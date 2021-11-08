У США повідомляють про кібератаку на міжнародні організації

Група кіберзлочинців, імовірно пов'язаних із Китаєм, отримала доступ до комп'ютерних мереж низки міжнародних організацій. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на доповідь компанії з кібербезпеки Palo Alto Networks. За повідомленнями, метою зловмисників є інформація пов'язана із оборонною галуззю.

Як повідомив американский канал CNN, посилаючись на авторів доповіді, хакери вкрали паролі мереж деяких організацій.

"У випадку діяльності виявленої Palo Alto Networks, нападники використали вразливість програмного забезпечення, яке корпорації використовують для управління мережевими паролями. Раніше у вересні Агенція з кібербезпеки та інфраструктури США (CISA) та ФБР попередили громадськість, що хакери використовують недоліки програмного забезпечення та закликали компанії оновити свої системи. Через кілька днів, хакери, за якими стежили Palo Alto Networks просканували 370 ком'пютерних серверів, які використовували програмне забезпечення лише у США, і застосовували програму Zoho software", - відзначають у CNN.

Як відзначають у Palo Alto Networks, інструменти та тактика зловмисників подібна до тих, які використовує китайська група Panda Emissary.

У статті використано матеріали The Hill, CNN.

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