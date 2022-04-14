Що таке «гуманітарний дозвіл» і як українці потрапляють до США із Мексики

Від 20 чисел лютого до 11 квітня до Мексики з України прибуло 9 660 українців, на сьогодні щоденно в середньому - близько 500 осіб, розповіла під час організованого організацією «Разом» вебінару Оксана Драмарецька, надзвичайна і повноважна Посолка України у Мексиці. Щойно у США заявили про готовність прийняти 100 тисяч українських біженців, сказала вона, Мексика спростила порядок перетину кордону для громадян України.

«Всі перешкоди знято; з квітковим одностороннім, без фіксації готелю всі громадяни України безперешкодно можуть перетнути мексиканський кордон в міжнародних аеропортах, які приймають міжнародні рейси з Європи», - пояснила вона. Більшість людей дістаються з Мехіко-Сіті до Тіхуани літаком, де можуть вирушити до одного з кількох пунктів перетину кордону.

У перші дні після оголошення США про готовність прийняти біженців з України, черга на кордоні становила до 30 годин, було організоване наметове містечко, але зараз перейти кордон можна за 10 годин і менше, розповіла Драмарецька. Вона порадила не приставати на пропозиції сторонніх осіб перейти кордон швидше.

Українці переважно перетинають кордон по так званому «гуманітарному дозволу» (humanitarian parole- англ.).

Як відзначає Служба імміграції та громадянства США, гуманітарний дозвіл дозволяє особі, яка може бути неприйнятною або іншим чином не підлягає в’їзду в Сполучені Штати, перебувати в Сполучених Штатах тимчасово через нагальні гуманітарні причини, або значне суспільне благо.

Як пояснила адвокатеса Ірина Мазур, гуманітарний дозвіл ( Мазур та інші використовують буквальний переклад терміну "гуманітарний пароль" - прим. ГА) надає дозвіл тимчасового в'їзду до США у випадку надзвичайних обставин за відсутності візи.

«Станом на сьогодні, уряд США бачить такі обставини як гуманітарні. Але, дозвіл на в’їзд по гуманітарному паролю для українців не автоматичний. На кордоні розглядається кожна окрема справа і немає гарантій, що всі бажаючі перетнути кордон США по гуманітарному паролю зможуть його отримати. Також, невідомо, як довго буде тривати така можливість», - пояснила Мазур на прохання «Голосу Америки».

“Попросити такий гуманітарний пароль громадяни України можуть на прикордонних пунктах США. Найбільше він видається на кордоні з Мексикою", - пояснила під час вебінару Ольга Хом'як, американська імміграційна адвокатеса, громадська діячка та волонтерка громадської організації "Разом".

За її словами, імміграційні адвокати чули про випадки видачі гуманітарного дозволу на кордоні з Канадою, але таких не багато, оскільки Канада вважається безпечною країною, яка разом із візою забезпечує правом на роботу та медичним страхуванням.

Адвокатеса пояснила, що гуманітарний дозвіл не є візою і його не можна просити, коли віза вже є, і усе, що він фактично дає, - це право легального перебування в США один рік.

“Пароль не дає автоматичного права на роботу, не дає автоматично право отримати номер соціального страхування, якось автоматичного права доступу до медичного страхування чи певних бенефітів.” Хоча він дає право подати заявку на роботу, на практиці дозволи на роботу оформляються 6-9 місяців і видаються з терміном закінчення в день закінчення дії паролю, пояснила вона.

За словами Дмитра Кушнерука, Генерального Консула України у Сан-Франциско, цей статус видається більшості громадян України, які переходять кордон. У тої же час, Консульство щодня отримує повідомлення про затримання українських громадян при перетині кордону в Мексиці, сказав він.

Найбільш проблемною категорією він назвав дітей до 18-ті років - усіх, хто прибув із родичами чи друзями, але без батьків, американська влада вважає «неповнолітніми без супроводу» і тимчасово розміщує у спеціальних приміщеннях на території США.

Також, пояснив Кушнерук, у Консульстві не вважають, що ті українці, які отримують гуманітарний дозвіл, входять у число 100 тисяч біженців, про готовність прийняти яких раніше заявляв президент США Джо Байден. Як має працювати цей механізм, сказав консул, досі не оголошено.

Міністерство внутрішньої безпеки США 31-го березня опублікувало на своєму веб-сайті опис різних шляхів для українців легально потрапити до Сполучених Штатів, куди входить й винятковий дозвіл. Особи, йдеться у поясненні, можуть вимагати його “для себе або від імені іншої особи, яка перебуває за межами Сполучених Штатів з невідкладних гуманітарних або значущих суспільно корисних причин”. Інші шляхи включають притулок, програму США для біженців та спеціальні ситуації, які також обговорювалися під час вебінару.

У заяві Міністерства йдеться, що “щоб забезпечити шлях до Сполучених Штатів для українців, які шукають притулку, DHS (Міністерство внутрішньої безпеки -ГА) працює над розширенням поточних правових шляхів та розробкою нових програм на підтримку відданості Адміністрації Байдена- Гарріс переміщеним українцям”.

Як раніше повідомляв «Голос Америки», Сполучені Штати Америки заявляли про готовність прийняти до 100 000 українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні, ймовірно, використовуючи такі інструменти, як програми возз'єднання родин, прийому біженців, імміграційні та неімміграційні візи, та ін.

Під час візиту до Польщі наприкінці березня Президент США Джо Байден зустрівся із українськими біженцями на стадіоні у Варшаві та висловив щире захоплення щедрістю та співчуттям до українців польського народу.

“Допомога цим біженцям – це не те, що Польща чи будь-яка країна повинні робити наодинці. Усі світові демократії несуть відповідальність, усі вони. Народ України може розраховувати на те, що Сполучені Штати виконають цю відповідальність. Два дні тому я оголосив, що ми приймемо 100 тисяч українських біженців», - сказав Бадйден. Раніше президент США також оголосив про надання додаткової гуманітарної допомоги на суму в мільярд доларів.