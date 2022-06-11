Актуально
- Голос Америки
"Громадські організації спритніші за ООН". Хосе Андрес, інші доброчинці закликали Конгрес США до постійної підтримки України
Гуманітарні організації "Лікарі без кордонів", "Міжнародний комітет порятунку", Save the Children, а також всесвітньо відомий іспанський шеф-кухар і засновник World Central Kitchen Хосе Андрес під час слухань підкомітету Конгресу США з національної безпеки закликали до постійної підтримки України. В Конгресі США обговорювались питання надання гуманітарної допомоги народові України, що страждає через повномасштабну агресії Росії.
Оскільки Росія зміщує свої військові цілі на Східну Україну, міжнародне гуманітарне співтовариство, можливо, лише починає розуміти повний масштаб руйнувань і страждань, які залишили російські військові після себечлен Палати представників від Демократичної партії Стівен Лінч
"Завдяки надзвичайній роботі міжнародних гуманітарних організацій таких як World Central Kitchen, "Лікарі без кордонів", "Міжнародний комітет порятунку", Save the Children та "Гаманець самарянина", гуманітарна допомога, на щастя, вже знаходиться по дорозі в Україну", - заявив голова підкомітету член Палати представників США від Демократичної партії Стівен Лінч. "Завдання цих організацій ускладняється та стає небезпечнішим через нерозбірливе насильство та обстріли цивільних районів та ключових об’єктів інфраструктури. Оскільки Росія зміщує свої військові цілі на східну Україну, міжнародне гуманітарне співтовариство, можливо, лише починає розуміти повний масштаб руйнувань і страждань, які залишили російські військові після себе", - додає Стівен Лінч.
Віце-президент з операцій благодійної організації "Гаманець самарянина" Едвард Грем наголосив, що міжнародні громадські організації можуть бути спритнішими на місцях у наданні гуманітарної допомоги українцям, ніж ООН. "Намагаючись дотримуватись нейтралітету вони не можуть працювати або наймати напряму людей на місцях в Україні. Я не працюю в ООН, тому не знаю які виклики перед ними стоять. Але я знаю, що громадські організації спритніші та можуть працювати безпосередньо із партнерами на місцях, як от ми працюємо із місцевою церквою. І це саме церква годує людей. А українці в подальшому звертаються до цієї церкви", - заявив Едвард Грем. Також він наголосив на оперативності міжнародних гуманітарних організацій: "Це дуже оперативна робота, ми були там на другий день війни. Чесно кажучи, я бачив дуже мало автомобілів ООН, поки був там. Я повернуся наступного тижня і відзвітую. Але моя команда майже не бачить там ООН".
Конгресвумен від Республіканської партії Вірджинія Фокс висловила вдячність організації "Гаманець самарянина" за їхню роботу в Україні а також відзначила роль цієї організації в допомозі постраждалим від терористичного нападу на США 11 вересня 2001 року. Законодавиця поділилась занепокоєнням через критику ООН в "забюрократизованості", що прозвучала від представників громадських організацій під час слухань.
Я вважаю, що нам потрібно знову запустити заводи та ринки всередині України. Це буде в інтересах національної безпеки України.засновник World Central Kitchen Хосе Андрес
Виконуюча обов'язки віце-президента з глобальної політики та захисту Міжнародного комітету порятунку Аманда Катанцано також наголосила на тому, що «відповіді та підготовка до довготривалих наслідків цієї війни потребуватиме швидкого, гнучкого та довготривалого фінансування, особливо зі сторони неурядових та місцевих організацій, в яких є розуміння потреб, які постійно змінюються».
У слуханнях підкомітету Конгресу брав участь і всесвітньо відомий іспанський шеф-кухар і засновник World Central Kitchen Хосе Андрес. "Я вважаю, що нам потрібно знову запустити заводи та ринки всередині України. Це буде в інтересах національної безпеки України. Роблячи таку гуманітарну допомогу ми могли б примножити кожен долар, який дає Америка, тому що ми створили би робочі місця, допомогли би українцям прогодувати самих себе", - заявив Хосе Андрес.
Нагадаємо, що посадовці США заявляють, що вони співпрацюють з Україною, щоб забезпечити експорт щонайменше трьох мільйонів тон зерна для подолання кризи голоду, що наростає у світі, особливо в Африці. До вторгнення Росії Україна експортувала шість мільйонів тон зерна на місяць, але російська морська блокада Чорного моря означає, що зерно, яке могло б прогодувати 400 мільйонів людей, застрягло в Україні.
Дивіться також: Гонтарева: Програму відбудови України і приготування до членства в ЄС «варто об’єднати»
Всі новини дня
Єврокомісія підготує оцінку щодо надання Україні статусу кандидата наступного тижня – фон дер Ляєн
Візит президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва має на меті завершити оцінку її установи щодо надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Про це вона заявила на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 11 червня.
«Сьогоднішні дискусії дозволять нам фіналізувати оцінку до кінця наступного тижня», – сказала вона.
У своєму твітері фон дер Ляєн повідомила, що завершити підготовку оцінки допомогли, в тому числі, дискусії із Зеленським та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
За словами президентки Єврокомісії, Україна, як стійка парламентська демократія, була «вже на доброму шляху» до вторгнення Росії.
«Ця війна є надзвичайним стрес-тестом. І вся країна активізувалася. Такий же настрій потрібен, аби здійснити реформи та модернізувати країну. Європа тут, аби підтримати вас», – заявила вона.
Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва 11 червня.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив 9 червня, що жодна «сурогатна версія» кандидатства Україну не влаштує. Він визнав, що в ЄС ще лишаються скептики щодо надання такого статусу Україні.
28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.
Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство повинно бути одноголосним.
Україна не розробляє ядерну, біологічну чи хімічну зброю - Пентагон вказує на пропаганду РФ
Росія поширює дезінформацію та недовіру до роботи, яку здійснюють США та міжнародні союзники зі зменшення загроз від зброї масового знищення, включно з ядерною, хімічною та біологічною зброєю, йдеться в інформаційній довідці Пентагону США щодо програм із зменшення загроз на території колишнього СРСР.
"Через тридцять років, посеред своєї агресії проти України, Росія намагається, за підтримки Китаю, зашкодити цій роботі, поширюючи дезінформацію і недовіру до людей та установ у всьому світі, які долучаються до зменшення загроз від зброї масового знищення", - мовиться в повідомленні.
Україна не має програм ядерної, біологічної чи хімічної зброї, заявили в Пентагоні. В установі відзначили - Україна позбулась ядерної зброї і стала лідером в прозорості та просуванні нерозповсюдження та світових правил безпеки здоров'я, йдеться у звіті. Зокрема вказується на те, що в грудні 2021 року Україна добровільно пройшла оцінку ВООЗ із реагування на надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров'я, а МАГАТЕ неодноразово заявляло про відсутність підстав для побоювань щодо програм зброї масового знищення в Україні.
Щодо українських біолабораторій, в Пентагоні зауважили, що ці установи діють як будь-які інши установи громадського здоров'я у світі.
Європейські дослідники кремлівської пропаганди помітили - з часу повномасштабного вторгнення до України, Кремль поновив дезінформацію про буцімто існування в Україні біологічних лабораторій, які, як стверджують пропагандисти, за підтримки США розробляли незаконну зброю. Про це йдеться в звіті проекту ЄС з викриття дезінформації EU vs Disinfo, присвяченому 100 дням війни РФ в Україні "Реальність заснована на брехні: 100 днів російської воєнної агресії проти України".
Аналітики вказують - цю пропаганду було неодноразово спростовано, однак, відзначають, що у відновленні цієї історії тепер активну участь бере і Китай.
Європейські дослідники дезінформації зазначають, що під час повномасштабного вторгнення кремлівські засоби дезінформації не лише поширюють нову дезінфомацію, але і оновлюють дезінформаційні повідомлення, застосовані раніше, до яких, зокрема, належить і історія про біолабораторії. Кремль використовує дезінформацію, щоб виправдати вторгнення, приховати воєнні злочини, зашкодити міжнародній підтримці України та контролювати внутрішню аудиторію, йдеться у звіті.
- Голос Америки
В Херсоні почали видавати паспорти РФ. США заявляють про спроби Кремля "знищити українську ідентичність"
11 червня на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей України почали видавати російські паспорти. За інформацією телеканалу «Настоящее время», про це повідомили призначені Кремлем «нові голови» місцевих окупаційних адміністрацій.
«Настоящее время» посилається на російське державне інформаційне агентство «РИА Новости», яке повідомляє про 23 жителів Херсона, що отримали російське громадянство. Серед них – «голова» окупаційної «військово-цивільної адміністрації» області Володимир Сальдо, який раніше потрапив під санкції Євросоюзу.
Всюди, де українська ідентичність сприймається як загроза для російської тиранії – вона безжально знищуєтьсяМайкл Карпентер
Посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер заявив, що Росія щодня посилює гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, які вона контролює. «Президент Росії Володимир Путін нещодавно опублікував указ про пришвидшений процес для херсонців на подання заявки і отримання громадянства Росії. Всюди, де українська ідентичність сприймається як загроза для російської тиранії – вона безжально знищується», - говорить посол США в ОБСЄ. Про це він заявив у зверненні до Постійної раді ОБСЄ у Відні 9 червня.
За підрахунками української місії в ОБСЄ та ООН, число тих хто отримав російське громадянство у процентному співвідношенні складає 0,0085% населення Херсона. «Навіть проста математика демонструє спротив Херсона окупації», - йдеться у дописі української місії в ОБСЄ та ООН у Відні.
Посол США в ОБСЄ Майк Карпентер також назвав контроль Росії над Херсоном загрозою, яка перешкоджає експорту українського зерна та погіршує світову продовольчу кризу. «Це (контроль Росії над Херсоном - ГА) означає, що не тільки більше людей в Україні скоріш за все загинуть, а й те що більше людей будуть голодними та помруть із голоду у всьому світі», - йдеться в заяві Майкла Карпентера.
Нагадаємо, що раніше посол США в ОБСЄ засудив «чисте варварство, садистську жорстокість і беззаконня» російської війни в Україні та закликав країни ОБСЕ негайно надати Україні усю підтримку, яка їй необхідна.
Дивіться також: Посол США в ОБСЄ - про важливість збору доказів воєнних злочинів росіян в Україні. Відео
- Голос Америки
США співпрацюють з Україною, щоб вивезти зерно для Африки
НАЙРОБІ, КЕНІЯ — Посадовці США заявляють, що вони співпрацюють з Україною, щоб забезпечити експорт щонайменше трьох мільйонів тонн зерна для подолання кризи голоду, що наростає у світі, особливо в Африці. До вторгнення Росії Україна експортувала шість мільйонів тонн зерна на місяць, але російська морська блокада Чорного моря означає, що зерно, яке могло б прогодувати 400 мільйонів людей, застрягло в Україні.
Україна не може вивезти мільйони тонн зерна до решти світу, який стикається з нестачею продовольства та високими цінами на продукти через вторгнення Росії в країну. Джим О'Браєн, голова Управління з координації санкцій Державного департаменту США стверджує, що їжі достатньо, щоб прогодувати мільйони, але вторгнення Росії ускладнює її вивезення з країни.
"Отже, зараз в Україні 20 мільйонів тонн зерна очікує на вивезення. І знову ж таки, в звичайний рік все це вже було б на ринку, але це не так і для цього є одна причина. Звичайно, є багато причин глобальної тенденції зменшення продовольчої безпеки. Але це 20 мільйонів тонн, які можуть прогодувати від 200 до 400 мільйонів людей, які лише чекають рішення Росії", - додає О'Браєн.
На Росію та Україну припадає чверть світового експорту зерна. Експерти кажуть, що дефіцит зерна в інших залежних від поставок з України країнах призводить до зростання цін на продукти харчування . У четвер президент Сенегалу і голова Африканського союзу Макі Салл закликав Україну розмінувати Одеський порт, щоб допомогти з експортом зерна.
У розмові з французькими ЗМІ France 24 і RFI Салл сказав, що якщо Африка не отримає пшеницю з України, на континент очікує голод і можлива нестабільність.
В Україні висловили розчарування закликами Салла до Києва, коли причиною кризи є дії Москви. "Ми закликаємо президента Маккі Салла та Африканський Союз використати свої важелі впливу на Росію, щоб переконати її припинити безглузді бойові дії. Закінчення війни дозволить розблокувати 22 мільйони тонн зерна, що застрягло в морських портах, і запобігти продовольчій кризі в Африці та за її межами", – заявив речник українського МЗС, повідомляє Радіо Свобода.
З нашими європейськими партнерами ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб отримати якомога більше зерна, але в кращому випадку це, ймовірно, буде приблизно вдвічі менше, ніж було раніше, і це тому, що Росія окупувала або знищила більше 30 відсотків зернових потужностей УкраїниДжим О'Браєн, голова Управління з координації санкцій Державного департаменту
О'Браєн зазначає, що Росія зменшує можливості України виробляти власну їжу та їжу для світу.
"Колись Україна експортувала близько 6 мільйонів тонн зерна на місяць, переважно до підвенних країн ... З нашими європейськими партнерами ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб отримати якомога більше зерна, але в кращому випадку це, ймовірно, буде приблизно вдвічі менше, ніж було раніше, і це тому, що Росія окупувала або знищила більше 30 відсотків зернових потужностей України. Вона атакує елеватори та об’єкти з переробки".
Зростання цін на продукти харчування та паливо, а також посуха, найбільша у Східній Африці за 40 років, наразили на голод близько 20 мільйонів людей. Західна Африка та регіон Сахель також постраждають, оскільки країни залежать від імпорту пшениці з цих країн.
Спеціальний представник з питань глобальної продовольчої безпеки США д-р Кері Фаулер каже, що його країна допомагає африканським країнам зменшити голод.
"Отже, ми доклали великих зусиль, щоб спробувати в надзвичайній ситуації надати більше гуманітарної допомоги, але ми також оголосили про більш довгострокові заходи. Раніше я згадував, що одна з наших провідних програм в Агентстві США з міжнародного розвитку є програма Feed the Future, яка охоплює чимало країн по всьому світу, але насправді зосереджена на – дуже інтенсивно – приблизно на дюжині країн, приблизно вісім з яких знаходяться в Африці. цю програму потрібно розширити."
Я не думаю, що є якась африканська країна, яка бажає купувати вкрадене з України зерно, продане РосієюСамуель Ньяндемо, Університет Найробі
США звинувачують Росію в крадіжці української їжі та продажу її країнам, які їх підтримують. Самуель Ньяндемо викладає економіку в Університеті Найробі. Він каже, що Африка відмовиться купувати вкрадене зерно в Росії, але буде шукати інші ринки, щоб задовольнити попит на продовольство.
"Я не думаю, що є якась африканська країна, яка бажає купувати вкрадене з України зерно, продане Росією. Вони будуть шукати кращі альтернативи, зокрема в Аргентині та інших країнах Латинської Америки, які також виробляють це зерно. Найкраще Рішення тут полягає в тому, що Росія має підійти на перемовини з Україною, і вони вирішать цю справу дипломатичним шляхом".
Посадовці США кажуть, що працюють із сусідами України та Європейським Союзом, щоб вивезти з країни якомога більше зерна та підтримують ініціативу зняття блокади Одеського порту.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео