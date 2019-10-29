Microsoft: пов'язані з Москвою хакери атакували антидопінгові установи

Компанія Microsoft виявила "масштабні кібернапади від групи під назвою Strontium, також відомої як Fancy Bear/APT28, спрямовані проти антидопінгових установ, які зараз готуються висунути нові звинувачення проти Росії", йдеться в повідомлення компанії, повідомляє AFP.

Хакерські групи, названі у повідомленні, відомі своїми зв'язками з Москвою.

Напади почались 16 вересня і були проведені щонайменше проти 16 міжнародних антидопінгових установ на трьох континентах, цитує AFP повідомлення віце-президента Microsoft Тома Берта.

"Деякі з цих нападів були успішними, але більшість – ні", - говорить Берт.

Голова антидопінгової установи США Тревіс Тайгарт так описав в коментарі виданню хакерський напад на свою установу: "Проникнення до системи не було. Ми виявили і зупинили напад. Ми зв'язались стосовно цього з нашими партнерами, включаючи Microsoft"

Світова антидопінгова установа WADA також заявила, що "немає свідчень порушень систем WADA".

WADA заявляла, що до кінця цього року сподівається прийняти рішення стосовно звинувачень проти московської лабораторії в тому, що лабораторія маніпулювала даними антидопінгових проб. Скандал зі звинуваченнями вибухнув перед Олімпійськими іграми 2016 року.

Минулого тижня голова російської антидопінгової установи Юрій Ганус заявив, що він очікує, що Росію не допустять до цьогорічних Олімпійських ігор в Токіо, через за звинуваченнями в тому, що російські посадовці маніпулювали даними, наданими WADA, пише AFP.

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