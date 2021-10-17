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На Гаїті викрали 17 американських місіонерів

  • Голос Америки

17 американських християнських місіонерів та їхні родини, включаючи дітей, викрали у суботу представники озброєної групи у столиці Гаїті Порт-о-Пренс. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на місцевих посадовців. Викрадення сталось, коли місіонери вийходили з сиротинця і сідали до автобуса.

Дженніфер Віау, речниця Державного департаменту, повідомила в електронному листі, що американська влада "з'ясовує обставини". Посольство США в Гаїті поки не прокоментувало ситуацію, але, як повідомляє AP, представники релігійної організації Christian Aid Ministries розповіли, що перебувають в контакті із американською дипмісією.

Озброєні групи фактично захопили владу в багатьох районах Гаїті - найбіднішої країни Карибського басейну - після убивства президента країна Жовнеля Моїза у липні та нищівного землетрусу у серпні, що забрав понад 2 тисячі життів.

У матеріалі використано джерела: The New York Times, AP

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