"Колосальна гуманітарна, економічна та екологічна катастрофа." Реакція світу на руйнування Каховської ГЕС

Сполучені Штати "дуже стурбовані" повідомленням про руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області, контрольованої Росією, і намагаються дізнатися більше про потенційний вплив від цього. Про це заявив у вівторок представник адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляють американські ЗМІ.

ООН: Підрив ГЕС - руйнівний наслідок російського вторгнення

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґуттеріш у своєму зверненні у вівторок назвав підрив дамби "колосальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою."

"ООН не має доступу до незалежної інформації про обставини, що призвели до руйнування греблі Каховської ГЕС. Але ясно одне: це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну. Ми бачимо наслідки в Херсоні, Новій Каховці та ще 80 містах і селах вздовж річки Дніпро. Велике затоплення. Масштабні евакуації. Спустошення навколишнього середовища. Знищення щойно посаджених культур", - зазначив Гуттеріш.

Він додав, що принаймні 16 тисяч людей уже втратили домівки, а для багатьох тисяч інших постачання безпечної та чистої питної води тепер під загрозою.

Генеральний секретар ООН також зауважив, що ситуація з Каховською ГЕС додала загрози для Запорізької атомної електростанції, яка й так перебуває в небезпеці.

Канцлер Німеччини поклав відповідальність на Росію

Підрив дамби Каховської ГЕС у Херсонській області показує "новий вимір", заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє Reuters.

"Це відповідає тому, як Росія безжально веде війну, і узгоджується з багатьма злочинами в Україні. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки необхідно," - заявив Шольц.

Також в ефірі телекомпанії RTL Шольц заявив: "За всіма твердженнями, це агресія російської сторони, щоб зупинити український наступ, захистити власну країну. Це свідчить, що це новий вимір".

Шольц також заявив, що має намір знову поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, але додав, що давно цього не робив і зараз для цього невідповідний час.

Росія розплатиться за воєнні злочини - Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прирівняла підрив Каховської греблі до воєнного злочину.

"Росія повинна буде розплатитися за воєнні злочини, скоєні в Україні. Руйнування греблі, кричуща атака на цивільну інфраструктуру ставить під загрозу тисячі людей у Херсонській області", - заявила європейська чиновниця.

За словами фон дер Ляєн, "Європа мобілізує підтримку (Україні - ред.) через механізм цивільного захисту".

Руйнівна катастрофа - прем'єр Канади Джастін Трюдо

Своєю чергою, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що руйнування дамби "є ще одним прикладом жахливих наслідків незаконного вторгнення Росії в Україну".

Виступаючи перед журналістами в Оттаві, Трюдо зауважив, що катастрофа була "абсолютно руйнівною для життя та засобів для існування в усьому регіоні."

Вранці 6 червня Оперативне командування ЗСУ "Південь" повідомило про руйнування Каховської ГЕС "внаслідок ймовірного підриву"."Через це у зоні підтоплення близько 80 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому погодили низку безпекових і дипломатичних заходів, зокрема, Київ скликає засідання Ради Безпеки ООН з цього приводу.