Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав владу та опозицію у Грузії до політичного діалогу

Президент Європейської Ради Шарль Мішель закликав владу та опозицію у Грузії відновити політичний діалог. Про це Мішель заявив, перебуваючи з візитом у країні.

"Політична поляризація має припинитись. Уряд, як і будь-який уряд, має продемонструвати відповідальне лідерство. А опозиція має також зустріти виклики і конструктивно взяти участь в інтересах Грузії. Я закликав усі сторони здійснити деескалацію та разом відновити політичний діалог", - заявив Мішешь.

У понеділок також має відбутись зустрічь Мішеля із представниками уряду та опозиції.

Як повідомляє "Радіо Свобода", у Грузії Мішель відвідав адміністративну межу із Південною Осетією, яка не контролюється урядом Грузії. 2-го березня Шарль Мішель має відвідати Україну, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та планує поїздку на Донбас.

24-го лютого Державний департамент США заявив про крайню стурбованість з приводу арешту лідера найбільшої опозиційної партії Грузії «Єдиний національний рух» Ніки Мелії й інших представників опозиції.

У Вашингтоні закликали всі сторони «проявити стриманість і уникати будь-яких дій або риторики, які могли б призвести до ескалації напруженості або насильства».

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