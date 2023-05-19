Лідери G7 заявили про непохитну підтримку України, оголосили нові заходи проти Росії 

Лідери країн "Групи семи" підтвердили, що готові підтримувати Україну в оборонній, гуманітарній, економічній та дипломатичній сферах "стільки, скільки потрібно". Щодо бюджетної підтримки лідери G7 заявили, що Україна має відповідну допомогу на весь 2023 рік та початок 2024. Про це йдеться в спільній заяві G7 що до України, виданій під час саміту в Хіросімі.

"Наша підтримка України не похитнеться, - йдеться в заяві, - Ми невтомні у нашій відданості зменшувати вплив російських незаконних дій на решту світу".

В спільній заяві наголошується на відданості і далі робити кроки, щоб обмежити доступ Росії до військового обладнання та складових, усунути можливості обходити санкції, зменшувати залежність Європи від російських енергоносіїв, а також розвивати програми, які забезпечать, що кошти Росії підуть на відновлення України. Так, в спільній заяві йдеться, що G7 проводять аудит заморожених російських активів і ці активи залишаться замороженими до того, як Росія сплатить за шкоду, завдану Україні.

Серед нових кроків, лідери "Групи Семи" оголосили про подальше обмеження доступу Росії до міжнародної фінансової системи, включаючи обмеження на роботу представництв російських банків в третіх країнах, а також обмеження торгівлі та використання діамантів, які видобули, або переробили в Росії, зокрема через втілення ефективних технологій відслідковування таких діамантів.

"Ми далі обмежимо доступ Росії до наших економік", - йдеться в заяві.

Під час брифінгу для журналістів напередодні представник уряду США, ім’я якого не було названо, поділився очікуваннями, що під час саміту країни оголосять про нові санкції. За очікуваннями, Сполучені Штати додадуть до санкційного переліку ще приблизно 70 осіб та організацій з Росії і третіх країн, залучених до оборонного виробництва Москви, сказав чиновник, на додаток до санкцій проти понад 300 осіб, організацій, літаків і суден.

Без повної заборони на експорт

Група не оголошуватиме повну заборону на експорт до Росії, підтвердив Голосу Америки радник з національної безпеки Джейк Салліван під час прес-конференції на борту Air Force One на шляху до Хіросіми.

«Основна увага при запровадженні санкцій на саміті буде зосереджена на забезпеченні та ухиленні», — сказав Салліван.

Згідно з дослідженням GeoEconomics Center Atlantic Council, члени G7, головним чином в Європі, все ще експортують близько 4,7 мільярда доларів на місяць до Росії, приблизно 43% від довоєнного експорту.

Заходи, вжиті адміністрацією Байдена, стосуватимуться деяких із чотирьох способів, за якими, за словами Мінфіну США, росіяни ухиляються від санкцій: через членів родини та близького оточення, використання нерухомості для паркування активів, використання складних структур для маскування власності та переведення активів до країн, які не ввели санкції проти Росії.

Багатосторонні санкції вже поширюються на понад 4800 російських фізичних та юридичних осіб, включаючи президента Росії Володимира Путіна, його колишню дружину, керівника групи найманців "Групи Вагнера", яка відправляє бойовиків в Україну, речника Кремля та членів його родини та інших.

Кімберлі Донован, директор Ініціативи економічного державного управління в Геоекономічному центрі Атлантичної ради, сказала Голосу Америки, що посилення контролю може мати велике значення.

«Хоча минулий рік був, можливо, роком санкцій, я вважаю, що цей рік є роком забезпечення втілення цих санкцій, а також дивлячись на можливі додаткові експортні обмеження, щоб гарантувати, що Росія не зможе отримати військовий потенціал і технологію, необхідну для ведення війни", - сказала вона Голосу Америки.

Більшість санкцій запроваджено США, а не іншими членами G7.

Членами G-7 є США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та Європейський Союз. У саміті, що розпочався в п'ятницю, планує взяти участь і президент України Володимир Зеленський.