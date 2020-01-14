Росіяни провели кібернапад на Burisma. Подібної атаки зазнала і медіа-компанія Зеленського, - компанія з кібербезпеки США

Українська енергетична компанія Burisma постраждала від кібернападів, організованих російською військовою розвідкою, йдеться у повідомленні американської компанії з кібербезпеки Area 1 Security.

За повідомленням компанії, Головне розвідувальне управління Росії (ГРУ) на початку листопада розпочало кампанію, щоб вкрасти паролі та коди доступу до системи співробітників компанії Burisma Holdings та пов'язаних з нею компаній.

"Area 1 Security також пов'язали цю кампанію з крадіжки кодів доступу до подібної кампанії, спрямованої проти медіа-організації, заснованої українським президентом Володимиром Зеленським", - йдеться у звіті.

Хоча у звіті не розкривається про яку саме медіа-компанію Зеленського йдеться, The New York Times зазначає, що ці напади було проведено на "Квартал 95". "Хакери, як видається, намагались отримати доступ до електронного листування голови компанії Івана Баканова, якого Зеленський минулого червня призначив головою СБУ", - пише видання.

Керівник Area 1 Security Орен Фалковіц в коментарі Fox News наголосив, що "кіберкампанії залишаються геополітичним інструментом ведення війни, впливу на вибори, крадіжки прав інтелектуальної власності та фінансових активів, а також шпигунства".

Компанія Burisma фігурує у справі про імпічмент американського президента, якого Палата представників Конгресу США звинуватила у тиску на Україну задля отримання негативної інформації проти колишнього віце-президента США а тепер провідного політика Демократичної партії США Джо Байдена. Трамп відкидає ці звинувачення.

У той час, коли Джо Байден перебував на посаді віце-президента США, його син входив до ради директорів компанії Burisma.

"Невідомо що хакери знайшли, або що вони точно шукали, але експерти зазначають, що час і масштаб нападів свідчить, що росіяни могли шукати матеріали, які можуть негативно позначитись на Байденах", - пише The New York Times.

Російські напади на компанію Burisma відбуваються паралельно з намаганнями російських шпигунів з інших джерел отримати інформацію від Burisma та українських посадовців, повідомив на умовах анонімності посадовець США, що працює в сфері безпеки, пише New York Times.

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