Росіяни намагались зламати систему ФБР – Yahoo News

Російські агенти намагались зламати систему зв'язку ФБР, опчинаючи з 2010 року, щоб перешкодити бюро у відслідковування російських шпигунів у США. Про це повідомило Yahoo News посилаючись на інформацію від колишній контррозвідників США.

Через напади, розвідувальна спільнота у США почала підозрювати про роботу російського агента всередині служб, а росіяни могли уникати спостереження та отримувати внутрішню інформацію ФБР.

Росіяни також змогли зламати допоміжні канали зв'язку, які використовував ФБР, що бюро сприйняло дуже серйозно, повідомляє видання з посиланням на інформацію від колишнього посадовця американської контррозвідки.

Саме через цей хакерський напад, зазначає видання, адміністрація Обами видворила 35 російських дипломатів і закрила два дипломатичні представництва в грудні 2016 року. Ця причина видворення на той час не називалась, а видворення дипломатів пов'язувалось з застосуванням заходів через втручання Росії до президентських виборів у США 2016 року.

В грудні 2016 року Сполучені Штати наклали санкції на високопоставлених керівників Федеральної службу безпеки і Головного розвідувального управління Росії. Санкції також скеровані проти низки росіян і російських компаній, які причетні до розвідувальної діяльності.

Сполучені Штати видворили 35 службовців російської розвідки і заборонили російським дипломатам користуватися двома об’єктами у США.

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