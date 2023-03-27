"Україна має цілковиту підтримку МАГАТЕ" - Гроссі після зустрічі із Зеленським у Запоріжжі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі та президент України Володимир Зеленський обговорили у Запоріжжі безпеку ЗАЕС та її персоналу. "Я ще раз підтвердив повну підтримку МАГАТЕ щодо ядерних об'єктів України", - повідомив Гроссі у Twitter.

Під час попереднього візиту на ЗАЕС 1 вересня минулого року Гроссі створив постійну місію експертів МАГАТЕ на станції, але попри їхню присутність ситуація й досі небезпечна, заявив він напередодні : "Загрози ядерній безпеці та фізичній безпеці надто очевидні, як і необхідність діяти зараз, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров’я та навколишнього середовища людей в Україні та за її межами".

Днями Гроссі заявив, що остання резервна лінія електропостачання на Запорізькій АЕС після трьох спроб ремонту залишалася пошкодженою, що створює небезпечну ситуацію на станції. За його словами, станції потрібне зовнішнє електропостачання для дотримання стандартів ядерної безпеки.

Окрім того, нині Гроссі приділив увагу питанню водопостачання на ЗАЕС. "Дніпровська ГЕС є невіддільною частиною системи гарантування ядерної безпеки Запорізької АЕС. Президент Зеленський показав мені нещодавні пошкодження дамби", - написав директор МАГАТЕ у твіті.

Як повідомляє Радіо Свобода, з початку 2023 року медіа почали повідомляти про зниження рівня води у басейні Каховського водосховища, що негативно впливає на забезпечення питною водою Бердянська, Приморська та понад 20 інших населених пунктів.

Також, як пояснюють експерти, з Каховського водосховища бралася вода для систем зі ставків охолодження ЗАЕС. Вони припускають, що греблю пошкодили російські сили, які окупували Нову Каховку, де знаходиться Каховська ГЕС.

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Зокрема директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк вважає, що подальше загострення ситуації матиме катастрофічні наслідки для півдня України. "Не буде можливості використовувати водні ресурси для зрошення, для питного водопостачання і поставить загрозу функціонування Запорізької АЕС, - сказав він в інтерв'ю Радіо Свобода. - Оскільки це зона активних бойових дій, бо це умовний такий військовий кордон між ЗСУ та окупованою Росією територією, то доступу, щоб відремонтувати ці споруди немає".

За даними ООН, війна Росії в Україні зруйнувала систему водопостачання країни, особливо в районах, розташованих поблизу лінії фронту, обмеживши доступ до води та санітарії для 16 мільйонів людей. Відключення електроенергії внаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру вплинули на водопомпові станції та призвело до збоїв у водопостачанні по всій Україні, а внутрішньо переміщені особи в колективних центрах і громадах зіткнулися зі значними обмеженнями в доступі до води, гігієнічних і санітарних послуг.