, що їхня кількість перевищить 30% республіканського крила. Тому вони залишаються меншістю серед республіканців і дуже незначною меншістю загалом у Конгресі", - сказав Гербст для Голосу Америки.
політики грають у політику
Критичні заяви по Україні, - це переважно голоси радикольно лівого та правого таборів або вмотивованих пошуками політичних рейтингів. Вони не відображають загальну позицію партій, ввжають експерти та деякі законодавці.
"У часи економічної рецесії в Сполучених Штатах, у часи зростання цін на газ і так далі, - політики грають у політику. Вони хочуть запевнити, що захищають своїх виборців якнайкраще", - розповідає Голосу Америки, Вільям Померанц, директор інституту Кеннана при міжнародному науковому центрі Вудро Вільсона.
Голоси, які ви зараз чуєте, це ті, що говорять екстремальні речі. Тому що це те, що робить рейтинги
"Я хочу сказати українцям наступне і, чесно кажучи, світові, і особливо навіть росіянам, які можуть нас дивитись. Голоси, які ви зараз чуєте, це ті, що говорять екстремальні речі. Тому що це те, що робить рейтинги. Як би божевільно це не звучало. Але переважна більшість республіканців і демократів підтримують вас. Переважна більшість американців підтримують Україну. Я не бачу серйозних змін після цих виборів. Я думаю, що буде дуже важко виступати проти України, коли кожен день ми отримуємо нові картини жахів, які чинять росіяни", - сказав Адам Кінзінгер, конгресмен-республіканець від 16-го виборчого округу штату Іллінойс у коментарі для Голосу Америки. Сам Кінзінгер раніше повідомив, що не братиме участі у поточних виборах до Конгресу.
Україна не є приорітетом для американських виборців. За соцопитуваннями ABC Post polls 80% громадян вважають інфляцію та економіку головними питаннями. Однак, якщо республіканці отримають більшість в одній із палат, то вони можуть переглянути політику допомоги Україні. За словами експертів, головне питання, на чому сконцентруються законодавці у новому Конгресі: на економічній, гуманітарній чи військовій підтримці Києва?
Дехто каже, що коштів забагато, інші дорікають, що немає прозорості та підзвітності
"Ми чуємо сигнали на високому рівні, які підтримують продовження військової допомоги. Такі заяви лунають як від республіканців, так і від демократів. Але ми також чуємо і занепокоєння, щодо макроекономічної допомоги. Дехто каже, що коштів забагато, інші дорікають, що немає прозорості та підзвітності, щоб гарантувати, що гроші йдуть туди, куди треба", - пояснює Голосу Америки Джонатан Кац, старший науковий співробітник Німецького Фонду Маршалла США.
На воєнній допомозі наголошує і Вікторія Спартц, конгресвумен-республіканка від 5-го округу штату Індіана.
співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим
"Я вважаю, що співвідношення безпекової допомоги має бути набагато вищим у порівнянні з будь-якою іншою допомогою. Ми маємо переконатися, що ми підтримуємо українських військових, українську армію",- заявила Спартц Голосу Америки.
Будь-яку допомогу Україні потрібно розглядати, як безпекову інвестицію у власну державу, переконують аналітики.
"Фінансування для України займає дуже малий відсоток від загального бюджету США. Глобальні економічні наслідки того, що зробив і робить Путін, використовуючи енергетику та продовольство як зброю, створюючи продовольчу кризу в усьому світі, - мають набагато більший вплив на економіку США, ніж надання військової та економічної допомоги Україні", - каже Джонатан Кац.
Глобальні економічні наслідки того, що зробив і робить Путін... мають набагато більший вплив на економіку США
"Головна помилка адміністрації Байдена полягає в тому, що ніхто не береться серйозно пояснити країні, що поставлено на карту. Йде третя світова війна, і Україна воює під гаслом польського руху "Солідарність" - "за нашу і вашу свободу". Кожен долар, який йде в Україну, – це інвестиція в мир", - переконаний Стівен Бланк.
На відносно невеликих обсягах фінансової допомоги для України у порівнянні із загальними витратами США на оборонний бюджет щороку наголошує і сенатор-демократ від штату Вірджинія Марк Ворнер.
Зараз допомога Україні становить 66 мільярдів доларів... США витрачають від 800 до 900 мільярдів доларів на рік на власний оборонний бюджет
"Зараз допомога Україні становить 66 мільярдів доларів. Це великі гроші, половина з них військова допомога, половина – цивільна. Але якщо зауважити, що США витрачають від 800 до 900 мільярдів доларів на рік на власний оборонний бюджет, то за цю відносно невелику суму грошей, у порівнянні, українці змогли не лише відтиснути, але й продовжують перемагати російську армію, скорочувати російський воєнний потенціал. Це хороша новина не лише для українців, але й для наших союзників по НАТО у всій Європі", - розповів у коментарі Голосу Америки сенатор Марк Ворнер.
Нині законодавці обговорюють додатковий пакет допомогоги для України. Його мають проголосувати до січня настпуного року, перед тим як почне роботу новий Конгрес. За словами американських політиків, це гарантуватиме допомогу Україні незалежно від результатів виборів.
"Голосування за цей пакет має відбутись до січня. Я припускаю, що або на початку, або в середині грудня. Усе залежить від того, як швидко ми закриємо інші питання. Я чув цифру близько 60-ти мільярдів на допомогу Україні", - каже Адам Кінзінгер.
Я чув цифру близько 60-ти мільярдів на допомогу Україні
"Шанси досить високі, що адміністрація попросить виділити додаткову допомогу, і ми вистигнемо проголосувати за неї. Я звісно підтримав би таке доповнення до загального законопроекту про асигнування, який ми сподіваємося прийняти в грудні, щоб вберегти наш уряд від призупинки роботи і забезпечити роботу певних відділів. Я вважаю, що до цього питання можна долучити запит про додаткову допомогу Україні", - розповідає Голосу Америки Девід Прайс, конгресмен-демократ у північній Кароліні.
За американською політичною традицією, завершення проміжних виборів до Конгресу означає старт президентських перегонів, які відбудуться у 2024 році. Чинний президент-демократ Джо Байден нещодавно заявив, що має плани брати участь у виборах, пише CNN. Кандидата від республіканців ще не визначено.
більше занепокоєння має викликати... те, яку позицію щодо України займатимуть кандидати в президенти від республіканців
Від того, хто очолить Білий Дім, політика по Україні залежатиме набагато більше, вважають оглядачі.
"Я думаю, більше занепокоєння має викликати не зміна позицій представників Конгресу щодо фінансування України, а те, яку позицію щодо України займатимуть кандидати в президенти від республіканців", - пояснює Джонатан Кац.
Врешті-решт, експерти та законодавці погоджуються, що кінцева політика, як Білого Дому, так і Конгресу залажить від позиції звичайних американців.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum