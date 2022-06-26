Байден та інші лідери "Групи семи" запускають Партнерство для глобальної інфраструктури

Лідери "Групи семи" на саміті у Німеччині оголосили про запуск Партнерства для глобальної інфраструктури, що має на меті мобілізувати сотні мільярдів доларів на створення стійкої інфраструктуру в усьому світі. Як очікується, програма зміцнить та диверсифікує ланцюги поставок товарів, створить нові можливості для працівників і підприємств, - про це мовиться у повідомленні Білого дому.

Президент США Джо Байден необхідність такого партнерства пов'язав із загрозами через війну Росії в Україні.

"Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні, зокрема, на наші енергетичні ринки. Ми потребуємо зусиль всього світу, щоб інвестувати в трансформаційні проекти з чистої енергетики, щоб забезпечити стійкість критично важливої інфраструктури до змін клімату. Для переходу на чисту енергію важливо розробляти критично важливі матеріали. Зокрема, виробництво батарей має розроблятись у відповідності до високих стандартів охорони праці та довкілля. Швидка та надійна транспортна інфраструктура, включно із залізницями та портами, є необхідною для транспортування ресурсів, призначених для очищення, переробки, а також розширення доступу до екологічно чистих технологій", - заявив президент США.

За словами Байдена, США мають намір зібрати на цей проект 200 мільярдів доларів впродовж наступних 5 років.

"Разом ми маємо десятки проектів вже в роботі по всьому світі. І я з гордістю оголошую, що США залучать 200 мільярдів доларів державного та приватного капіталу протягом наступних п’яти років для цього партнерства. Ми тут сьогодні, тому що ми разом беремо на себе це зобов’язання, як “Група семи”, у координації один з одним, щоб максимізувати вплив нашої роботи. Разом ми прагнемо залучити майже 600 мільярдів доларів від G7 до 2027 року".

Серед перших ініціатив Партнерства – інвестиції в сонячну станцію в розмірі 2 мільярдів доларів в Анголі, інвестиції у 320 мільйонів доларів на будівництво лікарні в Кот-д'Івуарі та інвестиції на 40 мільйонів доларів для сприяння регіональній торгівлі енергоресурсами в Південно-Східній Азії.

26 червня у Німеччині, у Баварських Альпах, відкрився саміт «Групи семи» (G7). У ньому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.





